Bitget ו-Google Developer Group משתפות פעולה בהאקתון שני כדי להניע חדשנות בקרב צעירים

ויקטוריה, איי סיישל, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שמחה להכריז על המשך שיתוף הפעולה שלה עם Google Developer Group (GDG). הם יארחו האקתון שני, AI Accelerate Hack, כחלק מיוזמת Blockchain4Youth CSR של Bitget. האירוע יתקיים באוניברסיטה הקתולית של לוון בבלגיה ביום רביעי, 29 באוקטובר 2025.

ההאקתון בן 10 השעות נועד לתמוך ולעודד כישרונות צעירים להשתמש בכלים חדשניים לבניית העתיד של מגזר הטכנולוגיה, תוך התמקדות בנושא הגדול: "הנעת חדשנות בקצב מהיר באמצעות סינרגיה של טכנולוגיה, עסקים ויצירתיות".

האירוע AI Accelerate Hack הוא תחרות אינטנסיבית ושיתופית שבה מפתחים ומעצבים יעבדו יחד כדי לבנות פתרונות חדשניים מונעי טכנולוגיה עבור אתגרים עסקיים מציאותיים. האירוע צפוי לקבץ 200 משתתפים מרקעים מגוונים.

"תוכניות Blockchain4Youth שלנו ממשיכות לצמוח ולהתרחב ברחבי העולם. האקתונים כאלה הם הזדמנות מצוינת לקיים אינטראקציה עם סטודנטים מבטיחים, לחלוק את המומחיות שלנו כמנטורים ולבנות ללא הרף את הקהילה שלנו באמצעות ידע משותף", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול של Bitget.

"שיתוף הפעולה עם Bitget לטובת AI Accelerate Hack תואם באופן מושלם את המשימה שלנו להעצים את הדור הבא של מפתחים", אמר דניאל ספארמבלק (Daniel Sparemblek), נשיא ומייסד Google Developer Group באוניברסיטה הקתולית של לוון. "אירוע זה מהווה פלטפורמה ייחודית שבה תיאוריה אקדמית פוגשת אתגרים עסקיים אמיתיים, כדי לדחוף סטודנטים לחדשנות בצומת שבין בינה מלאכותית, בלוקצ'יין ויצירתיות".

בעוד שההאקתון מיועד בעיקר לסטודנטים לתואר שני בהנדסת מחשבים ודיסציפלינות קשורות, עם דגש חזק על בינה מלאכותית, ההשתתפות פתוחה גם לסטודנטים מרקעים אקדמיים אחרים, בוגרים טריים עם ניסיון מקצועי של עד שנתיים ומומחי טכנולוגיה נלהבים.

לוח הזמנים של האירוע כולל טקס פתיחה קצר, בו תציג Bitget את יוזמת Blockchain4Youth ואת התוכנית לתארים מתקדמים שהוצגה לאחרונה. תוכנית זו שואפת לגייס כישרונות אוניברסיטאיים מובילים ולהציב אותם ישירות בתזרימי עבודה אמיתיים ב-Web3. באמצעות תוכנית זו, בוגרים מצטרפים לאחת מהבורסות הצומחות ביותר בעולם, ומשתפים פעולה עם עמיתים מיותר מ-50 מדינות, ומתקדמים במסלול פיתוח ברור המשלב רוטציות, חונכות, שכר תחרותי והזדמנות להגיע לחזית. לאחר מכן, יתחיל החלק של הפיתוח שיימשך 10 שעות. הקבוצות יציגו את פרויקטי הגמר שלהן בערב, אז יחולקו פרסים לצוותים הזוכים.

אירוע זה הוא שיתוף הפעולה השני בין Bitget ל-GDG, לאחר האקתון מוצלח ביותר שנערך במאי באוניברסיטת Constructor. זהו חלק מרכזי ביוזמת Blockchain4Youth הרחבה יותר של Bitget, הכוללת מספר יוזמות מתמשכות ברחבי העולם להפצת חינוך וידע על המגזר. לאחרונה, Bitget קיימה מפגש קריירה של גיוון Web3 באוניברסיטת הונג קונג למדע וטכנולוגיה (HKUST) ב-20 בספטמבר יחד עם קהילת הסטודנטים 0xU. בנוסף, באוגוסט, Bitget ארגנה את חודש חווית הקריפטו השלישי שלה, שאירחה פעילויות חינוכיות ב-12 מדינות והגיעה ליותר מ-15,000 משתתפים. במבט קדימה, היוזמה תכלול גם את האקתון WAIB Summit AI x Web3 בין ה-14 ל-16 בנובמבר, אירוע בן שלושה ימים ב-KU Leuven שיפגיש סטודנטים, מפתחים, יזמים וחוקרים כדי לבנות פתרונות פורצי דרך בחזית הבינה המלאכותית וה-Web3.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38908da2-fa90-4877-bed1-e4c306c91427