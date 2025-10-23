Siili Solutions Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 23.10.2025 kello 16.00

Siili Solutions Oyj ("Siili") on tänään 23.10.2025 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolta.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakeomistus ja äänivalta on alittanut 5 %:n rajan 23.10.2025 osakekauppojen seurauksena.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kokonaisosuus Siilin osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,18 4,18 8 140 263 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,55 5,55





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora



(AML 9:5) Välillinen



(AML 9:6 ja 9:7) Suora



(AML 9:5) Välillinen



(AML 9:6 ja 9:7) FI4000043435 340 384 4,18 A YHTEENSÄ 340 384 4,18





Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tuomas Toropainen

Puhelin: 050 911 9598, sähköposti: tuomas.toropainen(at)siili.com

Lakiasiainjohtaja Taru Kovanen

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com

