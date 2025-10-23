Provence.ai étoffe son équipe de Direction

Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, nomme Marine Cetina au poste de Directrice commerciale. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l’éditeur sur le secteur des marchés réglementés : organisations publiques, banques, assurances, industries, etc.

Marine Cetina est en charge de faire évoluer la stratégie commerciale de l’éditeur pour accompagner sa croissance. Elle intervient aussi bien sur les aspects vente directe que vente indirecte. Ainsi, au-delà de commercialiser en direct l’offre de Provence.ai auprès de certaines organisations, elle développe le réseau de partenaires intégrateurs sur toute la France. Rattachée à la Présidence, elle occupe donc un rôle clé chez Provence.ai et sera membre de comité de direction. Marine Cetina peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans le secteur de l’IT et une réelle capacité à commercialiser des offres à très forte valeur ajoutée.

Marine Cetina, Directrice commerciale de Provence.ai « Je suis enchantée de rejoindre l’équipe de Provence.ai qui a su proposer une offre unique sur son marché. Nous souhaitons nous positionner comme un partenaire de confiance auprès de nos clients et partenaires et bénéficions de toutes les ressources nécessaires pour accompagner les organisations évoluant dans les secteurs réglementés dans l’optimisation de leurs processus de traitement documentaire grâce à notre IA. L’intelligence artificielle ne remplace pas l’humain : elle lui redonne sa juste place. Notre mission est d’aider chaque organisation à transformer la complexité administrative en valeur utile pour ses clients et ses collaborateurs.. »

Nicolas Woirhaye, CEO de Provence.ai « Marine bénéficie de toutes les compétences indispensables pour nous accompagner dans le développement de nos parts de marché à grande échelle. Sa rigueur, son expertise, son sens de l’écoute et sa parfaite compréhension de notre offre et des enjeux de nos clients sont de précieux atouts qui lui permettront de remplir sa mission. »