DataVault AI 与 Wellgistics Health 宣布计划通过 PharmacyChain™ 平台，在处方药行业实施制造商到患者的区块链智能合约，以提升行业效率并改善患者治疗效果

俄勒冈州比弗顿, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN 发布 -- DataVault AI, Inc. (简称“DataVault”) (NASDAQ: DVLT)，一家 AI 数据体验、估值与变现领域的领军企业今日与 Wellgistics Health, Inc. (简称 “Wellgistics”) (NASDAQ: WGRX)，一家在下一代药品分销、数字处方路由以及 AI 驱动的中心履约领域的领军企业一同宣布，两家公司今日已签署一份不具约束力的意向书，计划将一种制造商到患者的区块链赋能智能合约 (“PharmacyChain™”) 部署到 Wellgistics 专有的技术和实体基础设施之中，从而服务于处方药行业。 此次合作的目的是实现处方药从开具到取药的全流程、数字化追踪，确保正确的药物能在正确的时间送达正确的患者手中，并提供安全有效的用药建议。 两家公司目前正考虑就药房使用 PharmacyChain 平台所产生的收益制定一项收入分成方案。

DataVault AI 首席执行官兼联合创始人 Nathaniel Bradley 表示：“过去十年来，DataVault AI 已构建起一系列专利技术组合，这使我们在跨行业的数据变现与区块链创新领域居于无可置疑的领先地位。 美国的处方药市场规模达 6340 亿美元，而这个市场正迈入数字化转型的全新时代。我们的 PharmacyChain™ 平台则能提供可扩展的基于，能够为这个市场里所有的利益相关方——从制造商和医生到药房、支付方以及患者——都创造出可衡量的价值。 通过整合基于区块链的智能合约，我们正在构建一个更加高效、更加透明且完全可追溯的处方生态系统，在这个系统中，经济激励与改善患者治疗效果将紧密结合。”

Wellgistics 近日宣布推出 HubRx AI，这是一款完全可定制的人工智能代理 (AI 代理) 引擎，旨在为药房应用 AI 代理提供高效的解决方案。 AI 代理可帮助人们优化处方药服务，降低药剂师成本并改善患者的治疗效果，与此同时，它还能严格遵守医疗保健隐私、安全以及合规管控要求。 HubRx 正整合进 Wellgistics 的其他技术工具之中，这包括： Einstein Rx AI 系统、临床决策支持与安全性优化系统、以及 Wellgistics Hub (此前称为 DelivMeds®) 数字处方路由基础设施。这些技术将与 Wellgistics 的实体基础设施协同运作，助力实现就近服务患者的目标。 Wellgistics 的实体基础设施则包括其药品分销网络 (第三方物流和仓储)、由覆盖全美的 6500 多家独立药房组成的可信赖网络，以及该公司自有的实体药房和线上药房。

Wellgistics 总裁兼临时首席执行官、注册药剂师 Prashant Patel 表示：“通过基于区块链的智能合约最大限度减轻管理负担，从而使患者能够更加便利地获取处方药，这是帮助药剂师确保患者按时按预算获得药品的下一个合乎逻辑的步骤。 提升治疗方案依从性、通过减少人工评估导致的药物相互作用进而提升患者安全性，同时消除浪费、欺诈和滥用现象，并在减轻保险公司管理负担的同时最大化药房的报销额度，这些正是 Wellgistics 通过 PharmacyChain 平台所构建的核心支柱。 通过利用由 DataVault 开发的、基于区块链技术且覆盖我们垂直领域的核心知识产权，我们得以确保我们能够长期开展业务并构建我们的业务生态，从而让我们在拓展新市场的过程中得以提升市场份额与利润。”

PharmacyChain 解决方案的任何实施计划以及任何有关收入分成的安排，都将取决于两家公司最终谈成并签署的最终协议，且将取决于是否满足其他相关条件。目前，我们尚无法保证此最终协议必定能够得到签署，亦无法保证拟议的合作最终必定达成，更无法断言此合作能产生任何收益。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) 在 Web 3.0 环境中，正引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

关于 Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ: WGRX) 致力于以更快速、更智能、更经济的方式，将药品从制造商送达患者手中。 该公司的一体化平台连接了 6500 余家药房和 200 余家制造商，提供批发分销、数字处方路由、直达患者的药品配送以及 AI 赋能的中心服务，这包括资格审核、用药依从性管理、新患者入组、事先授权和现金支付履约等。 作为一项不依赖于药品福利管理 (PBM) 的替代方案，Wellgistics 提供端到端的解决方案，旨在恢复美国医疗保健领域的可及性、透明度和信任。

如需了解更多信息，请访问 www.wellgisticshealth.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。

本新闻稿可能包含前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及有关计划、目标、目的、战略、未来事件或业绩的陈述，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。 Wellgistics Health 使用诸如“可能”、“将”、“意图”、“应当”、“相信”、“预期”、“预计”、“预测”、“估计”或其他类似表述时，若这些表述并非仅涉及历史事实，则构成前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述包括且不限于关于 Wellgistics Health 战略的陈述，以及对其未来经营、前景以及计划的描述。 前瞻性陈述并非对未来业绩的担保，且存在可能导致实际结果存在重大差异的风险及不确定性。 其他因素详见 Wellgistics Health 提交给美国证券交易委员会的文件之中，可访问 www.sec.gov 查阅该文件。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售任何证券的要约，亦不构成购买任何证券的要约邀请。在任何司法管辖区，若此类要约、邀请或销售行为属非法行为，则不得进行证券销售。

1.https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-pharmaceuticals-market-report

