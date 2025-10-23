Bitget 發佈 2025 年 10 月儲備金 (POR) 證明報告，其中比特幣 (BTC) 用戶儲備金覆蓋率達 307%

塞舌爾維多利亞, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (UEX) 和 Web3 公司 Bitget，已發佈其 2025 年 10 月份儲備金證明 (PoR) 報告，作為該公司每月透明度及用戶保障承諾的一部分。 此舉透過確保核心資產安全，並利用 Merkle 樹驗證系統提供可審計的餘額視圖來達成。 快照涵蓋 BTC、ETH、USDT 及 USDC，用戶餘額及儲備覆蓋率已在 PoR 透明度頁面公佈，同時提供錢包認證及自助檢查工具，供帳戶持有人使用匿名標識符驗證其資產納入情況。

根據 10 月分類帳，代表用戶持有的資產約為 10,275 BTC、134,096 ETH、1,773,939,676 USDT 及 108,484,792 USDC。 儲備比率分別為 BTC 307%、USDT 105%、ETH 224% 及 USDC 129%——各幣種均高於 1:1 標準，獲評定為充足儲備。

Bitget 的 PoR 框架採用 Merkle 樹方法，匯總匿名帳戶餘額並對應至鏈上持倉，從而實現獨立驗證而不外洩個人資料。 認證細節包括按資產分類的覆蓋率、儲備金的公開錢包地址，以及用於交叉核對餘額是否納入樹狀結構的驗證指令碼。 此流程設計為可重複、可觀察，讓社群能夠驗證時點償付能力，補充傳統第三方報告的不足之處。

透明度措施擴展至持續更新的 PoR 入口網站，以及獨立估值和報告的常設保護機制。 這些控制措施相輔相成，旨在為用戶、交易對手及廣大市場提供資產支持、託管分隔及資金即時可用性的確鑿證據。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「公開透明的儲備金報告是交易所的基本要求。 10 月的更新使主要資產覆蓋率穩居 100% 以上，進一步增強用戶存款可隨時全額兌換的預期。」

Bitget 計劃維持穩定的 PoR 發佈節奏，保留歷史快照以作長期分析，並隨著新資產規模擴大而拓展覆蓋範圍。 2025 年 10 月報告現已於透明度頁面發佈，當中包括完整數據集、錢包證據及用戶自我驗證工具。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

