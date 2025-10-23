Parandusteade: AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali tulemuste vahearuanne

Teates on parandatud 23. oktoobril 2025 avaldatud börsiteates avaldatud tabeli Põhinäitajad andmeid (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1396105&lang=et).
Tallink Grupp AS-i 2025. aasta III kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2025. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli–30. september) kokku 1 766 335 reisijat, mida on 3,0% võrra enam kui 2024. aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 9,8% võrra ning oli 60 306. Veetud sõiduautode arv suurenes aastases võrdluses 0,4% ning oli 251 751.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 233,1 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 231,9 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,9 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 68,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 40,8 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 36,8 miljonit eurot).
Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 12 laeva sh 2 shuttle-laeva, 6 reisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva, 1 laev seisis jõude.
- 2025. aasta augustis müüs kontserni tütarettevõte Tallinn-Helsinki Line Limited kaubaleva Regal Star ettevõttele AMS Line Shipping Co.
- Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias üht hotelli.
- Dividendide väljamakse summas 22,3 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 4,9 miljonit mõjutasid kontserni rahajääki.
- Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 432,7 miljoni euroni (30. juuni 2025: 459,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,4-ni seisuga 30. september 2025.
- Kolmandas kvartalis moodustasid laenude tagasimaksed ja makstud intressid 20,9 miljonit eurot.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Segmentide müügitulu ja tulem
2025. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 1,2 miljoni euro võrra 233,1 miljoni euroni võrreldes 231,9 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aasta kolmandas kvartalis 194,9 miljoni euroni suurenedes aastases võrdluses 1,3 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 46,5 miljonit eurot võrreldes 48,1 miljoni euroga 2024. aasta kolmandas kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 10,1%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 8,6 miljoni euro võrra ning oli 95,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes EUR 1,2 miljonit eurot ning oli 30,2 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2025. aasta kolmandas kvartalis aastases võrdluses 1,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 17,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,4 miljoni euro võrra ning oli 73,0 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 12,2 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony).
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 23,5% võrra ning transporditud kaubaveoühikute maht 10,0% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 7,7 miljoni euro võrra 26,5 miljoni euroni. Segmendi kasum suurenes aastases võrdluses 0,6 miljoni euro võrra ning ulatus 4,1 miljoni euroni. Tallinna-Stockholmi segment kajastab Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil kaks kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.
Muu segmendi müügitulu oli 40,1 miljonit eurot püsides eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samal tasemel. Segmendi tulem oli 10,0 miljonit eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra.
2025. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja 3 laeva (2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga: 3 laeva):
- Mais 2025 sõlmiti kruiisilaeva Romantika prahileping Alžeeria riigiettevõttega Madar Maritime Company EPE / SPA 9 kuuks võimalusega lepingut selle lõppemisel 6+6 kuu võrra pikendada.
- Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.
- Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, 2026. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
Kasum
Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 67,2 miljoni euroni püsides eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samal tasemel (2024. aasta kolmandas kvartalis 67,0 miljonit eurot). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 68,9 miljoni euroni. 2024. aasta kolmandas kvartalis oli kulumieelne ärikasum (EBITDA) 68,4 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. aasta kolmandas kvartalis 1,3 miljoni euro võrra 23,0 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Amortisatsioonikulu vähenemine oli osaliselt seotud reisilaeva Star I müügiga aprillis 2025 ja kaubalaeva Regal Star müügiga augustis 2025.
Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2025. aasta kolmandas kvartalis eelneva aastaga võrreldes 2,2 miljoni euro võrra 4,9 miljoni euroni (2024. aasta kolmandas kvartalis 7,2 miljonit eurot).
Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 40,8 miljonit eurot ehk 0,055 eurot aktsia kohta. 2024. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 36,8 miljonit eurot ehk 0,05 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2025. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,5 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 5,6 miljonit eurot). Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2025. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 432,7 miljoni euroni, vähenedes 2025. aasta teise kvartaliga võrreldes 27,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,4 (30. juuni 2025: 3,6).
Seisuga 30. september 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 31,9 miljonit eurot (36,0 miljonit eurot 30. juunil 2025) ja kasutamata arvelduskrediiti 100,0 miljonit eurot (92,0 miljonit eurot 30. juunil 2025). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 131,9 miljonit eurot (128,0 miljonit eurot 30. juunil 2025).
2025. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed ja intressimaksed 20,9 miljoni euroni (33,2 miljonit eurot 2024. aasta kolmandas kvartalis).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
20. mail 2025 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2025. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2025. aastal makstakse dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 2. juulil 2025. Teine osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, makstakse välja 25. novembril 2025.
