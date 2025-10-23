mBank et PGGM concluent une transaction de partage du risque de crédit de 3,8 milliards de zlotys (PLN) soutenue par le financement du secteur des énergies renouvelables

VARSOVIE, Pologne, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- mBank et PGGM ont conclu une transaction de partage du risque de crédit portant sur un portefeuille de prêts aux entreprises en Pologne d’une valeur de 3,8 milliards de zlotys (PLN). Environ 75 % de ce portefeuille est adossé à des financements de parcs éoliens et d’installations photovoltaïques. Le reste du portefeuille concerne des financements de projets dans les domaines de la santé, des télécommunications et d’autres secteurs stratégiques pour la banque.

Il s’agit de la première transaction de transfert significatif de risque (SRT) à grande échelle dans le domaine du financement de projets émanant de la région CEE (Europe centrale et orientale), principalement soutenue par un portefeuille d’actifs liés aux énergies renouvelables. C’est également la troisième transaction en trois ans entre mBank et PGGM.

Cette transaction représente une étape majeure pour mBank et intervient peu après l’annonce de sa nouvelle stratégie 2026–2030, intitulée « Full Speed Ahead! ». Elle permettra à la banque de faire progresser son programme de développement durable. Dans le cadre de cette stratégie, mBank s’engage à allouer 15 % de son portefeuille de crédits aux entreprises au financement durable d’ici à 2030, participant ainsi à la transition énergétique de l’économie polonaise.

Pour PGGM et son investisseur final PFZW, cette transaction constitue une opportunité unique de soutenir la transition énergétique en Europe centrale et orientale. Elle reflète l’engagement de longue date de PGGM et de PFZW à contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD), dans le cadre de l’approche d’investissement 3D de PFZW, tout en renforçant la relation stratégique avec mBank.

La transaction a été structurée conformément au cadre réglementaire de l’Union européenne relatif au transfert significatif de risque (SRT), garantissant ainsi la conformité aux exigences en matière de réduction des exigences de fonds propres.

Luca Paonessa, gestionnaire principal du portefeuille « Credit Risk Sharing » chez PGGM, a déclaré : « C’est la troisième transaction que nous réalisons avec mBank, et la première axée sur la durabilité et la transition énergétique. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet, car il renforce deux de nos principes d’investissement : la collaboration avec des banques partageant les mêmes valeurs, et la conviction que les banques peuvent jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Ce projet démontre que le partage du risque de crédit est un outil efficace pour mobiliser des capitaux privés au service du développement durable. Cette approche s’intègre parfaitement dans la stratégie d’investissement 3D de PGGM, qui vise à trouver un équilibre optimal entre risque, rendement et durabilité pour les actifs de retraite de PFZW. »

Karol Prażmo, directeur général - Trésorerie et relations investisseurs chez mBank, a ajouté : « Nous sommes fiers d’écrire à nouveau l’histoire du marché SRT avec PGGM, cette fois avec la première transaction de financement de projet à grande échelle de la région CEE, soutenue par un portefeuille d’actifs liés aux énergies renouvelables. Cette transaction renforce notre base de capital, consolide notre position de banque leader du secteur des énergies renouvelables, accroît notre capacité à financer de nouveaux projets et soutient plus largement la transition énergétique de la Pologne. Elle illustre le partenariat stratégique et la vision commune de mBank et PGGM en matière de durabilité et de critères ESG. Je tiens à remercier les équipes de PGGM et mBank pour la réussite de cette opération historique. »

À propos de mBank

Fondée en 1986, mBank est le cinquième groupe bancaire universel de Pologne en termes d’actifs totaux (à la fin du premier semestre 2025). La banque compte environ 4,7 millions de clients particuliers et 36 800 clients professionnels en Pologne, ainsi que près de 1,2 million de clients particuliers en République tchèque et en Slovaquie. L’offre de l’établissement comprend des services bancaires aux particuliers, aux PME, aux entreprises et d’investissement, ainsi que d’autres services financiers tels que le crédit-bail, l’affacturage, le financement immobilier commercial, le courtage, la gestion de patrimoine, la distribution d’assurances, le financement des entreprises et le conseil dans le domaine des marchés de capitaux. Commerzbank est l’actionnaire stratégique de mBank, détenant 69 % du capital.

https://www.mbank.pl/en/

À propos de PGGM Investment Management

PGGM Investment Management appartient au prestataire néerlandais à but non lucratif PGGM, spécialisé dans la gestion de fonds de pension. Sa mission est d’investir de manière durable le capital de retraite d’environ trois millions de participants du PFZW, le régime de retraite du secteur néerlandais de la santé et du bien-être. Au 30 septembre 2025, PGGM IM gérait 255 milliards d’euros d’actifs sur les marchés publics et privés à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations sur PGGM IM : annual-report-pggm-vermogensbeheer-b-v-2024.pdf

www.pggm.nl.

CONTACT :

Piotr Rutkowski, porte-parole de mBank

mBank

+48 510 029 169

piotr.rutkowski@mbank.pl

Source : mBank