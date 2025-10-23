Delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2025

En fortsat stabil udlejningsgrad på tilfredsstillende niveau samt stigende lejeindtægter, som fra 1. januar 2025 indeholder lejeindtægt fra den færdiggjorte investeringsejendom Nordlyset i Ballerup, fastholder fremgang i resultatposterne før værdiregulering.

Financial highlights

Lejeindtægter: 86,1 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2024: 76,1 mio. kr.)

Resultat af primær drift før værdiregulering: 55,7 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2024: 42,3 mio. kr.)

Finansielle poster, netto: -27,7 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2024: -36,2mio. kr.)

Resultat før skat 39,5 mio. kr.: (1. – 3. kvartal 2024: 58,4 mio. kr.)

Udlejningsgrad: 89,6% (1. – 3. kvartal 2024: 88,3%)

Loan to Value (LtV): 44,9% (1. – 3. kvartal 2024; 47,1%)

Selskabet fastholder forventninger til et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 71 mio. kr. for regnskabsåret 2025



Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

Selskabet opretholder ved udgangen af tredje kvartal en tilfredsstillende udlejningssituation, hvor lejeindtægter fra boligejendom- men Nordlyset i Ballerup nu medregnes med den fulde udlejning og for hele perioden. I forvejen har selskabet igennem et par år generelt oplevet et gunstigt udlejningsscenarie, og lejeindtægter ved udgange af tredje kvartal udgør således 86,1 mio. kr., hvilket er 10,0 mio. kr. (+13%) over samme periode i 2024.

Selskabet oplever således en stabil efterspørgsel og tilsvarende stabile lejeniveauer, og vi forventer fortsat at niveauet for udlej- ningsgraden fremover vil kunne holdes på et tilfredsstillende niveau, på trods af at vi som følge af opsigelse af et større logistikle- jemål pr. 31. maj mistede lidt momentum i vores udlejningsbestræbelser. Af samme årsag faldt udlejningsgraden for den samlede portefølje lidt tilbage i Q2 i forhold til Q1 og ender ved udgangen af Q3 på 89,6%.

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme falder med ca. 3,6 mio. kr. til -21,5 mio. kr. (- 25,1 mio. kr.), dels som følge af højere mægleromkostninger i 2024 ifm. udlejning af Baltorpvej, og dels som udtryk for lavere vedligeholdelsesomkostninger, som til dels ventes at blive afholdt senere på året i 2025.

De forbedrede lejeindtægter kombineret med ejendomsomkostninger under sidste års niveau, medfører et resultat af primær drift før værdireguleringer på 55,7 mio. kr. (42,3 mio. kr.), svarende til en forbedring på 32%.

Selskabets resultat er fra begyndelsen af 2. halvår 2025 begunstiget af faldende renteomkostninger, som ultimo Q3 udgør -27,7 mio. kr. (-36,2 mio. kr.). De reducerede renteomkostninger er en følge af et generelt lavere renteniveau end i 2024 kombineret med

Det tidligere udmeldte resultat af primær drift før værdireguleringer for året i niveauet 71 mio. kr. fastholdes.

