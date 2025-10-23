Presentation Delårsrapport Q3, 2025

En presentation kommer hållas via Teams 24/10 kl. 08.15, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se

