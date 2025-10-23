Axi gibt Fortsetzung seiner Partnerschaft mit John Stones, Starspieler von Manchester City und englischer Nationalspieler, bekannt

SYDNEY, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Unternehmen im Bereich Online-Devisen- und CFD-Handel, hat die Fortsetzung seiner Zusammenarbeit mit John Stones, Starspieler von Manchester City und englischer Nationalspieler, bekannt gegeben. Stones, der seit Beginn der Saison 2023/24 als globaler Markenbotschafter des Brokers fungiert, wird die Marke Axi auch in Zukunft weltweit repräsentieren.

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit unserem Markenbotschafter John Stones fortzusetzen. John verkörpert die Siegermentalität und das Streben nach herausragenden Leistungen, die uns inspirieren. Sein Ehrgeiz spiegelt unser eigenes Bestreben wider, Grenzen zu überschreiten und die Messlatte immer höher zu legen. Wir freuen uns sehr darauf, an den Erfolg der letzten zwei Jahre anzuknüpfen und gemeinsam noch mehr zu erreichen.“

Mit John Stones als globalem Markenbotschafter und Partnerschaften mit drei führenden Fußballvereinen festigt der Broker seine Position als Schlüsselfigur im Sportsponsoring. Neben Stones ist Axi zudem offizieller Online-Handelspartner der achtmaligen Premier-League-Meister Man City und Man City Women sowie des brasilianischen Fußballclubs Esporte Clube Bahia und des LaLiga-Clubs Girona FC, bei dem Axi als offizieller LATAM-Online-Handelspartner fungiert.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71,25 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihre eingesetzten Mittel zu verlieren, eingehen können.

