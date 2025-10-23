Dėl Tinklų verslo segmento skirstymo paslaugų pajamų lygio 2026 metams

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad vadovaujantis Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika (nuoroda), 2026 m. spalio 23 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), priėmė nutarimą dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos ir kitų reguliacinių komponentų 2026 metams (toliau – Nutarimas) (nuoroda).
Primenama, kad ESO elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos ir kiti reguliaciniai komponentai 2026 metams buvo nustatyti 2025 m. spalio 17 d. (nuoroda).
Skirstymo paslaugų pajamų lygis ir kiti reguliaciniai komponentai 2026 metams
|2026 m.
|2025 m.
|Pokytis
|Pokytis, %
|Iš viso
|Pajamų viršutinė riba
|mln. Eur
|433,0
|378,7
|54,4
|14,4 %
|RAB1
|mln. Eur
|1 906,5
|1 794,9
|111,6
|6,2 %
|WACC2 (svertinis vidurkis)
|%
|5,74
|5,79
|(0,05 p. p.)
|n/a
|Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis)
|mln. Eur
|109,5
|99,6
|9,9
|10,0 %
|Papildoma tarifo dedamoji
|mln. Eur
|51,8
|37,5
|14,3
|38,1 %
|Elektros energijos skirstymas
|Pajamų viršutinė riba
|mln. Eur
|376,9
|321,6
|55,3
|17,2 %
|RAB1
|mln. Eur
|1 655,1
|1 540,5
|114,6
|7,4 %
|WACC2
|%
|5,77
|5,82
|(0,05 p. p.)
|n/a
|Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis)
|mln. Eur
|97,8
|88,6
|9,2
|10,4 %
|Papildoma tarifo dedamoji
|mln. Eur
|51,8
|37,5
|14,3
|38,1 %
|Gamtinių dujų skirstymas
|Pajamų viršutinė riba
|mln. Eur
|56,1
|57,1
|(0,9)
|(1,6 %)
|RAB1
|mln. Eur
|251,4
|254,4
|(3,0)
|(1,2 %)
|WACC2
|%
|5,6
|5,6
|(0,08 p. p.)
|n/a
|Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis)
|mln. Eur
|11,7
|11,0
|0,7
|6,7 %
1. Reguliuojamo turto bazė (RAB) laikotarpio pradžioje.
2. Vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. Weighted Average Cost of Capital, WACC).
VERT nustatyta leistina ESO elektros ir gamtinių dujų skirstymo paslaugų pajamų viršutinė riba 2026 metams sudaro 433,0 mln. Eur ir yra 14,4 % didesnė palyginus su 2025 metams nustatyta riba (378,7 mln. Eur). Pajamų viršutinės ribos pokyčius daugiausia lėmė:
1. didesnės investicijos į tinklą, numatytos 10 metų investicijų plane, ir dėl to didesnė papildoma tarifo dedamoji, investicijų grąža bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
2. mažesni laikini reguliaciniai skirtumai dėl didesnio jų grąžinimo 2025 m.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
