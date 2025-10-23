Bitget 发布 2025 年 10 月储备金证明 (PoR)，其中用户比特币 (BTC) 储备覆盖率达 307%

塞舌尔维多利亚, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) 及 Web3 公司 Bitget 已发布其 2025 年 10 月的储备金证明 (PoR) 报告，以此践行其对月度透明度展示和用户保护的承诺。 此举是通过保障核心资产安全，并借助 Merkle 树验证系统提供可审计的资产余额快照来实现的。 该快照涵盖了比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、泰达币 (USDT) 和 USDC 相关信息，并在 PoR 透明度页面公布用户余额、储备覆盖率、钱包验证信息，以及一个供账户持有人通过匿名标识符核实自身资产是否被纳入储备的自查工具。

10 月的账目显示，代用户持有的总资产约为 10,275 枚 BTC、134,096 枚 ETH、1,773,939,676 枚 USDT 以及 108,484,792 枚 USDC。 储备金比率分别为：BTC 307%、USDT 105%、ETH 224% 以及 USDC 129%，均高于 1:1 标准，表明储备充足。

Bitget 的 PoR 框架采用 Merkle 树结构，将匿名账户余额汇总并与链上持仓建立映射关系，从而实现在不泄露个人信息的情况下进行独立验证。 验证详情包括各类资产覆盖率、储备金的公开钱包地址，以及可用于交叉核查账户余额是否纳入树中的验证脚本。 整个流程具有可重复性和可观察性，使公众能够在传统的第三方报告之外验证交易所的即时偿付能力。

Bitget 的透明度举措还包括持续更新的 PoR 门户网站信息以及提供独立估值和信息披露的常设保护机制。 所有这些管控措施旨在向用户、交易对手及整个市场提供清晰可查的资产保障、资金隔离和资金即时可用性证明。

“透明的储备金报告制度是对交易所运营的基本规范，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “10 月更新显示主要资产的覆盖率均大幅高于 100%，为用户存款在任何时候均可全额赎回的预期提供了进一步保障。”

Bitget 计划保持储备金证明报告的定期发布节奏，持续开放历史快照供纵向分析，并在新资产达到一定规模后扩展覆盖范围。 2025 年 10 月报告现已在 PoR 透明度页面发布，并提供了完整数据集、钱包证据及用户自查工具。

如需查看最新储备金证明，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，在单一平台内为超过 1.2 亿用户提供数以百万计的加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。

