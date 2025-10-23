Bitget Mengumumkan Bukti Rizab (POR) bulan Oktober 2025 dengan Liputan 307% dalam Bitcoin (BTC) untuk Rizab Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa Universal Exchange (UEX) dan Web3 terbesar di dunia, telah mengeluarkan laporan Bukti Rizab (PoR) bagi bulan Oktober 2025 sebagai sebahagian daripada komitmen bulanan terhadap ketelusan dan perlindungan pengguna. Langkah ini dilaksanakan dengan memastikan keselamatan aset teras dan menyediakan paparan baki yang boleh diaudit melalui sistem pengesahan Merkle-tree. Gambaran keseluruhan laporan meliputi BTC, ETH, USDT dan USDC, dengan baki pengguna dan liputan rizab diterbitkan di halaman ketelusan PoR bersama pengesahan dompet dan alat semakan kendiri yang membolehkan pemegang akaun mengesahkan penyertaan menggunakan pengecam tanpa nama.

Laporan lejar Oktober menunjukkan aset yang dipegang bagi pihak pengguna adalah kira-kira 10,275 BTC, 134,096 ETH, 1,773,939,676 USDT dan 108,484,792 USDC. Nisbah rizab masing-masing ialah 307% untuk BTC, 105% untuk USDT, 224% untuk ETH dan 129% untuk USDC — semuanya melebihi nisbah 1:1 dan ditandakan sebagai rizab yang mencukupi.

Rangka kerja PoR Bitget menggunakan pendekatan pokok Merkle yang menggabungkan baki akaun tanpa nama serta memetakan data tersebut kepada pegangan di atas rantaian, membolehkan pengesahan bebas tanpa mendedahkan maklumat peribadi. Butiran pengesahan merangkumi nisbah liputan bagi setiap aset, alamat dompet awam untuk rizab, serta skrip pengesahan yang membolehkan pengguna menyemak sama ada baki mereka dimasukkan dalam struktur pokok tersebut. Proses ini direka bentuk agar boleh diulang dan diperhatikan secara telus, membolehkan komuniti mengesahkan tahap keupayaan kewangan pada masa tertentu tanpa bergantung sepenuhnya kepada laporan pihak ketiga tradisional.

Langkah ketelusan Bitget merangkumi portal PoR yang dikemas kini secara berterusan serta mekanisme perlindungan tetap yang dinilai dan dilaporkan secara berasingan. Langkah kawalan ini secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan bukti yang jelas kepada pengguna, rakan niaga dan pasaran yang lebih luas mengenai sokongan aset, pemisahan jagaan serta ketersediaan dana secara serta-merta.

“Laporan rizab yang telus adalah asas bagi mana-mana bursa,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Kemas kini Oktober mengekalkan liputan melebihi 100% dengan selesa bagi aset utama dan mengukuhkan jangkaan bahawa deposit pengguna kekal boleh ditebus sepenuhnya pada setiap masa.”

Bitget merancang untuk mengekalkan kekerapan penerbitan PoR secara konsisten, memastikan gambaran sejarah boleh diakses untuk analisis jangka panjang dan memperluas liputan apabila aset baharu mencapai skala yang signifikan. Laporan Oktober 2025 kini tersedia di halaman ketelusan bersama set data lengkap, bukti dompet dan alat pengesahan kendiri untuk pengguna.

Untuk menyemak Bukti Rizab yang telah dikemas kini, sila layari di sini.

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna, dengan menawarkan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF serta pelbagai aset dunia sebenar dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet berfungsi sebagai dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rangkaian blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan paling mendebarkan di dunia.

