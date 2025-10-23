Parandusteade: AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali tulemuste vahearuanne

Teates on parandatud 23. oktoobril 2025 avaldatud börsiteates avaldatud tabeli Põhinäitajad andmeid (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1396105&lang=et).


Tallink Grupp AS-i 2025. aasta III kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2025. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli–30. september) kokku 1 766 335 reisijat, mida on 3,0% võrra enam kui 2024. aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 9,8% võrra ning oli 60 306. Veetud sõiduautode arv suurenes aastases võrdluses 0,4% ning oli 251 751.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 233,1 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 231,9 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,9 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 68,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 40,8 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 36,8 miljonit eurot).

Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

  • Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.
  • Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 12 laeva sh 2 shuttle-laeva, 6 reisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva, 1 laev seisis jõude.
  • 2025. aasta augustis müüs kontserni tütarettevõte Tallinn-Helsinki Line Limited kaubaleva Regal Star ettevõttele AMS Line Shipping Co.
  • Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias üht hotelli.
  • Dividendide väljamakse summas 22,3 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 4,9 miljonit mõjutasid kontserni rahajääki.
  • Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 432,7 miljoni euroni (30. juuni 2025: 459,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,4-ni seisuga 30. september 2025.
  • Kolmandas kvartalis moodustasid laenude tagasimaksed ja makstud intressid 20,9 miljonit eurot.
  • Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
  • Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

2025. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 1,2 miljoni euro võrra 233,1 miljoni euroni võrreldes 231,9 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aasta kolmandas kvartalis 194,9 miljoni euroni suurenedes aastases võrdluses 1,3 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 46,5 miljonit eurot võrreldes 48,1 miljoni euroga 2024. aasta kolmandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 10,1%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 8,6 miljoni euro võrra ning oli 95,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes EUR 1,2 miljonit eurot ning oli 30,2 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.  Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2025. aasta kolmandas kvartalis aastases võrdluses 1,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 17,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,4 miljoni euro võrra ning oli 73,0 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 12,2 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony).

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 23,5% võrra ning transporditud kaubaveoühikute maht 10,0% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 7,7 miljoni euro võrra 26,5 miljoni euroni. Segmendi kasum suurenes aastases võrdluses 0,6 miljoni euro võrra ning ulatus 4,1 miljoni euroni. Tallinna-Stockholmi segment kajastab Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil kaks kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.

Muu segmendi müügitulu oli 40,1 miljonit eurot püsides eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samal tasemel. Segmendi tulem oli 10,0 miljonit eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra.

2025. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja 3 laeva (2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga: 3 laeva):

  • Mais 2025 sõlmiti kruiisilaeva Romantika prahileping Alžeeria riigiettevõttega Madar Maritime Company EPE / SPA 9 kuuks võimalusega lepingut selle lõppemisel 6+6 kuu võrra pikendada.
  • Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.
  • Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, 2026. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.  

Kasum

Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 67,2 miljoni euroni püsides eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samal tasemel (2024. aasta kolmandas kvartalis 67,0 miljonit eurot). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 68,9 miljoni euroni. 2024. aasta kolmandas kvartalis oli kulumieelne ärikasum (EBITDA) 68,4 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. aasta kolmandas kvartalis 1,3 miljoni euro võrra 23,0 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Amortisatsioonikulu vähenemine oli osaliselt seotud reisilaeva Star I müügiga aprillis 2025 ja kaubalaeva Regal Star müügiga augustis 2025.

Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2025. aasta kolmandas kvartalis eelneva aastaga võrreldes 2,2 miljoni euro võrra 4,9 miljoni euroni (2024. aasta kolmandas kvartalis 7,2 miljonit eurot).

Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 40,8 miljonit eurot ehk 0,055 eurot aktsia kohta. 2024. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 36,8 miljonit eurot ehk 0,05 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2025. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,5 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 5,6 miljonit eurot). Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks. 

Finantsseisund

2025. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 432,7 miljoni euroni, vähenedes 2025. aasta teise kvartaliga võrreldes 27,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,4 (30. juuni 2025: 3,6).

Seisuga 30. september 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 31,9 miljonit eurot (36,0 miljonit eurot 30. juunil 2025) ja kasutamata arvelduskrediiti 100,0 miljonit eurot (92,0 miljonit eurot 30. juunil 2025). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 131,9 miljonit eurot (128,0 miljonit eurot 30. juunil 2025).

2025. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed ja intressimaksed 20,9 miljoni euroni (33,2 miljonit eurot 2024. aasta kolmandas kvartalis).

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

20. mail 2025 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2025. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2025. aastal makstakse dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 2. juulil 2025. Teine ​​osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, makstakse välja 25. novembril 2025.

Põhinäitajad

Perioodi kohtaIII KV 2025III KV 2024III KV 20239K
2025		9K
2024		9K
2023
Müügitulu (miljonites eurodes)233,1231,9240,7577,3602,3641,6
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)67,267,077,7101,5127,6168,9
EBITDA¹ (miljonites eurodes)68,968,482,1102,5149,5177,7
EBIT¹ (miljonites eurodes)45,944,056,833,376,1101,9
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)40,836,848,75,145,576,7
       
Amortisatsioon (miljonites eurodes)23,024,425,269,273,375,7
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)5,55,66,127,216,522,3
Aktsiate kaalutud keskmine arv743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹0,0550,0500,0650,0070,0610,103
       
Reisijate arv1 766 3351 715 4961 775 8214 224 8224 270 0024 366 679
Kaubaveoühikute arv60 30666 86575 701185 174238 628247 792
Keskmine töötajate arv4 9875 0634 7564 9365 0044 878
       
