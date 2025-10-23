Azimut définit une zone à antimoine-or de 1,8 km de long et 250 m de profondeur, ouverte dans toutes les directions, sur la Propriété Wabamisk, Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce des résultats additionnels suite à son programme de délimitation par forage au diamant de la Zone Fortin (antimoine-or) sur sa Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

La Zone Fortin se positionne parmi les plus importants systèmes minéralisés en antimoine du Canada, avec un potentiel de croissance significatif. Les forages réalisés à ce jour définissent un corps minéralisé en antimoine – or de 1,8 km de long, reconnu jusqu’à une profondeur verticale de 250 m et qui demeure ouvert dans toutes les directions. Ce vaste système est encaissé dans des métasédiments cisaillés à la limite structurale entre les sous-provinces archéennes d’Opinaca et de La Grande.

Azimut accélère la délimitation de la Zone Fortin face à la pénurie mondiale d’antimoine due aux restrictions d’exportation chinoises. Depuis sa découverte par prospection en 2024, la Société a foré 86 trous (12 286 m) sur Fortin et les cibles environnantes. Le redémarrage des forages est planifié pour le début de 2026, avec une phase initiale de 5 000 m pour étendre la zone minéralisée en profondeur et réaliser des forages intercalaires. Par ailleurs, des tests métallurgiques sont en cours.

Ce communiqué de presse divulgue les résultats de 28 des 35 sondages (4 584 m sur un total de 5 890 m) forés au cours de cette 2e phase de délimitation sur la zone. Les résultats d’analyse sont en attente pour 7 trous. Les résultats antérieurs des forages et de l’échantillonnage en rainure ont été divulgués (voir les communiqués de presse du 29 octobre 2024i, 16 janvier 2025ii, 22 mai 2025iii, et 9 juillet 2025iv).

FAITS SAILLANT (voir figures 1 à 8, tableaux 1 et 2)

Forage WS25-67 0,89 % Sb, 0,65 g/t Au sur 41,9 m (de 171,6 m à 213,5 m), incluant

1,05 % Sb, 1,88 g/t Au sur 13,5 m (de 174,0 m à 187,5 m), avec

1,84 % Sb, 10,9 g/t Au sur 1,7 m (de 177,0 m à 178,7 m), et

1,27 % Sb sur 16,5 m (de 197,0 m à 213,5 m), avec

2,69 % Sb sur 5,0 m (de 202,0 m à 207,0 m)

Forage WS25-85 0,73% Sb sur 39,2 m (de 130,8 m à 170,0 m), incluant

0,98 % Sb, 0,15 g/t Au sur 17,0 m (de 148,0 m à 165,0 m), avec

1,93 % Sb sur 2,0 m (de 135,0 m à 137,0 m), et

1,82 % Sb, 0,13 g/t Au sur 2,0 m (de 148,0 m à 150,0 m), et

1,16 % Sb, 0,12 g/t Au sur 3,0 m (de 154,0 m à 157,0 m), et

1,62 % Sb, 0,18 g/t Au sur 3,0 m (de 162,0 m à 165,0 m)

Forage WS25-86 0,56% Sb sur 27,0 m (de 252,0 m à 279,0 m), incluant

1,40 % Sb, 0,16 g/t Au sur 7,0 m (de 253,0 m à 260,0 m), avec

3,32 % Sb, 0,10 g/t Au sur 2,0 m (de 258,0 m à 260,0 m)

Forage WS25-72 1,07% Sb sur 13,6 m (de 120,5 m à 134,1 m), incluant

3,12% Sb, 0,14 g/t Au sur 2,0 m (de 126,0 m à 128,0 m)

Forage WS25-55 0,28% Sb, 0,12 g/t Au sur 78,0 m (de 16,0 m à 94,0 m)

0,26% Sb, 0,12 g/t Au sur 12,0 m (de 120,0 m à 132,0 m)

Forage WS25-65 0,57% Sb sur 17,85 m (de 63,8 m à 81,65 m), incluant

1,13% Sb, 0,12 g/t Au sur 2,15 m (de 79,5 m à 81,65 m)

Forage WS25-75 0,34 % Sb sur 18,05 m (de 177,1 m à 195,15 m), incluant

0,98 % Sb sur 3,35 m (de 186,15 m à 189,5 m)



En plus de l’antimoine, Fortin est un système aurifère significatif avec un contenu en or qui n’est pas toujours relié aux teneurs en antimoine. La distribution de l’or est présentée sur une section longitudinale (voir figure 8).

