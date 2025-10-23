Bitget, 2025년 10월 준비금 증명(PoR) 공개: 비트코인(BTC) 사용자 준비금 대비 307% 충족

빅토리아 세이셸, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소 (Universal Exchange, UEX)이자 Web3 기업인 Bitget이, 매월 진행 중인 투명성 강화 및 사용자 보호 이행의 일환으로 2025년 10월 준비금 증명 (Proof of Reserves, PoR) 보고서를 발표했다. 이번 보고서는 머클트리(Merkle-tree) 검증 시스템을 통해 핵심 자산의 안전한 보관과 감사 가능한 잔액 공개를 실현한 것이다. 이번 스냅샷에는 BTC, ETH, USDT, USDC가 포함되었으며, 사용자 잔액과 준비금 비율이 월렛 증명서와 함께 PoR 투명성 페이지에 공개되었다. 또한 Bitget은 계정 보유자가 익명화된 식별자를 사용해 직접 포함 여부를 확인할 수 있는 셀프체크(Self-Check) 도구도 제공하고 있다.

2025년 10월 장부 기준, Bitget이 사용자 자산으로 보유 중인 규모는 약 10,275 BTC, 134,096 ETH, 1,773,939,676 USDT, 108,484,792 USDC로 집계됐다. 준비금 비율은 BTC 307%, USDT 105%, ETH 224%, USDC 129%로 모두 1:1을 상회하며, 충분한 준비금 상태를 유지하고 있는 것으로 확인됐다.

Bitget의 PoR 프레임워크는 머클트리 기반 구조를 적용해 익명화된 계정 잔액을 온체인 보유 자산과 매칭함으로써, 개인정보를 공개하지 않고도 독립적인 검증이 가능하도록 설계되어 있다. 검증 세부 항목에는 자산별 준비금 비율, 준비금 보유를 위한 공개 지갑 주소, 잔액 포함 여부를 교차 확인할 수 있는 검증 스크립트 등이 포함된다.

이 절차는 반복 가능하고 투명하게 관찰될 수 있도록 설계되어 있어, 커뮤니티가 기존 제3자 보고서에 의존하지 않고도 특정 시점의 지급능력(solvency)을 직접 검증할 수 있도록 지원한다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “준비금 현황에 대한 투명한 보고는 모든 거래소의 기본 원칙”이라고 밝혔다. 그녀는 이어 “10월 업데이트에서는 주요 자산 전반에서 준비금 비율이 안정적으로 100%를 상회하고 있으며, 이를 통해 사용자 예치금이 언제나 전액 상환 가능한 상태로 유지된다는 신뢰를 다시 한 번 입증했다.”고 덧붙였다.

Bitget은 앞으로도 정기적인 준비금 증명(PoR) 공개 주기를 유지하고, 장기적 분석을 위한 과거 스냅샷을 지속적으로 보관하며, 새로운 자산이 일정 규모 이상으로 성장할 경우 보고 범위를 확대할 계획이다. 2025년 10월 보고서는 완전한 데이터 세트, 지갑 증빙, 사용자 자가 검증 도구와 함께 Bitget의 투명성 페이지에 공개되어 있다.

최신 준비금 증명 보고서를 확인하려면 해당 페이지를 방문하면 된다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. Bitget Wallet 은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 비수탁형(Non-Custodial) 암호화폐 지갑으로, 사용자가 자산을 직접 관리할 수 있도록 설계되어 있다. 이 플랫폼은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제 기능, 그리고 2만 개 이상의 DApp에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 하나의 통합된 인터페이스에서 이용할 수 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

