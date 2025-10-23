DataVault AI와 Wellgistics Health, 처방의약품 산업의 효율성과 환자 치료 성과 향상을 위한 제조사-환자 간 블록체인 기반 스마트 계약 솔루션 ‘PharmacyChain™’ 도입 계획 발표

오리건주 비버튼, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- AI 기반 데이터 경험·평가·수익화 부문 선도기업인 DataVault AI, Inc. (나스닥: DVLT, 이하 “Datavault”)와 차세대 의약품 유통 및 디지털 처방 라우팅·AI 기반 허브 물류 플랫폼의 선도기업인 Wellgistics Health, Inc. (나스닥: WGRX, 이하 Wellgistics”)이 제조사-환자 간 블록체인 기반 스마트 계약(PharmacyChain™)을 웰지스틱스의 독자적 기술 및 물류 인프라에 도입하기 위한 비구속적 의향서(LOI)를 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 협력의 목표는 처방부터 조제 완료까지 전 과정을 완전한 디지털 트래킹 시스템으로 전환하여, 정확한 약이 올바른 환자에게 적시에 전달되고 안전하고 효과적인 사용을 위한 적절한 권장 사항이 제공되는 시스템을 구축하는 것이다. 양사는 약국에서 PharmacyChain™ 사용으로 발생하는 수수료를 기반으로 하는 수익 공유 모델을 고려 중이다.

DataVault AI의 공동 창업자 겸 CEO인 네이선 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “지난 10년간 DataVault AI는 다양한 산업에서 데이터 수익화와 블록체인 혁신을 선도할 수 있는 특허 기술 포트폴리오를 구축해 왔다. 6,340억 달러 규모의 미국 처방의약품 시장은 이제 디지털 전환의 새로운 시대를 맞이하고 있으며, 우리의 PharmacyChain™ 플랫폼은 제조사, 의사, 약국, 보험사, 환자 등 모든 이해관계자에게 실질적이고 측정 가능한 가치를 제공할 수 있는 확장 가능한 기회를 제공하고 있다. 블록체인 기반 스마트 계약을 통합함으로써, 우리는 재정적 인센티브와 환자 치료 결과를 정렬시키는 효율적이고 투명하며 신뢰성 있는 처방 생태계를 만들어 가고 있다.”고 밝혔다.

Wellgistics는 최근 HubRx AI를 출시했다고 발표한 바 있다. 이는 약국 운영에 특화된 완전 맞춤형 인공지능 에이전트(AI Agents) 엔진으로, 약국이 AI 기반 서비스를 보다 효율적으로 도입할 수 있도록 설계되었다. HubRx AI는 처방 의약품 서비스의 효율화, 약사 인건비 절감, 환자 치료 성과 개선을 지원하며, 동시에 엄격한 의료 데이터 프라이버시·보안·규제 준수 기준을 철저히 준수하도록 설계되었다. HubRx는 현재 Wellgistics의 다른 핵심 기술 솔루션들과 통합되고 있다. HubRx는 현재 Wellgistics의 다른 기술 솔루션들과 통합되고 있다. Einstein Rx AI의 경우 임상 의사결정 지원 및 안전성 최적화에 적용되고 있으며 Wellgistics Hub(구 DelivMeds®)는 디지털 처방 라우팅 인프라에 활용되고 있다. 이러한 기술적 통합은 Wellgistics의 물리적 인프라와 결합되어, 환자가 있는 곳에서 직접 서비스를 제공하는 환자 중심의 접근 방식을 실현하고 있다. Wellgistics의 물리적 인프라에는 다음이 포함된다. 즉 3PL(3자 물류) 및 창고를 포함한 유통 네트워크와 미국 전역 6,500개 이상의 독립 약국으로 구성된 신뢰할 수 있는 네트워크, 자체 운영 약국(오프라인 및 온라인 채널 포함)이다.

Wellgistics의 사장이자 임시 CEO인 프라샨트 파텔(Prashant Patel, RPh)은 “블록체인 기반 스마트 계약을 통해 행정적 부담을 최소화함으로써 환자가 처방약을 제때, 예산 내에서 받을 수 있도록 돕는 것은 약사가 환자에게 적시에 적정 비용으로 약을 제공할 수 있게 하는 합리적인 다음 단계이다. 치료 순응도(compliance) 향상, 수작업 평가로 인한 약물 상호작용(drug-drug interaction) 위험 감소를 통한 환자 안전성 강화, 낭비·사기·남용(waste, fraud & abuse)의 근절, 보험사의 행정 부담을 줄이면서 약국의 상환 효율성과 수익성을 극대화하는 것이 Wellgistics가 파머시체인(PharmacyChain)을 통해 추진하는 핵심 축이다. 우리 산업 분야를 포괄하는 DataVault의 블록체인 기반 핵심 지식재산(IP)을 활용함으로써, 우리는 장기적으로 사업을 지속하고 생태계를 확장할 수 있는 기반을 마련함과 동시에 새로운 시장으로 진출하면서 시장 점유율과 이익률을 높일 수 있을 것이다.”라고 기대감을 표명했다.

