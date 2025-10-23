ビットゲット (Bitget) とグーグル・デベロッパー・グループ (Google Developer Group)、若者のイノベーションを促進する第2回ハッカソンを共同開催

セーシェル共和国ビクトリア発, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット は、グーグル・デベロッパー・グループとの協力継続を発表する。 ビットゲットの「ブロックチェーン・フォー・ユース (Blockchain4Youth)」CSR活動の一環として、第2回ハッカソン「AIアクセラレート・ハック (AI Accelerate Hack)」を開催する。 同イベントは、2025年10月29日 (水) にベルギーのルーヴェン・カトリック大学 (KU Leuven) で開催される。

10時間にわたるハッカソンは、若き人材が技術分野の未来を築くために革新的なツールを活用するよう支援・奨励することを目的としており、「技術、ビジネス、創造性の相乗効果による急速なイノベーションの推進 (Fueling fast-paced innovation through the synergy of technology, business, and creativity)」という主題を中心としている。

「AIアクセラレート・ハック」は、デベロッパーとデザイナーが協力して、実世界のビジネス課題に対する革新的で技術主導の解決策を構築する、共同作業型の集約的コンテストである。 同イベントには、様々な経歴を持つ200人の参加者が集まる予定である。

「当社のブロックチェーン・フォー・ユース・プログラムは、世界中で成長と拡大を続けています。 こうしたハッカソンは有望な学生と交流し、メンターとして当社の専門知識を共有し、知識の共有を通じてコミュニティを継続的に構築する絶好の機会です。」と、ビットゲットのCOOであるヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は述べている。

ルーヴェン・カトリック大学グーグル・デベロッパー・グループ (GDG) の代表兼創設者であるダニエル・スパレンブレック (Daniel Sparemblek) は次のように述べている。「『AIアクセラレート・ハック』でのビットゲットとの提携は、次世代のデベロッパーを支援するという当校の使命に完全に合致しています。」 「このイベントは、学術理論と実世界のビジネス課題が交わるユニークな場であり、AI、ブロックチェーン、創造性の交差点で革新を起こすよう、学生たちに促すものです。」

このハッカソンは主にコンピュータ工学および関連分野の修士課程学生を対象としており、人工知能に重点を置いていが、他の学問分野の学生、卒業後2年以内の実務経験者、熱意ある技術専門家も参加できる。

同イベントのスケジュールには短い開会式が盛り込まれており、ビットゲットがブロックチェーン・フォー・ユース・イニシアチブと、新たに導入された新卒採用プログラムを発表する。 同プログラムは、大学からトップレベルの人材を採用し、実際のWeb3プロジェクトに直接配備することを目的としている。 このプログラムでは、新卒者が世界で最も急成長中の取引所の1つに入社し、50カ国以上の同僚と協力し、ローテーション、指導、競争力のある報酬、最前線で実現するチャンスを組み合わせた、明確な育成過程で昇進していくことができる。 当日にはその後、中心となる10時間のハッキング時間が設けられている。 各グループは夕方に最終プロジェクトを発表し、その際に優勝チームに賞が授与される。

このイベントは、5月にコンストラクター大学 (Constructor University) で開催されて大成功を収めたハッカソンに続く、ビットゲットとGDGの二度目の共同企画である。 これはビットゲットの広範なブロックチェーン・フォー・ユース・イニシアチブの中核を成し、この業種に関する教育と知識を広めるため、世界中で進行中の複数の取り組みが行われている。 最近では、ビットゲットは9月20日に香港科技大学 (Hong Kong University of Science and Technology: HKUST) で、0xU学生コミュニティと共同でWeb3ダイバーシティキャリアセッションを開催した。 さらに、ビットゲットは8月に第3回「クリプト・エクスペリエンス・マンス (Crypto Experience Month)」を開催し、12カ国で教育活動を展開し、15,000人以上の参加者が集まった。 今後の予定として、この取り組みには11月14日から16日にかけて開催される「WAIBサミット AI × Web3ハッカソン (WAIB Summit AI x Web3 Hackathon)」も含まれる。ルーヴェン・カトリック大学で行われるこの3日間のイベントでは、学生、デベロッパー、起業家、研究者が一堂に会し、人工知能とWeb3の最前線で画期的なソリューションを構築する。

