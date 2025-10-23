Axi anuncia la renovación de su colaboración con John Stones, estrella del Manchester City y jugador internacional de la selección de Inglaterra

SÍDNEY, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder en el trading de divisas y CFD en línea, anunció que continúa su colaboración con la estrella del Manchester City y jugador internacional de Inglaterra John Stones. Tras haber sido embajador mundial de la marca desde el inicio de la temporada 2023/24, Stones seguirá desempeñando un papel importante al representar la marca Axi en todo el mundo.

Hannah Hill, directora de Marca y Patrocinio de Axi, comentó: “Nos complace continuar nuestra colaboración con nuestro embajador de marca, John Stones. John personifica la mentalidad ganadora y el afán de excelencia que nos inspira, y su búsqueda de la superación refleja nuestra propia dedicación a superar los límites y elevar la vara a nuevos niveles. Nos encanta seguir construyendo sobre el éxito de los últimos dos años y celebrar juntos aún más logros”.

Con John Stones como embajador mundial de la marca Axi y colaboraciones con tres clubes de fútbol líderes, el bróker sigue consolidando su posición como actor clave en el ámbito del patrocinio deportivo. Además de colaborar con Stones, Axi ha sido aliado oficial de trading en línea del ocho veces campeón de la Premier League, el Manchester City y el Manchester City Women, así como del club de fútbol brasileño Esporte Clube Bahia y del club de LaLiga Girona FC, como socio oficial de trading en línea para América Latina.

Acerca de Axi

Axi es una empresa mundial de trading de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

