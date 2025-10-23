Heineken® 0.0 faz parceria global com o Premier Padel, marcando sua estreia no esporte que mais cresce no mundo

Heineken ® 0.0 torna-se Global Beer Partner do Premier Padel a partir de 2026

O compromisso da Heineken® 0.0 em aprimorar a socialização de qualidade se alinha perfeitamente com o esporte do padel

AMSTERDÃ, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heineken® 0.0 anuncia a expansão do seu portfólio global de patrocínios com uma parceria global histórica com o Premier Padel, o principal campeonato profissional de padel do mundo. Com esta parceria a Heineken® 0.0 passa a ser a Parceira Global de Cerveja do Premier Padel para se estabelecer no esporte que mais cresce no mundo.

A Heineken® 0.0, uma defensora da socialização de qualidade, celebrará o vibrante DNA social do padel com a sua participação nos eventos do Premier Padel a partir de 2026. Com o seu sabor refrescante e acessibilidade, a Heineken® 0.0 é ideal para a comunidade social estabelecida do padel que atrai quem procura o bem-estar. Na verdade, mais de 70% dos jogadores de padel dizem que jogam pela experiência social e que muitas vezes continuam a socializar após as partidas - frequentemente tomando uma cerveja - tornando essa parceria uma extensão perfeita da cultura do esporte.

Bram Westenbrink, Diretor Comercial da Heineken®, disse: "Para a Heineken® 0.0, a entrada para o mundo do padel vai além dos jogos na quadra, é sobre a comunidade que a rodeia e permanecer conectado com as necessidades de estilo de vida em evolução de hoje. Mais do que nunca, as pessoas estão sedentas por experiências presenciais e equilíbrio. Com isso em mente, estamos empenhados em criar maneiras empolgantes e novas de unir as pessoas com patrocínios estratégicos como este. Seja torcendo pelos profissionais, jogando com novas pessoas, mantendo uma rotina bem equilibrada ou compartilhando refrescantes cervejas pós-jogo, o Heineken® 0.0 e o Premier Padel oferecerão experiências compartilhadas inesquecíveis.”

David Sugden, Diretor Executivo do Premier Padel, disse: “Esta parceria é um poderoso sinal e afirmação de que agora é o momento do padel. Quando uma das marcas mais icônicas e respeitadas do mundo - a Heineken – faz parceria com o principal campeonato profissional do mundo, o Premier Padel, no seu primeiro empreendimento em um novo esporte global – isso destaca o incrível momento por trás do nosso esporte e do Campeonato. A ascensão global do Padel está criando oportunidades fantásticas comerciais, esportivas e focadas nos torcedores e, juntamente com a Heineken® 0.0, continuaremos mostrando o quão vibrante, interessante e global esse esporte se tornou – e com muito mais por vir.”

Durante a temporada de 2025, o Campeonato contou com 24 torneios em 16 países, com o seu primeiro torneio nos EUA – o mercado esportivo mais influente do mundo. Temos planos de expansão do campeonato em 2026 para novas regiões, incluindo a Ásia. O Campeonato continua a impulsionar a expansão do esporte em todo o mundo – mais de 600 jogadores de 29 países diferentes competiram nos torneios masculinos e femininos do Premier Padel durante 2025 – destacando o seu papel de plataforma para o crescimento internacional, diversidade e excelência dentro e fora da quadra.

Com esse patrocínio, a Heineken® 0.0 tem a oportunidade de se conectar com jogadores e torcedores inspirados no melhor jogo profissional do Premier Padel – celebrando a paixão da marca por criar experiências sociais elevadas. E, com disponibilidade em mais de 190 países, os jogadores de padel em todos os lugares sempre podem tomar uma sempre refrescante Heineken® 0.0 ou Heineken®.

Contato com a Mídia:

Heinekensponsorship@wearetheromans.com

david.moreno@premierpadel.com / seb.warwick@premierpadel.com

Sobre a HEINEKEN

A HEINEKEN é a cervejaria mais internacional do mundo. É a principal desenvolvedora e comercializadora de marcas premium de cerveja e cidra. Liderado pela marca Heineken®, o Grupo conta com um portfólio de mais de 300 cervejas e cidras internacionais, regionais, locais e especiais. Estamos comprometidos com a inovação, o investimento de longo prazo na marca, a execução disciplinada de vendas e a gestão de custos focada. Com o logo "Brewing a Better World”, a sustentabilidade está incorporada na nossa empresa. A HEINEKEN tem uma presença geográfica bem equilibrada, com posições de liderança em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento. Empregamos mais de 85.000 funcionários e operamos cervejarias, maltarias, fábricas de cidra e outras fábricas em mais de 70 países. As ações da Heineken® N.V. e da Heineken® Holding N.V. são negociadas na Euronext em Amsterdã. Os preços das ações ordinárias podem ser acessados na Bloomberg sob os símbolos HEIA NA e HEIO NA e na Reuters sob HEIN.AS e HEIO.AS. A HEINEKEN tem dois programas patrocinados de American Depositary Receipt (ADR) de nível 1: Heineken® N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken® Holding N.V. (OTCQX: HKHHY)

Sobre o Premier Padel

O Premier Padel é o principal campeonato profissional de padel do mundo, fundado pela Qatar Sports Investments (QSI) em conjunto com a International Padel Federation (FIP). Ele foi lançado em 2022 quando mais de 500 jogadores de todo o mundo competiram nos torneios Premier Padel no seu primeiro ano em alguns dos locais mais emblemáticos da história do esporte. Em 2025 o Premier Padel incluiu 24 torneios em 16 países com o crescimento do esporte para novos territórios e em todas as dimensões. Como marca global, o Premier Padel também captura a essência e o espírito dinâmicos do padel, com o esporte embarcando em um novo e emocionante amanhecer em escala global, impulsionado pelo novo campeonato global unificado.

