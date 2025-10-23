Heineken® 0.0 sluit wereldwijd partnerschap met Premier Padel en maakt daarmee zijn debuut in de snelst groeiende sport ter wereld

Heineken ® 0.0 wordt vanaf 2026 Global Beer Partner van Premier Padel

Heineken® 0.0's toewijding aan het verbeteren van de kwaliteit van sociaal contact sluit perfect aan bij de padelsport

AMSTERDAM, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heineken® 0.0 kondigt de uitbreiding van zijn wereldwijde sponsorportfolio aan met een belangrijke wereldwijde samenwerking met Premier Padel, de meest toonaangevende officiële professionele padeltour ter wereld. Door dit partnerschap wordt Heineken® 0.0 de Global Beer Partner van Premier Padel en positioneert het zich in 's werelds snelst groeiende sport.

Heineken® 0.0, een voorvechter van sociaal samenzijn van hoge kwaliteit, zal voortbouwen op het levendige sociale DNA van padel door vanaf 2026 actief aanwezig te zijn bij evenementen van Premier Padel. Met zijn verfrissende smaak en toegankelijkheid sluit Heineken® 0.0 perfect aan bij de bestaande sociale gemeenschap van padel en spreekt het wellnessliefhebbers aan. Meer dan 70% van de padelspelers zegt dat ze spelen voor de sociale ervaring, en na de wedstrijden regelmatig nog blijven om gezellig te praten met anderen. Vaak gebeurt dit onder het genot van een biertje, waardoor deze samenwerking een naadloze uitbreiding is van de padelsportcultuur.

Bram Westenbrink, Chief Commercial Officer bij Heineken®, zei: “Voor Heineken® 0.0 gaat het deel uitmaken van de padelwereld om meer dan alleen de wedstrijden op het veld. Het gaat om de gemeenschap eromheen en het verbonden blijven met de veranderende levensstijlbehoeften van vandaag. Meer dan ooit verlangen mensen naar fysieke ervaringen en evenwicht. Met dat in gedachten zetten we ons in om leuke en vernieuwende manieren te bedenken om mensen samen te brengen via onze strategische sponsoractiviteiten zoals deze. Of het nu gaat om het aanmoedigen van de profs, het spelen met nieuwe mensen, het behouden van een evenwichtige levensstijl of het samen drinken van een verfrissend biertje na de wedstrijd, Heineken® 0.0 en Premier Padel zullen een aantal onvergetelijke gedeelde ervaringen bieden."

David Sugden, Chief Executive Officer bij Premier Padel, zei: "Dit partnerschap is een krachtig signaal en aan dat padel op dit moment heel populair is. Als Heineken, een van 's werelds meest iconische en gerespecteerde merken, ervoor kiest samen te werken met 's werelds toonaangevende professionele tour, Premier Padel, om zich voor het eerst te wagen aan een nieuwe wereldwijde sport, onderstreept dat het ongelooflijke momentum achter onze sport en de Tour. De wereldwijde opkomst van padel biedt fantastische commerciële, sportieve en fan-gerichte kansen. Samen met Heineken® 0.0 zullen we laten zien hoe dynamisch, boeiend en wereldwijd deze sport is geworden, en dat er nog veel meer aan zit te komen.”

Tijdens het seizoen 2025 waren er 24 toernooien in 16 landen, waarbij het eerste toernooi werd gehouden in de VS, 's werelds meest invloedrijke sportmarkt. In 2026 zijn er plannen om de tour uit te breiden naar nieuwe regio's, waaronder Azië. De Tour blijft de wereldwijde groei van de sport stimuleren, met meer dan 600 spelers uit 29 verschillende landen die in 2025 hebben deelgenomen aan de mannen- en vrouwencompetities van Premier Padel. Dit onderstreept de rol van de Tour als platform voor internationale groei, diversiteit en uitmuntendheid, zowel op als buiten het veld.

Door deze sponsoring kan Heineken® 0.0 in contact komen met spelers en fans die geïnspireerd zijn door het professionele topniveau van Premier Padel, waarmee het merk zijn passie voor het creëren van hoogwaardige sociale ervaringen kan uitdragen. En, padelspelers in meer dan 190 landen zullen altijd kunnen genieten van een heerlijk verfrissend glas Heineken® 0.0 of Heineken®.

Mediacontact:

Heinekensponsorship@wearetheromans.com

david.moreno@premierpadel.com / seb.warwick@premierpadel.com

Over HEINEKEN

HEINEKEN is de meest internationale brouwerij ter wereld. Het is de grootste ontwikkelaar en verkoper van premium bier- en cidermerken. Onder het merk Heineken® heeft de Groep een portfolio van meer dan 300 internationale, regionale, lokale en speciale bieren en ciders. We leggen ons toe op innovatie, langetermijninvesteringen in merken, gedisciplineerde verkoopuitvoering en gericht kostenbeheer. Via “Brouwen aan een betere wereld” zit duurzaamheid verankerd in ons bedrijfsvoering. HEINEKEN heeft een evenwichtige geografische voetafdruk met toonaangevende posities in zowel ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten. We hebben meer dan 85.000 medewerkers in dienst en bedienen brouwerijen, mouterijen, ciderfabrieken en andere productiefaciliteiten in meer dan 70 landen. De aandelen van Heineken® N.V. en Heineken® Holding N.V. worden verhandeld op de Euronext in Amsterdam. De koersen van de gewone aandelen zijn te vinden op Bloomberg onder de symbolen HEIA NA en HEIO NA en op Reuters onder HEIN.AS en HEIO.AS. HEINEKEN heeft twee gesponsorde American Depositary Receipt (ADR)-programma's van niveau 1: Heineken® N.V. (OTCQX: HEINY) en Heineken® Holding N.V. (OTCQX: HKHHY)

Over Premier Padel

Premier Padel is de meest toonaangevende officiële professionele padeltour ter wereld, opgericht door Qatar Sports Investments (QSI) in samenwerking met de Internationale Padelfederatie (FIP). Premier Padel werd gelanceerd in 2022, en al in het eerste jaar namen meer dan 500 spelers uit de hele wereld deel aan Premier Padel-toernooien. Ze speelden op enkele van de meest iconische locaties in de sportgeschiedenis. Vanaf 2025 bestaat Premier Padel uit 24 toernooien in 16 landen, terwijl de tour de sport blijft uitbreiden naar nieuwe gebieden en in alle dimensies. Als wereldwijd merk weet Premier Padel ook de dynamische essentie en spirit van padel te vangen, nu de sport een fantastische nieuwe start maakt op wereldschaal, dankzij de nieuwe, verenigde wereldwijde tour.

De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee155892-9992-4ce0-83b9-f3d344dbd5ef

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd689e8a-886b-4c0b-be07-944146801a57

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/722d521a-70b5-419b-8d75-af3a0dfd3408