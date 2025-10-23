ビットゲット (Bitget)、2025年10月時点の準備金証明 (Proof of Reserves: POR) を公表、ユーザーのための準備金としてビットコイン (Bitcoin: BTC) で307%の保護率を確保

セーシェル共和国ビクトリア発, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) およびWeb3企業であるビットゲットは、毎月報告される透明性とユーザー保護へのコミットメントの一環として、2025年10月分の準備金証明 (PoR) 報告書を発表した。 これは、中核的資産を担保で保護し、マークルツリー検証システムを通じて残高の監査可能なビューを提供することで実施されている。 このスナップショットはBTC、ETH、USDT、USDCを対象としており、ユーザーの残高と準備金保護率はPoR透明性ページで公開されている。このページには、ウォレットの認証情報と、アカウント保有者が、匿名化された識別子を用いて自身の資産が含まれていることを確認できる自己チェックツールも掲載されている。

10月の台帳によると、ユーザーのために保有されている資産は、10,275 BTC、134,096 ETH、1,773,939,676 USDT、108,484,792 USDCである。 準備率はBTCが307%、USDTが105%、ETHが224%、USDCが129%であり、いずれも1対1を上回り、十分な準備率とみなされている。

ビットゲットのPoRフレームワークは、匿名化された口座残高を集約し、オンチェーン保有高にマッピングするマークルツリー方式を採用している。これにより、個人情報を開示せずに独立した検証を行うことが可能になる。 認証の詳細には、資産毎の保護率、準備金のパブリックウォレットアドレス、およびツリー内の残高包含を相互検証するための検証スクリプトが含まれる。 このプロセスは再現性と可視性のために設計されており、従来の第三者報告書を超えて、コミュニティが特定の時点における支払能力を検証できるようになっている。

透明性確保策は、継続的に更新されるPoRポータルと、別途に評価・報告される常設保護メカニズムにまで及んでいる。 これらの管理措置は、ユーザー、取引相手、そして市場全体に対し、一体となって資産の裏付け、カストディの分離、資金の即時利用可能性について明確な証拠を提供することを目的としている。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「透明性のある準備金報告は、取引所の基本条件です。」 「10月のアップデートでは、主要資産すべてで保護率が100%を十分に上回った状態を維持しており、ユーザーのデポジットが常に全額償還可能であるという見通しをさらに強化しています。」

ビットゲットは、PoRの公表ペースを一貫して維持し、縦断的分析のために過去のスナップショットへのアクセス性を維持し、また、新たな資産が実質的規模を獲得するに伴い、対象範囲を拡大する計画である。 2025年10月の報告書は透明性ページで公表されており、完全なデータセット、ウォレットの証拠、ユーザー向けの自己検証ツールが含まれている。

更新された準備金証明を確認するには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、単一のプラットフォーム内で数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。 分散型金融では、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号通貨ウォレットとして運営している。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済機能を提供し、20,000以上のDAppに直接アクセス可能であり、高度なスワップ機能と市場分析ツールがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットはユニセフ と協力し、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの1つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

