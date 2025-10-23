Bitget et le Google Developer Group s’associent pour organiser un deuxième hackathon en faveur de l’innovation portée par les jeunes

VICTORIA, Seychelles, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première Bourse Universelle (UEX) au monde, annonce avec enthousiasme la poursuite de sa collaboration avec le groupe Google Developer (GDG). Les deux entités organiseront un second hackathon, baptisé « AI Accelerate Hack », dans le cadre de l’initiative RSE Blockchain4Youth de Bitget. L’événement se tiendra à la KU Leuven, en Belgique, le mercredi 29 octobre 2025.

Ce hackathon de 10 heures a pour objectif de soutenir et d’encourager les jeunes talents à exploiter des outils innovants pour construire l’avenir du secteur technologique. Il portera sur le thème principal suivant : « Stimuler l’innovation à grande vitesse grâce à la synergie entre technologie, entreprise et créativité. »

L’AI Accelerate Hack se veut une compétition intense et collaborative, au cours de laquelle développeurs et concepteurs uniront leurs forces pour concevoir des solutions innovantes, axées sur la technologie, face à des défis concrets du monde des affaires. L’événement prévoit de rassembler 200 participants issus de milieux diversifiés.

« Nos programmes Blockchain4Youth ne cessent de croître et de s’étendre à travers le monde. De tels hackathons offrent une excellente occasion d’échanger avec des étudiants prometteurs, de partager notre expertise en tant que mentors et de renforcer continuellement notre communauté grâce à la transmission du savoir partagé », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations chez Bitget.

« Le partenariat avec Bitget pour l’AI Accelerate Hack s’inscrit parfaitement dans notre mission : donner les moyens d’agir à la nouvelle génération de développeurs », a souligné Daniel Sparemblek, président et fondateur du Google Developer Group (GDG) de la KU Leuven. « Cet événement constitue une plateforme unique où la théorie académique rencontre les problématiques concrètes des entreprises, incitant les étudiants à innover à la croisée de l’intelligence artificielle, de la blockchain et de la créativité. »

Bien que le hackathon s’adresse principalement aux étudiants en master en génie informatique et disciplines connexes, avec un fort accent sur l’intelligence artificielle, la participation est également ouverte aux étudiants issus d’autres parcours académiques, aux jeunes diplômés ayant jusqu’à deux ans d’expérience professionnelle, ainsi qu’aux passionnés de tech.

Le programme de l’événement comprend une brève cérémonie d’ouverture au cours de laquelle Bitget présentera l’initiative Blockchain4Youth ainsi que le Graduate Program récemment lancé. Ce programme vise à recruter les meilleurs talents universitaires pour les intégrer directement à des projets concrets liés aux flux de travail Web3. Dans le cadre de ce programme, les diplômés rejoignent l’une des bourses les plus dynamiques au monde, collaborent avec des collègues de plus de 50 pays et progressent grâce à un parcours de développement clair qui combine rotations, mentorat, rémunération compétitive et possibilité d’innover. La journée se poursuivra ensuite avec le cœur de l’événement : une session de hacking intensif de 10 heures. Les groupes présenteront leurs projets finaux en soirée, et les équipes lauréates recevront leurs récompenses.

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Bitget et le Google Developer Group (GDG), après un premier hackathon couronné de succès organisé en mai dernier à la Constructor University. Cet événement s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative Blockchain4Youth portée par Bitget, qui comprend plusieurs actions menées à l’échelle mondiale afin de promouvoir l’éducation et le partage des connaissances dans le secteur. Dernièrement, Bitget a organisé une session de carrière sur la diversité dans le Web3 à la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), le 20 septembre, en partenariat avec la communauté étudiante 0xU. Par ailleurs, au mois d’août, Bitget a tenu la troisième édition de son Crypto Experience Month, une initiative éducative organisée dans douze pays, qui a rassemblé plus de 15 000 participants. Dans les mois à venir, l’initiative comprendra également le WAIB Summit AI x Web3 Hackathon, un événement de trois jours qui se tiendra du 14 au 16 novembre à la KU Leuven. Il réunira des étudiants, des développeurs, des entrepreneurs et des chercheurs autour de la création de solutions innovantes à la croisée de l’intelligence artificielle et du Web3.

