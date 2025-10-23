Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget, mettra en lumière la convergence entre la finance traditionnelle (TradFi) et le Web3 lors de la London Blockchain Conference

VICTORIA, Seychelles, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, participera à la London Blockchain Conference 2025, pour illustrer son rôle croissant dans la convergence entre la finance traditionnelle et l’infrastructure blockchain. L’événement, qui se tiendra au centre Evolution London les 22 et 23 octobre, réunira des responsables politiques, innovateurs et dirigeants institutionnels du monde entier pour débattre de la prochaine phase d’adoption du Web3.

Le moment fort de la conférence sera la participation du directeur des opérations de Bitget, Vugar Usi Zade, au panel de haut niveau « TradFi 2.0: Building Blockchain Rails », aux côtés d’Arthur Breitman (cofondateur de Tezos), Previn Singh (cadre en résidence chez Global Digital Finance) et Nakul Chandraraju (vice-président du développement d’entreprise chez MNEE). Modérée par Laura Estefania, PDG de Conquista, cette session explorera la manière dont les institutions financières repensent leurs modèles à travers la technologie des registres distribués (DLT), ainsi que la vision d’un système financier mondial réellement interopérable.

La présence de Bitget à la conférence confirme sa vision d’un écosystème financier sans frontières, portée par son modèle UEX, qui relie le trading centralisé, la liquidité décentralisée et les actifs tokenisés au sein d’un cadre unifié. Avec le lancement des contrats à terme sur actions tokenisés, les mises à niveau de Bitget Onchain et les outils alimentés par l’IA tels que GetAgent, la bourse continue de progresser vers un avenir financier où les utilisateurs institutionnels et particuliers interagissent de manière transparente entre les différentes classes d’actifs.

« La frontière entre la finance traditionnelle et la blockchain n’est plus théorique : elle est bien réelle et nous sommes en train de la construire », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget. « La London Blockchain Conference rassemble des institutions et des innovateurs, ce qui en fait le lieu idéal pour réfléchir à la manière dont nous voulons construire l’infrastructure qui alimentera la prochaine phase de croissance du Web3. »

Alors que Bitget poursuit son expansion mondiale dans les grands pôles financiers, sa participation à la conférence de Londres souligne son influence croissante dans le dialogue entre les institutions financières traditionnelles et les acteurs émergents du Web3. En reliant les marchés réglementés à l’innovation décentralisée, Bitget contribue à construire un avenir financier fondé sur l’accès, la transparence et l’interopérabilité, des valeurs qui définiront la prochaine ère de la finance mondiale.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel au Bitcoin, à l’Ethereum, et à d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-custodial de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de cryptomonnaies. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais également des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c7324a3-3a1e-49c5-9c60-611ed5a4bf05/fr