Bitget 与 Google 开发者社区再度合作举办黑客松，助力青年创新

塞舌尔维多利亚, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 欣然宣布与 Google 开发者社区 (GDG) 继续合作。 双方将二度联合主办“AI Accelerate Hack”黑客马拉松，这也是 Bitget 的企业社会责任 (CSR) 倡议——Blockchain4Youth 的一部分。 赛事定于 2025 年 10 月 29 日星期三在比利时鲁汶大学 (KU Leuven) 举行。

这场长达 10 小时的黑客马拉松旨在支持和鼓励年轻人才运用创新工具，构筑科技行业的未来，其核心主题是：“发挥技术、商业与创造力的协同作用，助推快速创新。”(Fueling fast-paced innovation through the synergy of technology, business, and creativity.)

“AI Accelerate Hack”是一场既紧张激烈，又注重协作的竞赛，开发者和设计师将携手合作，针对现实世界的商业挑战，打造以技术为驱动的创新解决方案。 赛事预计将汇聚 200 名来自不同背景的参赛者。

“我们的 Blockchain4Youth 计划在全球范围内不断发展壮大。 这类黑客马拉松提供了绝佳契机，让我们能够与极具潜力的优秀学生互动交流，以导师的身份传授专业知识，并通过共享知识维系社区发展。”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 如是说。

“与 Bitget 合作举办‘AI Accelerate Hack’，高度契合我们赋能新一代开发者的使命。”鲁汶大学 Google 开发者社区 (GDG) 主席兼创始人 Daniel Sparemblek 表示， “本次赛事是联结学术理论与现实商业挑战的独特平台，鼓励学生在 AI 和区块链领域融合创新。”

本次黑客马拉松主要面向计算机工程及相关专业的硕士生，重点关注人工智能领域，同时也欢迎其他学术背景的学生、拥有不超过两年工作经验的近期毕业生，以及充满热情的技术专家参加。

赛事日程包括简短的开幕式，Bitget 将在此环节介绍 Blockchain4Youth 倡议和近期推出的毕业生计划。 毕业生计划旨在招募顶尖高校人才，让他们直接参与到 Web3 实际工作流程中。 通过该计划，毕业生有机会加入全球发展最快的交易所之一，与来自 50 多个国家/地区的同事紧密协作，并通过清晰的发展路径实现职业成长，这一路径涵盖轮岗实践、导师指导、富有竞争力的薪酬，以及在前沿领域施展才华的机会。 开幕式后便进入核心环节——长达 10 小时的技术比拼。 各小组将在晚间展示最终项目成果，优胜团队将获颁奖项。

这是 Bitget 与 GDG 的第二次合作，此前双方于五月在康斯特大学 (Constructor University) 举办的黑客马拉松大获成功。 黑客马拉松是 Bitget 更广泛的 Blockchain4Youth 倡议的重要组成部分，该倡议包括在全球范围内持续开展的多项计划，旨在传播区块链领域的知识并普及相关教育。 最近，Bitget 联合 0xU 学生社群，于 9 月 20 日在香港科技大学 (HKUST) 举办了一场 Web3 多元化职业分享会。 此外，Bitget 在八月举办了第三届“加密货币体验月”，在 12 个国家开展教育活动，参与人数突破 15,000 人。 展望未来，还有更多隶属于该倡议的精彩活动将陆续开展，包括 11 月 14 日至 16 日在鲁汶大学举办的 WAIB 峰会 AI x Web3 黑客马拉松，这场为期三天的活动将汇聚学生、开发者、企业家和研究人员，共同探索人工智能与 Web3 前沿领域的突破性解决方案。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 ( UNICEF ) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问： 网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系： media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎而行，在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅 使用条款 。