Forage WS25-61 0,06% Sb, 6,60 g/t Au sur 1,3 m (de 89,7 m à 91,0 m)

(de 89,7 m à 91,0 m) Forage WS25-54 0,07% Sb, 6,24 g/t Au sur 2,5 m (de 72,3 m à 74,8 m)

(de 72,3 m à 74,8 m) Forage WS25-73 0,10% Sb, 4.50 g/t Au sur 1,3 m (de 61,0 m à 62,3 m)





Géométrie préliminaire de la Zone Fortin

Longueur : au minimum 1,8 km , déterminée par 48 forages minéralisés, dans un corridor prospectif plus étendu de 2,4 km de long (basé sur 2 trous forés dans les extensions est et ouest : WS25-22 et WS25-34, respectivement).





: , déterminée par 48 forages minéralisés, dans un plus étendu (basé sur 2 trous forés dans les extensions est et ouest : WS25-22 et WS25-34, respectivement). Épaisseur: pour des intervalles minéralisés à des teneurs minimales de 0,1% Sb, les épaisseurs varient de 5 m à 50 m le long des trous, avec une épaisseur moyenne d’environ 25 m.





pour des intervalles minéralisés à des teneurs minimales de 0,1% Sb, les épaisseurs varient de 5 m à 50 m le long des trous, avec une épaisseur moyenne d’environ 25 m. Pendage : environ 70 à 75 degrés vers le sud. Du fait de contraintes topographiques, le trou WS25-55 a été foré vers le sud et a ainsi recoupé, selon un faible angle, un long intervalle minéralisé.





: environ 70 à 75 degrés vers le sud. Du fait de contraintes topographiques, le trou WS25-55 a été foré vers le sud et a ainsi recoupé, selon un faible angle, un long intervalle minéralisé. Extension verticale: Testée de la surface jusqu’à 250 m; zone ouverte en profondeur.





Système minéralisé et contexte géologique

Le système minéralisé à antimoine-or est associé à une zone d’altération hydrothermale albitique massive et stratiforme (décrite précédemment comme un sill porphyrique feldspathique) au sein d’une séquence métasédimentaire détritique épaisse. Les observations de terrain documentent une très forte altération en albite, avec le remplacement progressif des roches encaissantes, probablement contrôlé par la porosité initiale et la fracturation.





(décrite précédemment comme un sill porphyrique feldspathique) au sein d’une séquence métasédimentaire détritique épaisse. Les observations de terrain documentent une très forte altération en albite, avec le remplacement progressif des roches encaissantes, probablement contrôlé par la porosité initiale et la fracturation. Le corps albitique massif (le « sill albitique ») a été recoupé jusqu’à présent par 77 forages sur une distance latérale de 2,65 km . Son épaisseur varie de quelques mètres à plus de 90 m. La continuité latérale plurikilométrique du sill albitique suggère une extension verticale d’échelle kilométrique. Le système minéralisé est actuellement reconnu de façon quasi continue sur près de 1,8 km et reste ouvert latéralement et en profondeur.