Perioodi lõpu seisuga30.09.202530.06.202531.12.202430.09.202530.09.202430.09.2023
Varad kokku (miljonites eurodes)1 359,11 413,71 463,91 359,11 498,91 597,4
Kohustused kokku (miljonites eurodes)621,4715,6681,6621,4711,5813,7
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)464,6495,7556,4464,6588,3684,8
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)432,7459,7537,7432,7555,7620,4
Netovõla ja EBITDA suhe¹3,383,603,073,382,982,72
Omakapital kokku (miljonites eurodes)737,7698,1782,3737,7787,4783,7
Omakapitali määr¹ (%)54%49%53%54%53%49%
       
Lihtaktsiate arv743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)0,990,941,050,991,061,05
       
Suhtarvud¹III KV 2025III KV 2024III KV 20239K
2025		9K
2024		9K
2023
Brutomarginaal (%)28,8%28,9%32,3%17,6%21,2%26,3%
EBITDA marginaal (%)29,6%29,5%34,1%17,8%24,8%27,7%
EBIT marginaal (%)19,7%19,0%23,6%5,8%12,6%15,9%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)17,5%15,9%20,2%0,9%7,6%12,0%
       
ROA (%)2,4%5,6%7,7%2,4%5,6%7,7%
ROE (%)0,0%6,1%12,9%0,0%6,1%12,9%
ROCE (%)2,9%6,7%9,6%2,9%6,7%9,6%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIII KV 2025III KV 20249K
2025		9K
2024
Müügitulu233 072231 868577 302602 317
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-165 894-164 849-475 822-474 695
Brutokasum/-kahjum67 17867 019101 480127 622
     
Müügi- ja turunduskulud-10 686-10 684-32 550-32 347
Üldhalduskulud-11 778-12 770-37 118-39 009
Muud äritulud1 4384693 24620 868
Muud ärikulud-274-42-1 768-1 001
Kasum/kahjum äritegevusest45 87843 99233 29076 133
     
Finantstulud202144316633
Finantskulud-5 132-7 319-16 982-22 376
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum0000
Kasum/kahjum enne tulumaksu40 94836 81716 62454 390
     
Tulumaks-173-1-11 536-8 896
     
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum40 77536 8165 08845 494
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum40 77536 8165 08845 494
     
Muu koondkasum/-kahjum    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-43-11-76358
Materiaalse põhivara ümberhindlus-1 3560-5 6070
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku-1 399-11-5 683358
     
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku39 37636 805-59545 852
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku39 37636 805-59545 852
     
Aktsiakasum (eurodes)0,0550,0500,0070,061
Lahustatud aktsiakasum (eurodes)0,0540,0490,0070,061


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes30.09.202530.09.202431.12.2024
VARAD   
Raha ja raha ekvivalendid31 93732 60918 705
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded33 34730 29025 268
Ettemaksed11 40911 0188 764
Tulumaksu ettemakse0130
Varud42 51345 18048 083
Immateriaalne käibevara1 2265 1666 901
Käibevara120 432124 276107 721
    
Muud finantsvarad ja ettemaksed508515518
Edasilükkunud tulumaksu vara21 84021 84021 840
Kinnisvarainvesteeringud300300300
Materiaalne põhivara1 195 0321 327 4131 310 000
Immateriaalne vara20 96524 55623 562
Põhivara1 238 6451 374 6241 356 220
VARAD KOKKU1 359 0771 498 9001 463 941
    
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL   
Intressikandvad võlakohustised74 517104 508104 549
Võlad tarnijatele ja muud võlad88 45288 94095 146
Võlad omanikele22 31366
Tulumaksukohustis6 22297
Ettemakstud tulud39 72334 26130 102
Lühiajalised kohustised231 227227 724229 810
    
Intressikandvad võlakohustised390 129483 812451 825
Pikaajalised kohustised390 129483 812451 825
Kohustised kokku621 356711 536681 635
    
Aktsiakapital349 477349 477349 477
Ülekurss663663663
Reservid59 31466 25165 901
Jaotamata kasum328 267370 973366 265
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital737 721787 364782 306
Omakapital kokku737 721787 364782 306
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 359 0771 498 9001 463 941


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIII KV 2025III KV 20249K
2025		9K
2024
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum40 77536 8165 08845 494
Korrigeerimised28 67331 85898 77586 268
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes10 3025 341-11 848-1 568
Varudes3 3081 2303 837-8 935
Äritegevusega seotud kohustistes-27 820-20 21511 0335 970
Muutused varades ja kohustistes-14 210-13 6443 022-4 533
Äritegevusest teenitud raha55 23855 030106 885127 229
Saadud/makstud tulumaks-4 918-4 726-4 994-4 751
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU50 32050 304101 891122 478
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine-5 491-5 575-27 196-16 337
Laekumised materiaalse põhivara müügist6 3492670 96624 516
Saadud intressid81144175633
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU939-5 40543 9458 812
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Laenude tagasimaksed -16 778-27 040-80 283-59 492
Arvelduskrediidi muutus -7 956-2600
Rendimaksete tasumine -3 809-4 751-13 531-13 887
Makstud intressid-4 451-6 722-15 867-22 159
Laenudega seotud tehingukulude tasumine00-616-450
Makstud dividendid -22 307-44 614-22 307-44 614
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-55 301-83 153-132 604-140 602
     
RAHAVOOD KOKKU-4 042-38 25413 232-9 312
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses35 97970 86318 70541 921
Raha ja raha ekvivalentide muutus-4 042-38 25413 232-9 312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus31 93732 60931 93732 609


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170