파머시체인(PharmacyChain) 솔루션의 도입 및 수익 공유 협약의 체결은 최종 계약의 협상 및 체결, 그리고 해당 조건의 충족에 따라 달라지며, 그러한 계약이 실제로 체결되거나 계획된 협력이 성사되거나 수익이 발생한다는 보장은 없다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 인공지능(AI)을 기반으로 한 데이터 경험, 자산 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학 두 부문에서 협업 중심의 포괄적인 솔루션을 제공한다. 데이터볼트 AI의 음향과학(Acoustic Science) 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 비롯해 업계 최초의 기초 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화 및 다채널 간섭 제거에 관한 지식재산(IP)을 포함한다. 데이터과학(Data Science) 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 힘을 활용해 체험형 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야를 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선싱을 포함한 종합 솔루션을 지원한다. 정보 데이터 교환(Information Data Exchange®, IDE)은 물리적 실물 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 초상권·이름·이미지(Name, Image, Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성을 갖춘 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 관리, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton, OR)에 있으며, 자세한 내용은 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

Wellgistics Health, Inc. 소개

Wellgistics Health (나스닥: WGRX)는 의약품을 제조사에서 환자에게까지 더 빠르고, 더 스마트하게, 그리고 더 합리적인 비용으로 전달한다. 통합 플랫폼을 통해 6,500개 이상의 약국과 200개 이상의 제조사를 연결하며, 도매 유통(wholesale distribution), 디지털 처방 전달(digital prescription routing), 환자 직배송(direct-to-patient delivery), 적격성 확인(eligibility), 복약 순응도(adherence), 환자 등록(onboarding), 사전 승인(prior authorization), 현금 결제 처방(cash-pay fulfillment) 등 AI 기반 허브 서비스를 제공한다. PBM(약품급여관리) 독립형 대안으로서 웰지스틱스는 미국 의료 시스템 내 접근성, 투명성, 신뢰를 회복하기 위한 종합적인 엔드투엔드(end-to-end) 솔루션을 제공한다. 자세한 내용은 www.wellgisticshealth.com에서 확인할 수 있다.

Forward-Looking Statements

이 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권 관련 법률의 개정 규정에 따른 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, “예상한다(anticipates)”, “지속한다(continues)” 등의 단어와 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에 포함된 당사의 사업 기회와 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적 실행에 대한 진술은 당사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 유의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 위험이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 발행 및 승인된 모든 지식재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 효과적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장, 경제 및 기타 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 능력, 자사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획의 실행 능력, 재무 목표 달성 능력, 라이선스 보유자가 당사 기술을 실제 제품에 적용할 정도 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 서류에서 보다 자세히 설명되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

이 보도자료에는 미래예측진술(forward-looking statements)이 포함될 수 있다. 미래예측진술에는 계획, 목표, 전략, 향후 사건이나 성과, 그 전제 및 과거 사실이 아닌 기타 진술이 포함된다. Wellgistics Health가 “~할 수 있다(may)”, “~할 것이다(will)”, “의도한다(intend)”, “~해야 한다(should)”, “믿는다(believe)”, “기대한다(expect)”, “예상한다(anticipate)”, “추정한다(project)”, “평가한다(estimate)” 등의 표현이나, 과거 사실에만 국한되지 않는 유사한 표현을 사용할 때, 이는 미래예측진술을 의미한다. 이러한 미래예측진술에는 Wellgistics Health의 전략, 향후 운영, 전망, 계획에 대한 설명 등이 포함되며, 이에 국한되지 않습니다. 미래예측진술은 향후 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성을 내포하고 있습니다. 추가적인 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Wellgistics Health의 공시 문서www.sec.gov에서 확인 가능)에 자세히 설명되어 있다.

이 보도자료는 어떠한 관할권에서도 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하기 위한 것이 아니며, 해당 관할권의 관련 법률에 따라 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 되는 경우에는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않는다.