. Son épaisseur varie de quelques mètres à plus de 90 m. La continuité latérale plurikilométrique du sill albitique suggère une extension verticale d’échelle kilométrique. Le système minéralisé est actuellement reconnu de façon quasi continue sur près de 1,8 km et reste ouvert latéralement et en profondeur. Les sulfures à antimoine (berthiérite : FeSb 2 S 4 , gudmundite: FeSbS, et stibnite: Sb 2 S 3 ) sont associés à un réseau serré de veines de quartz et à des faciès bréchiques au sein du sill albitique, et généralement associé à d’autres sulfures (arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite). La séricite est le principal minéral d’altération localement accompagné de chlorite, épidote et carbonate. Des minéralisations massives à semi-massives se trouvent sur le flanc sud du sill au contact cisaillé et localement plissé avec des métasédiments encaissants moins altérés (principalement des siltstones). Le contact nord est également minéralisé mais, apparemment, de façon plus discontinue selon les forages réalisés jusqu’à présent. Le réseau de veines de quartz est principalement subparallèle à la schistosité est-ouest. Le contraste rhéologique entre le sill albitique cassant et les métasédiments plus ductiles, apparaît comme l’un des contrôles clés de la minéralisation à l’échelle de la Zone Fortin.





(berthiérite : FeSb S , gudmundite: FeSbS, et stibnite: Sb S ) sont associés à et généralement associé à d’autres sulfures (arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite). La séricite est le principal minéral d’altération localement accompagné de chlorite, épidote et carbonate. Des minéralisations massives à semi-massives se trouvent sur le flanc sud du sill au (principalement des siltstones). Le contact nord est également minéralisé mais, apparemment, de façon plus discontinue selon les forages réalisés jusqu’à présent. Le réseau de veines de quartz est principalement subparallèle à la schistosité est-ouest. Le contraste rhéologique entre le sill albitique cassant et les métasédiments plus ductiles, apparaît comme l’un des contrôles clés de la minéralisation à l’échelle de la Zone Fortin. Les systèmes riches en antimoine sont inhabituels en contexte archéen au Québec. Le sill albitique minéralisé de la Propriété se situe suivant la limite tectono-métamorphique majeure séparant la sous-province volcano-plutonique de La Grande et la sous-province métasédimentaire d’Opinaca. Cet environnement géologique est déjà reconnu comme prospectif pour l’or, tel qu’indiqué par le gisement aurifère Éléonore . À Wabamisk, la zone riche en antimoine pourrait faire transition plus en profondeur vers une zone plus riche en or .





. À Wabamisk, la pourrait faire transition plus en profondeur vers une . La caractérisation minéralogique et métallurgique du matériel minéralisé, qui comprend des essais de broyage et de flottation, est en bonne progression.





À propos de la pénurie en antimoine

Du fait d’une pénurie d'approvisionnement persistante, aggravée par des différends commerciaux, le prix de l'antimoine a continué de grimper fortement, atteignant récemment 56 000 $US par tonne sur les marchés (en dehors de la Chine). L'antimoine est classé comme un minéral critique par les gouvernements du Canada et des États-Unis, ainsi que par la Commission européenne. Trois pays représentent environ 90% de la production mondiale, estimée à 100 000 tonnes en 2024 (Chine 60%, Tadjikistan 17% et Russie 13%). Actuellement, l'antimoine n'est exploité ni au Canada ni aux États-Unis. En août 2024, la Chine a imposé des restrictions sur l'exportation d'antimoine conduisant en octobre à une réduction significative des exportations, augmentant le risque de perturbations de l'approvisionnement et, potentiellement, entraînant d’autres augmentations de prix. Source: USGS, Antimony Commodity Summary, January 2025.

À propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) a été optionnée à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrats de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectue les forages avec un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons de demi-carottes sciées sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val-d’Or ou Montréal (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. L’antimoine est aussi analysé par digestion à 4 acides avec finition par ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours.

(100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées v ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2.

(100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages.

(option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.

Azimut détient également une position importante dans un district lithinifère émergent avec la découverte de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

i Azimut découvre une zone à antimoine à haute teneur sur la Propriété aurifère Wabamisk, région de la Baie James, Québec

ii Azimut : les forages initiaux indiquent une zone à antimoine de grande extension sur la Propriété aurifère Wabamisk, Québec, Canada

iii Azimut fore 1,1% Sb sur 51,5 m, incluant 3,43% Sb et 2,37 g/t Au sur 6,5 m

iv Azimut relance les forages pour étendre la zone antimoine-or de la Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec, Canada

v “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.