Bitget y Google Developer Group colaboran en un segundo hackatón para impulsar la innovación juvenil

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, se complace en anunciar que continúa su colaboración con Google Developer Group (GDG). Organizarán un segundo hackatón, el "AI Accelerate Hack", como parte de la iniciativa de responsabilidad social corporativa Blockchain4Youth de Bitget. El evento se llevará a cabo en KU Leuven en Bélgica, el miércoles 29 de octubre de 2025.

El hackatón de 10 horas tiene como objetivo apoyar y alentar a los jóvenes talentos a utilizar herramientas innovadoras para construir el futuro del sector tecnológico, centrándose en el gran tema: "Impulsar la innovación a un ritmo rápido con la sinergia de la tecnología, los negocios y la creatividad".

"AI Accelerate Hack" es una competencia intensa y colaborativa en la que desarrolladores y diseñadores trabajarán juntos para crear soluciones innovadoras basadas en tecnología para desafíos comerciales del mundo real. El evento reunirá a 200 participantes de diversos ámbitos.

"Nuestros programas Blockchain4Youth siguen creciendo y expandiéndose en todo el mundo. Estos hackatones son una gran oportunidad para interactuar con estudiantes talentosos, compartir nuestra experiencia como mentores y construir de forma continua nuestra comunidad a través del conocimiento compartido", afirmó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget.

"Asociarnos con Bitget para el 'AI Accelerate Hack' se alinea a la perfección con nuestra misión de empoderar a la próxima generación de desarrolladores", afirmó Daniel Sparemblek, presidente y fundador de Google Developer Group (GDG) KU Leuven. "Este evento es una plataforma única en la que la teoría académica se combina con los desafíos empresariales del mundo real, para impulsar a los estudiantes a innovar donde se cruza la IA, la blockchain y la creatividad".

Si bien el hackatón está diseñado principalmente para estudiantes de maestría en Ingeniería Informática y disciplinas relacionadas, con un fuerte énfasis en inteligencia artificial, también está abierto para estudiantes de otras áreas académicas, graduados recientes con hasta dos años de experiencia profesional y entusiastas expertos en tecnología.

El programa del evento incluye una breve ceremonia de apertura, en la que Bitget presentará la iniciativa Blockchain4Youth y el recientemente introducido programa para graduados. Este programa tiene como objetivo reclutar a los mejores talentos universitarios y colocarlos directamente en flujos de trabajo reales de Web3. A través de este programa, los graduados se unen a una de las bolsas de más rápido crecimiento del mundo, colaboran con colegas de más de 50 países y avanzan a través de un camino de desarrollo claro que combina rotaciones, tutoría, compensación competitiva y la oportunidad de lanzar o crear en la frontera de la innovación. Más tarde este día, se llevará a cabo el período central de hacking de 10 horas. Los grupos presentarán sus proyectos finales por la noche, momento en el que se entregarán los premios a los equipos ganadores.

Este evento es la segunda colaboración entre Bitget y GDG, luego de un hackatón muy exitoso celebrado en mayo en Constructor University. Este evento es una parte clave de la iniciativa más amplia Blockchain4Youth de Bitget, que incluye varias iniciativas en curso en todo el mundo para difundir la educación y el conocimiento sobre el sector. Más recientemente, Bitget celebró una sesión de diversidad profesional en Web3 en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) el 20 de septiembre, junto con la comunidad de estudiantes de 0xU. Además, en agosto, Bitget organizó su tercer mes de experiencia en criptomonedas, en el que organiza actividades educativas en 12 países y llega a más de 15.000 participantes. De cara al futuro, la iniciativa también incluirá el hackatón WAIB Summit AI x Web3 del 14 al 16 de noviembre, un evento de tres días en KU Leuven que reunirá a estudiantes, desarrolladores, emprendedores e investigadores para construir soluciones innovadoras en la frontera de la inteligencia artificial y la Web3.

