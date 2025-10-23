Bitget publica la prueba de reservas (PoR) de octubre de 2025 con una cobertura del 307 % en Bitcoin (BTC) para las reservas de los usuarios

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa universal (UEX) y empresa Web3 del mundo, ha publicado su informe de Prueba de reservas (PoR, por sus siglas en inglés) de octubre de 2025 como parte de su compromiso mensual con la transparencia y la protección de los usuarios. Esto lo hace posible gracias a que protege los activos principales y proporciona una vista auditable de los saldos a través de un sistema de verificación de árbol de Merkle. La información incluye BTC, ETH, USDT y USDC, con los saldos de los usuarios y la cobertura de las reservas publicados en la página de transparencia de PoR, junto con las certificaciones de las carteras y una herramienta de autoverificación que permite a los titulares de las cuentas verificar su inclusión mediante identificadores anónimos.

El registro contable de octubre muestra activos que se mantienen a nombre de los usuarios por un valor aproximado de 10.275 BTC, 134.096 ETH, 1.773.939.676 USDT y 108.484.792 USDC. Los índices de reserva son del 307 % para BTC, del 105 % para USDT, del 224 % para ETH y del 129 % para USDC, cada uno de ellos por encima de 1:1 y marcados como reservas suficientes.

El marco PoR de Bitget aplica un enfoque de árbol de Merkle que agrega saldos de cuentas anonimizados y los asigna a tenencias en cadena, lo que permite la verificación independiente sin revelar información personal. Los detalles de la certificación incluyen los índices de cobertura por activo, las direcciones públicas de las carteras para las reservas y un script de verificación para comprobar la inclusión de los saldos en el árbol. El proceso está diseñado para ser repetible y observable, lo que permite que la comunidad valide la solvencia en un momento dado más allá de un informe clásico de terceros.

Las medidas de transparencia se extienden a un portal PoR en continua actualización y a un mecanismo de protección permanente que se valora y se informa por separado. En conjunto, estos controles tienen como objetivo ofrecer a los usuarios, las contrapartes y el mercado en general pruebas claras del respaldo de los activos, la segregación de la custodia y la disponibilidad inmediata de los fondos.

“La transparencia sobre las reservas en los informes es fundamental para las bolsas”, comentó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “La actualización de octubre mantiene la cobertura con holgura por encima del 100 % en los principales activos y refuerza la expectativa de que los depósitos de los usuarios sigan siendo totalmente reembolsables en todo momento”.

Bitget planea mantener un ritmo constante en la publicación del PoR, conservar la información histórica accesible para su análisis longitudinal y ampliar la cobertura a medida que los nuevos activos adquieran una escala significativa. El informe de octubre de 2025 ya está disponible en la página de transparencia con conjuntos de datos completos, pruebas de cartera y herramientas de autoverificación para los usuarios.

Para consultar la prueba de reservas actualizada, visite aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la mayor bolsa universal (UEX) del mundo, al servicio de más de 120 millones con acceso a millones de tokens criptográficos, acciones tokenizadas, fondos cotizados en bolsa y otros activos del mundo real dentro de una única plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es la principal billetera de criptomonedas sin custodia, compatible con más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados e información de mercado integrados en la plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/372af8e7-9a1f-4482-82e9-3d9384ff2166