Heineken® 0.0 firma una asociación global con Premier Padel que marca su debut en el deporte de mayor crecimiento del mundo

Heineken ® 0.0 será el socio cervecero global de Premier Padel a partir de 2026

El compromiso de Heineken® 0.0 con la mejora de la socialización de calidad está perfectamente alineado con el deporte del pádel

ÁMSTERDAM, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heineken® 0.0 anuncia la ampliación de su cartera de patrocinios mundiales con una histórica asociación global con Premier Padel, el principal circuito de pádel profesional oficial a nivel mundial. Esta alianza convertirá a Heineken® 0.0 en el socio cervecero global de Premier Padel y marcará su presencia en el deporte de crecimiento más rápido del mundo.

Heineken® 0.0, referente de la socialización de calidad, celebrará el dinámico ADN social del pádel participando en los eventos de Premier Padel a partir de 2026. Con su sabor refrescante y accesibilidad, Heineken® 0.0 es una elección natural para la ya consolidada comunidad social del pádel y un buen reclamo para quienes buscan el bienestar. De hecho, más del 70 % de los jugadores de pádel afirman que juegan por la experiencia social y suelen seguir socializando después de los partidos, normalmente mientras toman una cerveza, lo que convierte a esta colaboración en una extensión natural de la cultura de este deporte.

Bram Westenbrink, director comercial de Heineken®, sostuvo: «Para Heineken® 0.0, la alianza con el mundo del pádel va más allá de los partidos en la pista, abarca a toda la comunidad que lo rodea e incluye la idea de mantenerse conectado con las actuales necesidades de estilo de vida en constante evolución. Más que nunca, la gente busca experiencias en persona y equilibrio. Por eso, hemos adquirido el compromiso de crear formas nuevas y emocionantes de reunir a las personas a través de patrocinios estratégicos como este. Ya sea animando a los profesionales, jugando con gente nueva, manteniendo una rutina equilibrada o compartiendo unas refrescantes cervezas después del partido, Heineken® 0.0 y Premier Padel ofrecerán una serie de experiencias compartidas inolvidables».

David Sugden, director ejecutivo de Premier Padel, afirmó: «Esta alianza es una señal y una declaración de intenciones potente de que este es el momento del pádel. La alianza entre una de las marcas más emblemáticas y respetadas del mundo, Heineken, y el principal circuito profesional, Premier Padel, en su primera incursión en un nuevo deporte global, refleja el increíble impulso que hay detrás de nuestro deporte y del Tour. El crecimiento del pádel en todo el mundo está generando oportunidades comerciales, deportivas y centradas en los aficionados y, junto con Heineken® 0.0, seguiremos mostrando el gran dinamismo, atractivo y carácter global que ha adquirido este deporte, sin olvidarnos de todo lo que queda por llegar».

Durante la temporada 2025, el Tour constó de 24 torneos en 16 países y celebró su primer torneo en Estados Unidos, el mercado deportivo más influyente del mundo. Entre los planes para 2026 se encuentra la expansión del circuito a nuevas regiones, como Asia. El Tour sigue impulsando el crecimiento del deporte en todo el mundo: más de 600 jugadores de 29 países han competido en los torneos masculinos y femeninos de Premier Padel durante 2025, lo cual destaca su papel como plataforma de crecimiento internacional, diversidad y excelencia dentro y fuera de la pista.

El patrocinio le da a Heineken® 0.0 la posibilidad de conectar con jugadores y aficionados inspirados por el gran nivel profesional de Premier Padel, celebrando la pasión de la marca por crear experiencias sociales de primera clase. Y, gracias a la disponibilidad en más de 190 países, los jugadores de pádel de todo el mundo siempre pueden disfrutar de una Heineken® 0.0 o una Heineken® bien frescas.

Contacto de prensa:

Heinekensponsorship@wearetheromans.com

david.moreno@premierpadel.com / seb.warwick@premierpadel.com

Acerca de HEINEKEN

HEINEKEN es el grupo cervecero más internacional del mundo. Es el principal desarrollador y comercializador de marcas de cerveza y sidra prémium. Liderado por la marca Heineken®, el Grupo cuenta con más de 300 sidras y cervezas de especialidad locales, regionales e internacionales. Estamos comprometidos con la innovación, la inversión a largo plazo en la marca, la ejecución disciplinada de las ventas y la gestión centrada en los costes. La sostenibilidad se integra en el negocio a través del plan «Brewing a Better World». HEINEKEN tiene una presencia geográfica equilibrada, con posiciones de liderazgo en mercados desarrollados y emergentes. Contamos con más de 85 000 empleados y tenemos cervecerías, malterías, plantas de sidra y otras instalaciones de producción en más de 70 países. Las acciones de Heineken® N.V. y Heineken® Holding N.V. cotizan en Euronext, en Ámsterdam. Los precios de las acciones ordinarias se pueden consultar en Bloomberg, bajo los símbolos HEIA NA y HEIO NA, y en Reuters bajo HEIN.AS y HEIO.AS. HEINEKEN tiene dos programas patrocinados de American Depositary Receipt (ADR): Heineken® N.V. (OTCQX: HEINY) y Heineken® Holding N.V. (OTCQX: HKHHY)

Acerca de Premier Padel

Premier Padel es el principal circuito de pádel profesional oficial a nivel mundial, fundado por Qatar Sports Investments (QSI) y la Federación Internacional de Pádel (FIP). Lanzado en 2022, más de 500 jugadores de todo el mundo compitieron en torneos de Premier Padel en su primer año y jugaron en algunos de los escenarios más emblemáticos de la historia del deporte. Desde 2025, Premier Padel incluye 24 torneos en 16 países a medida que el circuito sigue impulsando el crecimiento del pádel en nuevos territorios y en todas las dimensiones. Como marca global, Premier Padel encarna también la energía y el espíritu vibrante del pádel, en un momento en que este deporte vive una nueva era emocionante a nivel mundial gracias al tour mundial unificado.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee155892-9992-4ce0-83b9-f3d344dbd5ef

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd689e8a-886b-4c0b-be07-944146801a57

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/722d521a-70b5-419b-8d75-af3a0dfd3408