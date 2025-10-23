DataVault AI dan Wellgistics Health Umumkan Rancangan untuk PharmacyChain™ Melaksanakan Kontrak Pintar Berasaskan Blockchain antara Pengilang dan Pesakit bagi Industri Ubat Preskripsi untuk Meningkatkan Kecekapan dan Hasil Rawatan Pesakit

BEAVERTON, Oregon, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- DataVault AI, Inc. (“DataVault”) (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan, bersama Wellgistics Health, Inc. ("Wellgistics") (NASDAQ: WGRX), peneraju dalam pengedaran farmaseutikal generasi baharu, penghalaan preskripsi digital dan pemenuhan hab berkuasa AI, hari ini mengumumkan bahawa kedua-dua syarikat telah menandatangani surat niat tidak mengikat untuk melaksanakan kontrak pintar berasaskan blockchain antara pengeluar dan pesakit (“PharmacyChain™”) ke dalam teknologi dan infrastruktur fizikal proprietari Wellgistics bagi industri ubat preskripsi. Matlamat kerjasama ini adalah untuk mendigitalkan sepenuhnya penjejakan ubat preskripsi dari penulisan preskripsi hingga pemenuhan, bagi memastikan ubat yang betul sampai kepada pesakit yang betul pada masa yang tepat, dengan cadangan yang sesuai untuk penggunaan yang selamat dan berkesan. Kedua-dua syarikat kini merancang susunan perkongsian hasil daripada yuran penggunaan PharmacyChain oleh farmasi.

“Sepanjang dekad yang lalu, DataVault AI telah membangunkan portfolio teknologi berpatenkan yang meletakkan kami di barisan hadapan dalam pengewangan data dan inovasi blockchain merentasi pelbagai industri,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama DataVault AI. “Pasaran ubat preskripsi AS bernilai $634 bilion sedang memasuki era baharu transformasi digital dan platform PharmacyChain™ kami mewakili peluang berskala besar untuk menjana nilai yang boleh diukur bagi setiap pihak berkepentingan—daripada pengilang dan doktor kepada farmasi, pembayar dan pesakit. Dengan mengintegrasikan kontrak pintar berasaskan blockchain, kami sedang mewujudkan ekosistem preskripsi yang lebih cekap, telus dan bertanggungjawab yang menyelaraskan insentif kewangan dengan hasil pesakit yang lebih baik.”

Wellgistics baru-baru ini mengumumkan pelancaran HubRx AI, sebuah enjin ejen kecerdasan buatan (AI Agents) yang boleh disesuaikan sepenuhnya, direka untuk memudahkan pelaksanaan AI Agents bagi farmasi. AI Agents ini akan membantu mengoptimumkan perkhidmatan ubat preskripsi, mengurangkan kos ahli farmasi dan meningkatkan hasil pesakit sambil mematuhi kawalan privasi, keselamatan dan pematuhan penjagaan kesihatan yang ketat. HubRx sedang diintegrasikan dengan alat teknologi lain milik Wellgistics: termasuk Einstein Rx AI untuk sokongan keputusan klinikal dan pengoptimuman keselamatan, serta Wellgistics Hub (dahulunya dikenali sebagai DelivMeds®), infrastruktur penghalaan preskripsi digital, untuk digabungkan dengan infrastruktur fizikal Wellgistics bagi membantu memenuhi keperluan pesakit di lokasi mereka. Infrastruktur fizikal Wellgistics merangkumi rangkaian pengedaran (3PL dan gudang), rangkaian dipercayai lebih 6,500 farmasi bebas di seluruh negara serta farmasi dalaman (fizikal dan dalam talian).

“Meningkatkan akses pesakit kepada ubat preskripsi dengan mengurangkan beban pentadbiran melalui kontrak pintar berasaskan blockchain adalah langkah logik seterusnya untuk membantu ahli farmasi memastikan pesakit menerima ubat mereka tepat pada masanya dan mengikut bajet,” kata Prashant Patel, RPh, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Interim Wellgistics. “Pematuhan terhadap rejimen rawatan, peningkatan keselamatan pesakit dengan mengurangkan interaksi antara ubat akibat penilaian manual, penghapusan pembaziran, penipuan dan penyalahgunaan, serta pengoptimuman bayaran balik kepada farmasi sambil mengurangkan beban pentadbiran bagi syarikat insurans merupakan tonggak utama yang diketengahkan oleh Wellgistics melalui PharmacyChain. Dengan memanfaatkan harta intelek berasaskan blockchain yang dibangunkan oleh DataVault dan meliputi sektor operasi kami, kami memastikan keupayaan untuk menjalankan perniagaan dalam jangka panjang serta membina ekosistem kami dengan cara yang membolehkan peningkatan pegangan pasaran dan margin apabila kami berkembang ke pasaran baharu.”

Sebarang pelaksanaan penyelesaian PharmacyChain dan sebarang susunan perkongsian hasil akan tertakluk kepada rundingan dan pemeteraian perjanjian muktamad serta pemenuhan syarat-syarat yang berkaitan dan tiada jaminan bahawa perjanjian tersebut akan dimeterai, bahawa kerjasama yang dirancang akan direalisasikan atau sebarang hasil akan dijana.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, OR. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Perihal Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) menghantar ubat-ubatan daripada pengeluar terus kepada pesakit—dengan lebih pantas, bijak dan mampu dimiliki oleh pesakit. Platform bersepadu syarikat ini menghubungkan lebih daripada 6,500 farmasi dan 200 pengilang, menawarkan pengedaran borong, penghalaan preskripsi digital, penghantaran terus kepada pesakit, serta perkhidmatan hab berasaskan AI yang merangkumi semakan kelayakan, pematuhan rawatan, pendaftaran pesakit, kebenaran awal dan pemenuhan bayaran tunai. Sebagai alternatif yang bebas daripada PBM (Pharmacy Benefit Manager), Wellgistics menyediakan penyelesaian hujung ke hujung yang direka untuk memulihkan akses, ketelusan dan kepercayaan dalam sistem penjagaan kesihatan di Amerika Syarikat.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.wellgisticshealth.com.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan sedemikian, termasuk kenyataan dalam siaran ini mengenai peluang dan prospek perniagaan kami, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten serta pelaksanaan teknologi yang dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan kami, secara semula jadi adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi meningkatkan pegangan pasaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa untuk pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; dan risiko lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan merangkumi pernyataan berkenaan rancangan, objektif, matlamat, strategi, acara atau prestasi akan datang dan anggapan dasar serta pernyataan lain yang selain pernyataan fakta sejarah. Apabila Wellgistics Health menggunakan perkataan seperti "mungkin," "akan," "berhasrat," "sepatutnya," "percaya," "menjangkakan," "mengantisipasi," "meramalkan," "menganggarkan" atau ungkapan serupa yang tidak semata-mata berkaitan dengan hal sejarah, syarikat ini dianggap sedang membuat kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan ini termasuk, tanpa had, kenyataan mengenai strategi Wellgistics Health serta penerangan tentang operasi, prospek dan rancangan masa hadapan syarikat tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan bukanlah jaminan prestasi masa depan dan melibatkan risiko serta ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara ketara. Faktor tambahan dibincangkan dalam pemfailan Wellgistics Health dengan SEC, yang tersedia di www.sec.gov.

Siaran akhbar ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau pelawaan untuk membeli sebarang sekuriti dalam mana-mana bidang kuasa, dan tiada penjualan sekuriti akan dibuat dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang.

