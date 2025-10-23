Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 將於倫敦區塊鏈大會重點探討傳統金融與 Web3 的融合

塞舌爾維多利亞, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (UEX) Bitget 將出席 2025 年倫敦區塊鏈大會（London Blockchain Conference 2025），彰顯其在推動傳統金融與區塊鏈基礎設施融合方面發揮日趨重要的功能。 大會將於 10 月 22 至 23 日在 Evolution London 舉行，屆時全球政策制定者、創新先鋒及機構領袖將濟濟一堂，共商 Web3 下一階段的發展。

本週焦點將放在Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 參與高階論壇「TradFi 2.0：建立區塊鏈基礎」(TradFi 2.0: Building Blockchain Rails)，與 Arthur Breitman（Tezos 聯合創辦人）、Previn Singh（Global Digital Finance 常駐高層人員），以及 Nakul Chandraraju（MNEE 企業發展副總裁）同場交流。 此環節由 Conquista 行政總裁 Laura Estefania 主持，將探討金融機構如何透過分散式分類帳技術 (DLT) 重新構思其營運模式，以及全球金融系統實現互通的未來藍圖。

Bitget 的參與進一步鞏固其以全景交易所模式打造無國界金融生態系統的願景，該模式將中心化交易、去中心化流動性及代幣化股票融合為一。 隨著推出代幣化股票期貨、Bitget Onchain 升級及 由 AI 驅動的工具 GetAgent，該交易所正積極推動機構及散戶用戶跨資產無縫互動的金融未來。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說道：「傳統金融與區塊鏈的界限已超越理論階段——此刻已經成形，而我們正在當下全力建設。 倫敦區塊鏈大會集合機構與創新先鋒，是構思如何打造推動 Web3 下一階段成長基礎設施的絕佳平台。」

隨着 Bitget 持續擴展至全球金融重地，其參與倫敦區塊鏈大會突顯平台在促進傳統機構與新興 Web3 參與者對話方面的影響力日益增長。 透過聯繫受監管市場與去中心化創新，Bitget 正推動以開放普及、公開透明及互聯互通為核心的新一代全球金融格局。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

