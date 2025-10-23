データボルトAI (Datavault AI) とウェルジスティクス・ヘルス (Wellgistics Health)、処方薬業界の効率化と患者アウトカム向上を目的に、製薬会社から患者までをつなぐブロックチェーン対応スマートコントラクト「ファーマシーチェーン (PharmacyChain™)」導入計画を発表

オレゴン州ビーバートン発, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- AIによるデータ体験、評価、収益化をリードするデータボルトAI (DataVault AI, Inc.)(「データボルト」)(NASDAQ: DVLT) 、および、次世代の医薬品流通、デジタル処方箋ルーティング、およびAIを活用したハブフルフィルメントのリーダーであるウェルジスティクス・ヘルス (Wellgistics Health, Inc.)(NASDAQ: WGRX) は本日、処方薬業界向けに、ウェルジスティクスの独自技術および物理的インフラ内で、製薬会社から患者までをつなぐブロックチェーン対応スマートコントラクト (「PharmacyChain™」) を導入するための拘束力のない基本合意書を締結したと発表した。 この提携の目標は、処方箋発行から調剤完了までの追跡を完全にデジタル化し、適切な薬剤が、適切な患者に、適切なタイミングで、安全かつ有効に使用するための適切な推奨情報とともに確実に届けられるようにすることである。 両社は現在、薬局によるPharmacyChainの利用から得られる手数料に基づく収益分配取り決めを検討している。

「過去10年間、データボルトAIは複数の産業分野においてデータ収益化およびブロックチェーン革新の最前線に立つ、特許取得済み技術のポートフォリオを構築してきました。」と、データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) 兼共同創業者であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。 「6,340億米ドル (約96兆2,706億8,100万円) 規模の米国処方薬市場は、デジタルトランスフォーメーションの新たな時代に突入しており、当社のPharmacyChain™プラットフォームは、製薬会社、医師、薬局、保険支払者、そして患者に至るすべての利害関係者に測定可能な価値をもたらす拡張性の高い機会を提供します。 ブロックチェーン対応スマートコントラクトを統合することで、私たちは効率的で透明性が高く、説明責任を備えた処方エコシステムを構築し、経済的インセンティブと患者アウトカムの向上を整合させています。」

ウェルジスティクスは最近、薬局における人工知能エージェント (AIエージェント) の導入を効率化するために設計された、完全にカスタマイズ可能なAIエージェントエンジンであるHubRx AIの導入を発表した。 このAIエージェントは、厳格な医療分野のプライバシー、セキュリティ、コンプライアンス基準を遵守しながら、処方薬サービスの最適化、薬剤師コストの削減、および患者アウトカムの改善を支援する。 HubRxは現在、ウェルジスティクスの他の技術ツールであるEinstein Rx AI (臨床意思決定支援および安全性最適化) およびWellgistics Hub (旧DelivMeds®／デジタル処方箋ルーティング基盤) と統合されており、ウェルジスティクスの物理的インフラと連携して、患者がどこにいても対応できるようにしている。 ウェルジスティクスの物理的インフラには、流通ネットワーク (3PLおよび倉庫)、全米で6,500を超える独立薬局の信頼できるネットワーク、さらに自社運営の薬局 (店舗およびオンライン) が含まれる。

「ブロックチェーン対応スマートコントラクトを通じて管理負担を軽減し、患者の処方薬アクセスを改善することは、薬剤師が患者に薬を適切なタイミングと予算で届けるための次なる論理的ステップです。」と、ウェルジスティクスの社長兼暫定CEOであるプラシャント・パテル (Prashant Patel, RPh) は述べている。 「治療計画の遵守、手動評価による薬剤相互作用の減少を通じた患者安全性の向上、無駄・不正・濫用の排除、保険会社の事務的負担を軽減しつつ薬局の償還を最大化することは、ウェルジスティクスがPharmacyChainによって実現しようとしている中核的な柱です。 データボルトAIが開発した当社の業界を網羅する主要なブロックチェーンベースの知的財産を活用することで、当社は長期的に事業を展開し、エコシステムを構築する能力を確保し、新たな市場への拡大に伴い市場シェアおよび利益率を高めることが可能になります。」

PharmacyChainソリューションの導入および収益分配取り決めは、最終契約の交渉および締結ならびに適用条件の充足を前提としており、これらの契約が締結されるか、検討されている提携が完了するか、または収益が生み出されるかについては保証できない。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門およびデータサイエンス部門における協働的なアプローチを通じて、包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

ウェルジスティクス・ヘルスについて

ウェルジスティクス・ヘルス (NASDAQ: WGRX) は、製薬会社から患者まで、より迅速に、よりスマートに、より手頃な価格で医薬品を届けている。 同社の統合プラットフォームは、6,500を超える薬局および200を超える製薬会社を結び付け、卸売流通、デジタル処方箋ルーティング、患者への直接配送、さらにAIを活用したハブサービス (適格性確認、服薬遵守支援、導入支援、事前認可、現金支払い対応など) を提供している。 薬剤給付管理 (PBM) に依存しない代替手段として、ウェルジスティクスは、アクセス、透明性、信頼を米国医療システムに取り戻すことを目的としたエンドツーエンドのソリューションを提供している。

詳しくは、www.wellgisticshealth.comを参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許関連施策、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を用いて市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれている。 将来の見通しに関する記述には、計画、目的、目標、戦略、将来の事象または業績に関する記述、およびその基礎となる前提条件、ならびに過去の事実に関する記述以外のその他の記述が含まれる。 ウェルジスティクス・ヘルスが「可能性」、「予定」、「意図する」、「すべき」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「予測する」、「推定する」などの語、または同様の表現を使用し、これが過去の事項のみに関連しない場合には、将来の見通しに関する記述となる。 これらの将来の見通しに関する記述には、ウェルジスティクス・ヘルスの戦略に関する記述、ならびに今後の事業運営、見通しおよび計画に関する説明を含むが、これらに限定されない。 将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性を伴う。 その他の要因については、www.sec.govで入手可能なウェルジスティクス・ヘルスの米国証券取引委員会 (SEC) への提出書類に記載されている。

本プレスリリースは、いかなる法域においても有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような法域における有価証券の販売を行うものではない。

1.https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-pharmaceuticals-market-report

