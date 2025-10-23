Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

 | Source: Nykredit Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER         23. oktober 2025

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 27. oktober 2025

Med virkning fra den 27. oktober 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 27. oktober 2025 til den 27. januar 2026:

Obligationer uden renteloft
DK0030482849, (SNP), udløb 2026, ny rente pr. 27. oktober 2025: 2,9420% p.a.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 27. oktober 2025 til den 26. januar 2026:

Obligationer uden renteloft
DK0030513585, (Tier2), udløb 2032, ny rente pr. 27. oktober 2025: 5,8800% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.    


