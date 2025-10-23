El director de operaciones de Bitget, Vugar Usi Zade, destacará la convergencia de TradFi y Web3 en la Conferencia Blockchain de Londres

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo, participará en la Conferencia Blockchain de Londres 2025, donde destacará su creciente papel en establecer la intersección entre las finanzas tradicionales y la infraestructura de la blockchain. El evento, que se celebrará en Evolution London, del 22 al 23 de octubre, reunirá a responsables políticos, innovadores y líderes institucionales de todo el mundo para debatir la próxima fase de adopción de la Web3.

El momento más destacado de la semana será la participación del director de Operaciones de Bitget, Vugar Usi Zade, en el panel de alto nivel llamado "TradFi 2.0: Building Blockchain Rails" (TradFi 2.0: Construyendo rieles para la blockchain), junto con Arthur Breitman (cofundador de Tezos), Previn Singh (experto ejecutivo de Global Digital Finance) y Nakul Chandraraju (vicepresidente de Desarrollo Corporativo de MNEE). Moderada por Laura Estefania, directora ejecutiva de Conquista, la sesión explorará cómo las instituciones financieras están repensando sus modelos a través de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y cómo podría ser un sistema financiero mundial verdaderamente interoperable.

La presencia de Bitget refuerza su visión de crear un ecosistema financiero sin fronteras a través de su modelo UEX, que conecta el trading centralizado, la liquidez descentralizada y los tokens de acciones tokenizados bajo un solo marco. Con el lanzamiento de futuros de acciones tokenizados, actualizaciones de Bitget Onchain y herramientas impulsadas por IA como GetAgent, la bolsa continúa avanzando hacia un futuro financiero en el que los usuarios institucionales y minoristas interactúen sin problemas entre las clases de activos.

"La línea entre las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain ya no es teórica: está aquí y la estamos construyendo ahora mismo", afirmó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget. "La Conferencia Blockchain de Londres reúne a instituciones e innovadores, lo que la convierte en el lugar ideal para intercambiar ideas sobre cómo queremos construir la infraestructura que impulsará la próxima fase de crecimiento en la Web3".

A medida que Bitget continúa su expansión mundial en los principales centros financieros, su participación en la Conferencia Blockchain de Londres destaca la creciente influencia de la plataforma en la creación de un diálogo entre las instituciones tradicionales y los actores emergentes de la Web3. Al conectar los mercados regulados con la innovación descentralizada, Bitget está impulsando un futuro financiero donde el acceso, la transparencia y la interoperabilidad definen la próxima era de las finanzas del mundo.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018 y es la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, a la vez que proporciona acceso en tiempo real a los precios de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia, que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con intercambios avanzados e información del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es el socio exclusivo de bolsa de criptomonedas de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen los fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c7324a3-3a1e-49c5-9c60-611ed5a4bf05/es