Bitget publie son rapport de preuve de réserves (PoR) d’octobre 2025 avec une couverture de 307 % en bitcoins (BTC) pour les réserves des utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (UEX) et société Web3 au monde, publie l’édition d’octobre 2025 de son rapport de preuve de réserves (ou PoR, de l’anglais Proof of Reserves) dans le cadre de son engagement mensuel en faveur de la transparence et de la protection des utilisateurs. Ce rapport repose sur la sécurisation des principaux actifs et sur la mise à disposition d’une vue vérifiable des soldes via un système de vérification Merkle-tree. Cette vue d’ensemble couvre les actifs BTC, ETH, USDT et USDC, avec les soldes des utilisateurs et les ratios de couverture publiés sur la page de transparence PoR, accompagnés d’attestations de portefeuilles et d’un outil d’auto-vérification permettant aux titulaires de comptes de confirmer leur inclusion à l’aide d’identifiants anonymisés.

Selon le registre d’octobre, Bitget détient au nom de ses utilisateurs environ 10 275 BTC, 134 096 ETH, 1 773 939 676 USDT et 108 484 792 USDC. Les ratios de réserve sont de 307 % pour le BTC, 105 % pour l’USDT, 224 % pour l’ETH et 129 % pour l’USDC. Chacun de ces ratios est supérieur à 1:1, garantissant des réserves largement suffisantes.

Le cadre PoR de Bitget applique une approche Merkle-tree, qui agrège les soldes de comptes anonymisés et les associe aux avoirs on-chain, permettant ainsi une vérification indépendante sans divulgation d’informations personnelles. Les détails de l’attestation incluent les ratios de couverture par actif, les adresses publiques des portefeuilles de réserve, ainsi qu’un script de vérification permettant de confirmer l’inclusion des soldes dans l’arborescence. Ce processus est conçu pour être répétable et vérifiable, permettant à la communauté de valider la solvabilité de la plateforme à un moment donné, au-delà des rapports traditionnels d’auditeurs tiers.

Les mesures de transparence comprennent également un portail PoR continuellement mis à jour et un mécanisme permanent de protection des utilisateurs, dont la valeur et la disponibilité sont rapportées séparément. Ensemble, ces dispositifs offrent aux utilisateurs, contreparties et acteurs du marché une preuve claire de la couverture des actifs, de la ségrégation des dépôts et de la disponibilité immédiate des fonds.

« La transparence des rapports sur les réserves est une condition fondamentale pour les bourses », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La mise à jour d’octobre maintient une couverture largement supérieure à 100 % pour les principaux actifs et renforce la garantie que les dépôts des utilisateurs demeurent entièrement disponibles et retirables à tout moment. »

Bitget prévoit de maintenir un rythme régulier de publication de ses rapports PoR, de conserver les instantanés historiques pour permettre une analyse dans le temps, et d’étendre la couverture à de nouveaux actifs au fur et à mesure qu’ils atteignent une taille significative. Le rapport PoR d’octobre 2025 est désormais disponible sur la page de transparence Bitget, avec l’ensemble des données, preuves de portefeuilles et outils d’auto-vérification pour les utilisateurs.

Pour consulter la preuve de réserves à jour de Bitget, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d'investir uniquement la somme qu'ils peuvent se permettre de perdre.

