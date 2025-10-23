Bitget פרסמה את הוכחת הרזרבות (POR) לאוקטובר 2025, ומציגה כיסוי של 307% עבור Bitcoin (BTC) לטובת רזרבות המשתמשים

ויקטוריה, איי סיישל, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , חברת הבורסה האוניברסלית (UEX) וה- Web3 הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) לאוקטובר 2025 כחלק ממחויבותה החודשית לשקיפות ולהגנת משתמשים. הדבר נעשה באמצעות אבטחת נכסי ליבה ומתן תצוגה ניתנת לביקורת של יתרות באמצעות מערכת האימות Merkle-tree. תמונת המצב מכסה את BTC, ETH, USDT ו-USDC, כאשר מאזני המשתמשים וכיסוי הרזרבות עבורם מתפרסמים בדף השקיפות של PoR לצד אישורי ארנק וכלי בדיקה עצמית המאפשר לבעלי חשבונות לאמת הכללה באמצעות מזהים אנונימיים.

בארנק באוקטובר נכללים נכסים המוחזקים עבור המשתמשים בכמות של כ-10,275 יחידות BTC, 134,096 יחידות ETH, 1,773,939,676 יחידות USDT ו-108,484,792 יחידות USDC. יחסי הרזרבה הם 307% עבור BTC, 105% עבור USDT, 224% עבור ETH ו-129% עבור USDC - כולם מעל יחס של 1:1, ומסומנים כרזרבות מספיקות.

מסגרת ה-PoR של Bitget מיישמת את גישת Merkle-tree אשר צוברת יתרות של חשבונות באופן אנונימי וממפה אותן לאחזקות ברשת הבלוקצ'יין, מה שמאפשר אימות עצמאי מבלי לחשוף מידע אישי. פרטי האימות כוללים יחסי כיסוי נכס-לנכס, כתובות ארנק ציבוריות עבור הרזרבות ותרחיש אימות לבדיקה צולבת של הכללת יתרות בעץ. התהליך נועד לספק יכולת חזרה ואפשרות לצפייה בנתונים, כך שהקהילה יכולה לאמת את כושר הפירעון בכל נקודת זמן, מעבר לדו"ח צד שלישי מסורתי.

אמצעי השקיפות הורחבו אל פורטל PoR המתעדכן באופן שוטף ומנגנון הגנה קבוע המוערך ומדווח בנפרד. יחד, בקרות אלו נועדו לספק למשתמשים, לצדדים נגדיים ולשוק הרחב ראיות ברורות לגיבוי נכסים, הפרדת משמורת וזמינות מיידית של כספים.

"דיווח עתודות שקוף הוא קו בסיס לבורסות", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "העדכון של אוקטובר שומר על כיסוי נוח מעל 100% על פני נכסים עיקריים ומחזק את הציפייה שפיקדונות המשתמשים יישארו ניתנים לפדיון מלא בכל עת".

Bitget מתכננת לשמור על קצב פרסום עקבי של PoR, לשמור תמונות מצב כך שיהיו נגישות לניתוח אורך, ולהרחיב את הכיסוי ככל שנכסים חדשים צוברים היקף משמעותי. דו"ח אוקטובר 2025 זמין כעת בדף השקיפות עם מערכי נתונים מלאים, ראיות לארנק וכלי אימות עצמי של משתמשים.

כדי לבדוק את הוכחת העתודות המעודכנת, אנא בקרו כאן .

