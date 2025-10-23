Ketua Pegawai Operasi Bitget, Vugar Usi Zade, akan Mengetengahkan Pertemuan antara TradFi dan Web3 dalam Persidangan Blockchain London

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, bakal menyertai Persidangan Blockchain London 2025, bagi menonjolkan peranannya yang semakin berkembang dalam membentuk titik pertemuan antara kewangan tradisional dan infrastruktur blockchain. Bertempat di Evolution London dari 22 hingga 23 Oktober, acara ini akan menghimpunkan penggubal dasar, inovator dan pemimpin institusi dari seluruh dunia untuk membincangkan fasa seterusnya dalam penerimaan Web3.

Sorotan utama minggu ini ialah penyertaan Ketua Pegawai Operasi Bitget, Vugar Usi Zade, dalam panel peringkat tinggi bertajuk “TradFi 2.0: Membina Landasan Blockchain”, bersama Arthur Breitman (Pengasas Bersama, Tezos), Previn Singh (Eksekutif Residen, Global Digital Finance) dan Nakul Chandraraju (Naib Presiden Pembangunan Korporat, MNEE). Sesi ini akan dikendalikan oleh Laura Estefania, Ketua Pegawai Eksekutif Conquista dan akan menerokai cara institusi kewangan menilai semula model mereka melalui teknologi lejar teragih (DLT) serta gambaran sistem kewangan global yang benar-benar saling beroperasi dan berintegrasi secara lancar merentasi sempadan.

Kehadiran Bitget mengukuhkan visinya untuk mewujudkan ekosistem kewangan tanpa sempadan melalui model UEX, yang menyatukan perdagangan berpusat, kecairan terdesentralisasi serta token saham yang ditokenkan di bawah satu rangka kerja menyeluruh. Dengan pelancaran niaga hadapan saham yang bertoken, peningkatan Bitget Onchain serta alatan berasaskan AI seperti GetAgent, bursa ini terus memperkukuh ekosistem kewangan ke arah masa depan di mana pengguna institusi dan runcit berinteraksi secara lancar merentasi kelas aset.

“Garis pemisah antara kewangan tradisional dan blockchain bukan lagi sekadar teori — ia sudah wujud dan kami sedang membinanya sekarang,” kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. “Persidangan Blockchain London menghimpunkan institusi dan inovator, menjadikannya platform yang ideal untuk bertukar idea tentang cara kita mahu membina infrastruktur yang akan memacu fasa pertumbuhan seterusnya dalam Web3.”

Ketika Bitget meneruskan peluasan globalnya ke pusat kewangan utama, penyertaannya dalam Persidangan Blockchain London menyerlahkan pengaruh platform tersebut yang semakin berkembang dalam membentuk dialog antara institusi tradisional dan pemain Web3 yang sedang muncul. Dengan menghubungkan pasaran terkawal dengan inovasi terdesentralisasi, Bitget sedang memacu masa depan kewangan yang ditakrifkan oleh akses terbuka, ketelusan dan kebolehsalinghubungan tonggak utama dalam era baharu kewangan global.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia. Beroperasi di lebih 150 negara dan wilayah dengan lebih daripada 120 juta pengguna, bursa Bitget komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salin yang inovatif yang dipeloporinya serta penyelesaian dagangan lain, sambil menyediakan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, Ethereum dan mata wang kripto lain. Bitget Wallet ialah dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 blockchain dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