Põhinäitajad
|Perioodi kohta
|III KV 2025
|III KV 2024
|III KV 2023
|9K
2025
|9K
2024
|9K
2023
|Müügitulu (miljonites eurodes)
|233,1
|231,9
|240,7
|577,3
|602,3
|641,6
|Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)
|67,2
|67,0
|77,7
|101,5
|127,6
|168,9
|EBITDA¹ (miljonites eurodes)
|68,9
|68,4
|82,1
|102,5
|149,5
|177,7
|EBIT¹ (miljonites eurodes)
|45,9
|44,0
|56,8
|33,3
|76,1
|101,9
|Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)
|40,8
|36,8
|48,7
|5,1
|45,5
|76,7
|Amortisatsioon (miljonites eurodes)
|23,0
|24,4
|25,2
|69,2
|73,3
|75,7
|Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)
|5,5
|5,6
|6,1
|27,2
|16,5
|22,3
|Aktsiate kaalutud keskmine arv
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|Kasum/kahjum aktsia kohta¹
|0,055
|0,050
|0,065
|0,007
|0,061
|0,103
|Reisijate arv
|1 766 335
|1 715 496
|1 775 821
|4 224 822
|4 270 002
|4 366 679
|Kaubaveoühikute arv
|60 306
|66 865
|75 701
|185 174
|238 628
|247 792
|Keskmine töötajate arv
|4 987
|5 063
|4 756
|4 936
|5 004
|4 878
|Perioodi lõpu seisuga
|30.09.2025
|30.06.2025
|31.12.2024
|30.09.2025
|30.09.2024
|30.09.2023
|Varad kokku (miljonites eurodes)
|1 359,1
|1 413,7
|1 463,9
|1 359,1
|1 498,9
|1 597,4
|Kohustused kokku (miljonites eurodes)
|621,4
|715,6
|681,6
|621,4
|711,5
|813,7
|Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)
|464,6
|495,7
|556,4
|464,6
|588,3
|684,8
|Netovõlg¹ (miljonites eurodes)
|432,7
|459,7
|537,7
|432,7
|555,7
|620,4
|Netovõla ja EBITDA suhe¹
|3,38
|3,60
|3,07
|3,38
|2,98
|2,72
|Omakapital kokku (miljonites eurodes)
|737,7
|698,1
|782,3
|737,7
|787,4
|783,7
|Omakapitali määr¹ (%)
|54%
|49%
|53%
|54%
|53%
|49%
|Lihtaktsiate arv
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|743 569 064
|Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)
|0,99
|0,94
|1,05
|0,99
|1,06
|1,05
|Suhtarvud¹
|III KV 2025
|III KV 2024
|III KV 2023
|9K
2025
|9K
2024
|9K
2023
|Brutomarginaal (%)
|28,8%
|28,9%
|32,3%
|17,6%
|21,2%
|26,3%
|EBITDA marginaal (%)
|29,6%
|29,5%
|34,1%
|17,8%
|24,8%
|27,7%
|EBIT marginaal (%)
|19,7%
|19,0%
|23,6%
|5,8%
|12,6%
|15,9%
|Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)
|17,5%
|15,9%
|20,2%
|0,9%
|7,6%
|12,0%
|ROA (%)
|2,4%
|5,6%
|7,7%
|2,4%
|5,6%
|7,7%
|ROE (%)
|0,0%
|6,1%
|12,9%
|0,0%
|6,1%
|12,9%
|ROCE (%)
|2,9%
|6,7%
|9,6%
|2,9%
|6,7%
|9,6%
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
|Auditeerimata, tuhandetes eurodes
|III KV 2025
|III KV 2024
|9K
2025
|9K
2024
|Müügitulu
|233 072
|231 868
|577 302
|602 317
|Müüdud kaupade ja teenuste kulud
|-165 894
|-164 849
|-475 822
|-474 695
|Brutokasum/-kahjum
|67 178
|67 019
|101 480
|127 622
|Müügi- ja turunduskulud
|-10 686
|-10 684
|-32 550
|-32 347
|Üldhalduskulud
|-11 778
|-12 770
|-37 118
|-39 009
|Muud äritulud
|1 438
|469
|3 246
|20 868
|Muud ärikulud
|-274
|-42
|-1 768
|-1 001
|Kasum/kahjum äritegevusest
|45 878
|43 992
|33 290
|76 133
|Finantstulud
|202
|144
|316
|633
|Finantskulud
|-5 132
|-7 319
|-16 982
|-22 376
|Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum
|0
|0
|0
|0
|Kasum/kahjum enne tulumaksu
|40 948
|36 817
|16 624
|54 390
|Tulumaks
|-173
|-1
|-11 536
|-8 896
|Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
|40 775
|36 816
|5 088
|45 494
|Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
|40 775
|36 816
|5 088
|45 494
|Muu koondkasum/-kahjum
|Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
|Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
|-43
|-11
|-76
|358
|Materiaalse põhivara ümberhindlus
|-1 356
|0
|-5 607
|0
|Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku
|-1 399
|-11
|-5 683
|358
|Perioodi koondkasum/-kahjum kokku
|39 376
|36 805
|-595
|45 852
|Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku
|39 376
|36 805
|-595
|45 852
|Aktsiakasum (eurodes)
|0,055
|0,050
|0,007
|0,061
|Lahustatud aktsiakasum (eurodes)
|0,054
|0,049
|0,007
|0,061
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|Auditeerimata, tuhandetes eurodes
|30.09.2025
|30.09.2024
|31.12.2024
|VARAD
|Raha ja raha ekvivalendid
|31 937
|32 609
|18 705
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|33 347
|30 290
|25 268
|Ettemaksed
|11 409
|11 018
|8 764
|Tulumaksu ettemakse
|0
|13
|0
|Varud
|42 513
|45 180
|48 083
|Immateriaalne käibevara
|1 226
|5 166
|6 901
|Käibevara
|120 432
|124 276
|107 721
|Muud finantsvarad ja ettemaksed
|508
|515
|518
|Edasilükkunud tulumaksu vara
|21 840
|21 840
|21 840
|Kinnisvarainvesteeringud
|300
|300
|300
|Materiaalne põhivara
|1 195 032
|1 327 413
|1 310 000
|Immateriaalne vara
|20 965
|24 556
|23 562
|Põhivara
|1 238 645
|1 374 624
|1 356 220
|VARAD KOKKU
|1 359 077
|1 498 900
|1 463 941
|KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
|Intressikandvad võlakohustised
|74 517
|104 508
|104 549
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|88 452
|88 940
|95 146
|Võlad omanikele
|22 313
|6
|6
|Tulumaksukohustis
|6 222
|9
|7
|Ettemakstud tulud
|39 723
|34 261
|30 102
|Lühiajalised kohustised
|231 227
|227 724
|229 810
|Intressikandvad võlakohustised
|390 129
|483 812
|451 825
|Pikaajalised kohustised
|390 129
|483 812
|451 825
|Kohustised kokku
|621 356
|711 536
|681 635
|Aktsiakapital
|349 477
|349 477
|349 477
|Ülekurss
|663
|663
|663
|Reservid
|59 314
|66 251
|65 901
|Jaotamata kasum
|328 267
|370 973
|366 265
|Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital
|737 721
|787 364
|782 306
|Omakapital kokku
|737 721
|787 364
|782 306
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|1 359 077
|1 498 900
|1 463 941
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
|Auditeerimata, tuhandetes eurodes
|III KV 2025
|III KV 2024
|9K
2025
|9K
2024
|RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
|Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
|40 775
|36 816
|5 088
|45 494
|Korrigeerimised
|28 673
|31 858
|98 775
|86 268
|Muutused:
|Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes
|10 302
|5 341
|-11 848
|-1 568
|Varudes
|3 308
|1 230
|3 837
|-8 935
|Äritegevusega seotud kohustistes
|-27 820
|-20 215
|11 033
|5 970
|Muutused varades ja kohustistes
|-14 210
|-13 644
|3 022
|-4 533
|Äritegevusest teenitud raha
|55 238
|55 030
|106 885
|127 229
|Saadud/makstud tulumaks
|-4 918
|-4 726
|-4 994
|-4 751
|RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
|50 320
|50 304
|101 891
|122 478
|RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
|Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine
|-5 491
|-5 575
|-27 196
|-16 337
|Laekumised materiaalse põhivara müügist
|6 349
|26
|70 966
|24 516
|Saadud intressid
|81
|144
|175
|633
|RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
|939
|-5 405
|43 945
|8 812
|RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
|Laenude tagasimaksed
|-16 778
|-27 040
|-80 283
|-59 492
|Arvelduskrediidi muutus
|-7 956
|-26
|0
|0
|Rendimaksete tasumine
|-3 809
|-4 751
|-13 531
|-13 887
|Makstud intressid
|-4 451
|-6 722
|-15 867
|-22 159
|Laenudega seotud tehingukulude tasumine
|0
|0
|-616
|-450
|Makstud dividendid
|-22 307
|-44 614
|-22 307
|-44 614
|RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
|-55 301
|-83 153
|-132 604
|-140 602
|RAHAVOOD KOKKU
|-4 042
|-38 254
|13 232
|-9 312
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|35 979
|70 863
|18 705
|41 921
|Raha ja raha ekvivalentide muutus
|-4 042
|-38 254
|13 232
|-9 312
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|31 937
|32 609
|31 937
|32 609
