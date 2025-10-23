Siili Solutions Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 23.10.2025 kello 16.00
Siili Solutions Oyj ("Siili") on tänään 23.10.2025 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolta.
Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakeomistus ja äänivalta on alittanut 5 %:n rajan 23.10.2025 osakekauppojen seurauksena.
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kokonaisosuus Siilin osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:
|% osakkeista ja äänistä
|% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
|Yhteenlaskettu %-osuus
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
|4,18
|4,18
|8 140 263
|Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
|5,55
|5,55
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Osakesarja / osakelaji
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|FI4000043435
|340 384
|4,18
|A YHTEENSÄ
|340 384
|4,18
Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Tuomas Toropainen
Puhelin: 050 911 9598, sähköposti: tuomas.toropainen(at)siili.com
Lakiasiainjohtaja Taru Kovanen
Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi
Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat, Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi