Air Canada proposera des vols pour les États-Unis au départ des îles de Toronto dans le cadre d’une expansion majeure de ses services à l’aéroport Billy Bishop de Toronto

MONTRÉAL, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a dévoilé aujourd’hui un important projet d’expansion à l’aéroport Billy Bishop de Toronto. Le transporteur proposera désormais de nouvelles liaisons transfrontalières avec quatre grandes villes américaines et davantage de vols quotidiens à destination de Montréal et d’Ottawa. Les nouveaux services, dont les fréquences plairont aux voyageurs d’affaires, rehaussent davantage l’expérience client à l’aéroport Billy Bishop grâce à l’introduction à bord ce mois-ci du Wi-Fi rapide et gratuit, ainsi que de collations, bières et vins de qualité supérieure, également offerts gratuitement, et de l’accès exclusif au Café Air Canada | Aspire pour les clients admissibles qui ont un vol intérieur.





Au printemps 2026, Air Canada lancera de nouvelles liaisons sans escale assurées quatre fois par jour avec l’aéroport LaGuardia de New York, trois fois par jour avec l’aéroport international Logan de Boston, deux fois par jour avec l’aéroport international O’Hare de Chicago et une fois par jour avec l’aéroport international de Washington-Dulles. Le lancement des services transfrontaliers au départ de l’aéroport Billy Bishop suivra l’ouverture des installations de prédédouanement américain sur place et qui offriront aux clients voyageant entre le Canada et les États-Unis la commodité de passer la douane américaine avant leur départ. De plus, à compter de janvier 2026, Air Canada élargira ses services quotidiens dans les corridors les plus achalandés du Canada pour les voyages intérieurs en faisant passer la fréquence de la liaison avec Montréal de huit à neuf vols quotidiens, et celle de la liaison avec Ottawa de quatre à six vols quotidiens.

« Il s’agit de notre plus importante expansion à l’aéroport Billy Bishop depuis qu’Air Canada a commencé à y proposer des vols il y a 35 ans, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, d’Air Canada. Les nouvelles liaisons transfrontalières profiteront tout particulièrement à nos fidèles clients et aux voyageurs d’affaires en créant des correspondances fréquentes et faciles entre le cœur de la capitale financière du Canada et les grands marchés de New York, Boston, Washington et Chicago. De plus, nous augmentons aux îles de Toronto la fréquence quotidienne des vols aller-retour entre Toronto et Montréal d’une part et Ottawa d’autre part, trois destinations qui forment les corridors le plus utilisés du Canada pour les voyages d’affaires.

« Ces nouveaux services attrayants reflètent l’engagement d’Air Canada à rehausser l’expérience client à l’aéroport Billy Bishop. Au départ des îles de Toronto, nos vols sont les seuls à offrir aux voyageurs le Wi-Fi rapide et gratuit à bord, un outil de productivité avantageux, de même que le confort du Café Air Canada l Aspire, un espace tranquille où les clients admissibles qui ont un vol intérieur peuvent travailler ou se ressourcer avant leur vol. Tous les clients peuvent également profiter des collations, bières et vins de qualité supérieure que nous proposons gratuitement à bord. L’expansion de nos services aux îles de Toronto vient bonifier un portefeuille de liaisons déjà généreux à Toronto Pearson, alors que nous exploiterons, l’été prochain, plus de 600 vols aller-retour pour 124 destinations. Cette expansion permettra à la région du Grand Toronto et des environs d’offrir une grande connectivité pour les voyages d’affaires et d’agrément, faisant d’Air Canada le transporteur de choix au départ et à destination de cette région. »

« Nous sommes ravis d’accueillir les liaisons étendues d’Air Canada à l’aéroport Billy Bishop de Toronto, a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto, société propriétaire et exploitante de l’aéroport. Il s’agit d’un jalon qui met en lumière notre engagement commun à améliorer la connectivité, la commodité et le choix pour les voyageurs. En plus de continuer de renforcer la position de Toronto comme endroit de prédilection pour les affaires et les loisirs, cet élargissement des liaisons illustre la confiance dans l’aéroport Billy Bishop de Toronto comme porte vers l’avenir du transport aérien urbain axé sur les passagers. Nous avons hâte de collaborer avec Air Canada pour ouvrir la voie à la prochaine ère de croissance et d’innovation de l’aéroport, de la ville et de la région que nous desservons si fièrement. »

« L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle ère pour la commodité, le confort et l’accessibilité aux voyages d’affaires et d’agrément à l’aéroport Billy Bishop, a affirmé Jennifer Quinn, chef de la direction de Nieuport Aviation. Dès l’an prochain et grâce à nos nouvelles installations de prédédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, nous pourrons mettre encore plus de destinations à la portée de nos voyageurs et renforcer notre rôle dans la connexion des collectivités et la stimulation de la croissance économique partout en Ontario et au Canada. »

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les voyageurs canadiens. Grâce aux nouveaux vols d'Air Canada entre l'aéroport Billy Bishop et les États-Unis, ainsi qu'à l'augmentation de la fréquence des vols entre Toronto et Ottawa et Montréal, nous renforçons la connectivité régionale et transfrontalière. Ces ajouts rendront les voyages plus pratiques, aideront à rapprocher les familles malgré la distance, favoriseront la croissance des entreprises et amélioreront la qualité du service pour les voyageurs canadiens », a déclaré l'honorable Steve MacKinnon, ministre fédéral des Transports.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle pour les voyageurs de notre province, a expliqué l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario. Non seulement cette expansion viendra-t-elle renforcer la connectivité, mais elle soutiendra également la croissance, le tourisme et les perspectives commerciales au Canada comme aux États-Unis, notre partenaire commercial le plus proche. Toronto est une plaque tournante de premier plan pour les voyages : cette expansion essentielle des services à l'aéroport Billy Bishop offrira aux Ontariens une palette d'options élargies en plus d'améliorer l'expérience client. »

« Nous félicitons nos membres, Air Canada, Nieuport Aviation et PortsToronto, pour cette expansion prometteuse, a expliqué Daniel Tish, président et directeur général de la Chambre de commerce de l’Ontario. C’est précisément le type d’infrastructure fondée sur la croissance dont l’économie ontarienne a besoin. En rehaussant la connectivité, en réduisant le temps de déplacement et en proposant un accès aux principaux marchés du Canada et des États-Unis, cette bonification des services propose une réelle valeur aux entreprises de la province. »

Nouveaux vols transfrontaliers

Les nouvelles liaisons d’Air Canada entre les îles de Toronto et l’aéroport LaGuardia de New York, l’aéroport international Logan de Boston, l’aéroport international O’Hare de Chicago et l’aéroport international Washington Dulles débuteront au printemps 2026. Avec un service aller-retour assuré jusqu’à quatre fois par jour, les nouvelles liaisons faciliteront les déplacements entre le cœur de la capitale financière du Canada et ces grands marchés américains, tant pour un voyage d’affaires rapide que pour un plus long séjour. Tous les vols sont assurés sous la marque Air Canada Express par Jazz Aviation S.E.C., partenaire régional d’Air Canada, au moyen du Dash 8-400 de De Havilland équipé de 78 places. Vols au départ de l’aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) pour :

New York LaGuardia (LGA), à partir du 29 mars 2026

Vol Départ de YTZ Arrivée à LGA Vol Départ de LGA Arrivée à YTZ AC8532 07:25 08:46 AC8531 07:55 09:34 AC8534 10:45 12:06 AC8533 10:00 11:39 AC8536 14:20 15:41 AC8535 12:55 14:34 AC8538 18:10 19 :31 AC8537 18:30 20:09



Boston Logan (BOS), à partir du 1 er juillet 2026

Vol Départ de YTZ Arrivée à BOS Vol Départ de BOS Arrivée à YTZ AC8542 07:15 08:44 AC8541 09:35 11:29 AC8544 12:25 13:54 AC8543 14:45 16:39 AC8546 17:20 18:49 AC8545 19:40 21:34



Chicago O’Hare (ORD), à partir du 1 er juin 2026

Vol Départ de YTZ Arrivée à ORD Vol Départ de ORD Arrivée à YTZ AC8547 12:15 13:10 AC8548 07:25 10:06 AC8549 19:20 20:16 AC8550 14:00 16:41



Washington Dulles (IAD), à partir du 1 er juin 2026

Vol Départ de YTZ Arrivée à IAD Vol Départ de IAD Arrivée à YTZ AC8540 14:55 16:12 AC8539 17:15 18:42





Augmentation de la fréquence du service à destination de Montréal et Ottawa

En janvier 2026, Air Canada ajoutera de nouveaux vols quotidiens au départ des îles de Toronto, dans le populaire et très fréquenté Triangle de l’Est du Canada. Un vol supplémentaire sera assuré à destination de Montréal, portant le service à neuf vols aller-retour quotidiens. Entre les îles de Toronto et Ottawa, la société aérienne ajoute deux fréquences, faisant passer à six le nombre total de vols aller-retour qui desservent tous les jours la capitale nationale au départ de l’aéroport Billy Bishop.

Rehausser l’expérience de voyage à l’aéroport Billy Bishop de Toronto

En octobre 2025, Air Canada est devenue la première société aérienne à offrir aux voyageurs de l’aéroport Billy Bishop de Toronto le Wi-Fi rapide et gratuit à bord de ses avions. Grâce à une connexion Internet de haute qualité, ce service à l’avant-garde de l’industrie offre aux clients la connectivité d’une porte à l’autre et l’accès continu à des outils de productivité lorsqu’ils voyagent à bord des vols d’Air Canada Express à destination ou au départ de l’aéroport des îles de Toronto sur certaines des liaisons les plus populaires pour les déplacements d’affaires au Canada et l’an prochain aux États-Unis. Il s’agit d’une première mondiale pour l’offre d’un service Wi-Fi à bord d’un appareil Dash 8-400 de De Havilland. Le lancement du Wi-Fi rapide et gratuit s’ajoute aux autres prestations dont bénéficient maintenant les clients d’Air Canada au départ de l’aéroport Billy Bishop de Toronto, notamment des départs fréquents, des collations, bières et vins de qualité supérieure offerts gratuitement à bord, et l’accès exclusif au Café Air Canada | Aspire pour les clients admissibles qui ont un vol intérieur1.

Expérience des vols régionaux repensée

Le réaménagement complet de la cabine de 25 appareils Dash 8-400 de De Havilland exploités par Jazz sous la marque Air Canada Express sera bientôt effectué. Le programme comprend :

Nouveaux sièges

Les 25 appareils Dash 8-400 exploités par Jazz sous la marque Air Canada Express seront équipés de la nouvelle génération de sièges inclinables ergonomiques et moelleux d’Expliseat. Les housses de sièges présenteront une nouvelle image de marque et un nouveau style. Tous les sièges comporteront un porte-appareil multi-usage pour les appareils électroniques et les cellulaires, ainsi qu’une tablette escamotable au dos du siège. L’installation des nouveaux sièges devrait être achevée à la mi 2026. Chaque appareil disposera de 78 sièges, et le pas entre les sièges demeurera le même.

Réaménagement cabine

Les cabines de ces mêmes 25 appareils Dash 8-400 seront mises à niveau selon une nouvelle norme reflétant l’aménagement cabine des appareils de l’exploitation principale d’Air Canada. Le nouvel aménagement reprend les couleurs, les textures et les tons de la nature canadienne, renforçant ainsi la fierté d’Air Canada dans son rôle de transporteur national.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

1 Le Café Air Canada | Aspire à l’aéroport Billy Bishop de Toronto est ouvert aux clients d’Air Canada de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K ou Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold et aux titulaires d’une carte Aéroplan prestige comarquée.