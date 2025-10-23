DataVault AI 與 Wellgistics Health 宣佈實行 PharmacyChain™ 計劃，為處方藥產業實施「廠商直達患者」的區塊鏈智能合約方案，以提升效率及治療成效

比弗頓，俄勒岡州, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在 AI 數據體驗、估值與盈利化方面領先在前的 Datavault AI Inc.（「Datavault」）(NASDAQ: DVLT)，與新一代藥物配送、數碼處方路由及 AI 樞紐履約領導者 Wellgistics Health, Inc.（「Wellgistics」）(NASDAQ: WGRX) 今日聯合宣佈，雙方已簽訂無約束力的意向書，將於 Wellgistics 專有的處方藥技術與實體基礎設施中實施「廠商直達患者」區塊鏈智能合約（「PharmacyChain™」）。 合作目標為實現處方藥從開藥到履約的全程數碼化追蹤，精準確保適合藥物於最佳時機送給目標患者，並提供安全有效的用藥建議。 兩間公司目前規劃透過藥房使用 PharmacyChain 產生的服務費用，建立收益共享模式。

DataVault AI 行政總裁兼聯合創辦人 Nathaniel Bradley 指出：「過去十年，DataVault AI 已建構專利技術組合，使我們在跨行業數據盈利化及區塊鏈創新領域持續引領在前。 規模達 6,340 億美元的美國處方藥市場即將迎來數碼轉型新時代，我們的 PharmacyChain™ 平台帶來可擴展的機遇，為製藥商、醫生、藥房、支付方及患者等所有持份者創造可量化的價值。 透過整合區塊鏈智能合約，我們正在建構更高效透明、更負責任的處方生態系統，務求雙雙達成經濟效益與治療成效提升。」

Wellgistics 近日宣佈推出 HubRx AI，這是一款全面定制化人工智能代理（AI 代理），專為藥房簡化 AI 代理的實施流程而精心設計。 AI 代理將有助改善處方藥服務、降低藥劑師成本並改善治療成效，同時嚴格遵循醫療私隱、安全與合規控制要求。 HubRx 正與 Wellgistics 其他技術工具整合：臨床決策支援與安全改善系統 Einstein Rx AI 及 Wellgistics Hub（前稱為 DelivMeds®）數碼處方路由基礎設施，結合 Wellgistics 的實體基建網絡，務求隨時隨地滿足患者所需。 Wellgistics 的實體基礎設施包括其分銷網絡（第三方物流 (3PL) 與倉庫）、全美超過 6,500 間獨立藥房組成的可靠網絡，以及自營藥房（實體及網上）。

Wellgistics 總裁兼臨時行政總裁 Prashant Patel 藥劑師表示：「透過區塊鏈智能合約減輕行政負擔，讓患者更方便地獲取處方藥，是協助藥劑師確保患者按預算準時地取得藥物的關鍵推進策略。 加強確保符合用藥方案、透過減少人為評估所致藥物交互作用以加強保障患者安全、杜絕浪費、詐騙及濫用，同時為藥房爭取最大報銷額度，並減輕保險公司的行政負擔，正是 Wellgistics 透過 PharmacyChain 推動的核心目標。 透過運用 DataVault 針對本垂直領域開發的關鍵區塊鏈知識產權，我們確保持續長期發展的營運能力，並以可隨進軍新市場持續提升市佔率及利潤空間的方式建構生態系統。」

PharmacyChain 解決方案的一切實施及收益共享安排，均須經最終協議的磋商與簽訂，並符合相關條件才能作實，而且無法保證必定可以達成該等協議、實現擬議合作或產生任何收益。

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™（Nasdaq: DVLT）正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清（HD）音訊傳輸技術，其知識產權（IP）涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算（HPC）軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於 Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) 更迅速、更智能、更實惠地將藥物從廠商送給患者。 該整合平台連繫超過 6,500 間藥房及 200 多間廠商，提供批發分銷、數碼處方路由、直送患者服務，以及 AI 驅動的樞紐服務，包括資格審查、用藥依從、新患者引入、事先授權及現金支付履約。 作為獨立於 PBM 的替代選項，Wellgistics 提供端到端解決方案，旨在重塑美國醫療保健領域的獲取渠道、透明機制及信任系統。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.wellgisticshealth.com。

前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括有關計劃、目的、目標、策略、未來事件或表現的陳述，以及基礎假設和其他非歷史事實的陳述。 當 Wellgistics Health 使用「可能」、「將會」、「打算」、「應」、「相信」、「預期」、「預料」、「預測」、「估計」或類似非純屬歷史陳述的措辭時，即屬作出前瞻性陳述。 該等前瞻性陳述包括但不限於有關 Wellgistics Health 策略的陳述，以及對其未來營運、前景和規劃的闡述。 前瞻性陳述並非未來業績的保障，並涉及可能導致實際結果出現重大差異的風險和不確定性。 其他因素已於 Wellgistics Health 向美國證監會 (SEC) 提交的文件中論述，文件可於 www.sec.gov 閱覽。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區要約出售或徵求購買任何證券，且在任何禁止此類要約、徵求或銷售的司法管轄區內均不得銷售證券。

