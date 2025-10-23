MAISONS DU MONDE : ACTIVITÉ DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 23 octobre 2025

Ventes du troisième trimestre et des 9 premiers mois de 2025

Des résultats positifs de la transformation dans un marché volatil

Chiffre d'affaires net T3 2025 +5,9% à périmètre comparable (LfL)

Croissance des ventes pour le réseau physique et à l’International Le réseau Retail enregistre une croissance de +8% à périmètre comparable, avec un dynamisme plus appuyé en Europe du Sud. Le nouveau concept pour les centres commerciaux poursuit sa croissance à deux chiffres, avec une nouvelle réouverture en Italie.



Stabilisation des ventes en ligne et en France Les ventes en France renouent avec une légère croissance (+2% à périmètre comparable) dans un environnement toujours difficile, marqué par un taux d’épargne historiquement élevé, une faible confiance des consommateurs et des perturbations en magasin liées aux grèves. Les ventes en ligne se stabilisent également, en hausse de +1 % : les ventes sur le site Maisons du Monde restent stables, tandis que la marketplace retrouve son dynamisme.



Les initiatives Inspire Everyday soutiennent les résultats du T3 Le lancement anticipé des collections Automne Hiver 2025 , rendu possible par une amélioration du process S&OP, a permis une meilleure disponibilité des produits. Les nouvelles catégories affichent également de bonnes performances.









François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde, déclare : “Les derniers trimestres ont été difficiles, marqués par une profonde transformation interne menée dans un contexte macroéconomique difficile. Nous commençons à en percevoir les premiers effets sur nos ventes, comme en témoignent nos résultats positifs du troisième trimestre. Toutefois, nous restons prudents en raison des incertitudes actuelles et pleinement engagés dans la transformation de l'entreprise, avec une focalisation constante sur la satisfaction Client, la réduction des coûts et l'amélioration de notre trésorerie par l’optimisation de nos stocks.”

PERFORMANCE DES VENTES POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE ET LES 9 MOIS 2025

€ en millions T3 25 T3 24 Var.

Q3'24-25 YTD 25 YTD 24 Var.

YTD'24-25 GMV du groupe 257,5 246,3 4,6% 770,5 807,1 (4,5%) Ventes de groupe 224,7 214,1 4,9% 669,2 706,4 (5,3%) Ventes à périmètre comparable 217,5 205,4 5,9% 647,8 677,3 (4,4%) Ventes par zone géographique France 120,2 117,4 2,4% 358,6 383,2 (6,4%) % des ventes 53,5% 54,8% (1,3ppt) 53,6% 54,2% (0,7ppt) International 104,5 96,7 8,0% 310,6 323,2 (3,9%) % des ventes 46,5% 45,2% 1,3ppt 46,4% 45,8% 0,7ppt Ventes par canal de distribution Magasins 163,6 153,7 6,4% 483,0 498,0 (3,0%) % des ventes 72,8% 71,8% 1,0ppt 72,2% 70,5% 1,7ppt En ligne 61,0 60,4 1,1% 186,3 208,4 (10,6%) % des ventes 27,2% 28,2% (1,0ppt) 27,8% 29,5% (1,7ppt) Ventes par catégorie de produits Décoration 120,7 112,4 7,4% 352,9 367,1 (3,9%) % des ventes 53,7% 52,5% 1,2ppt 52,7% 52,0% 0,8ppt Meubles 104,0 101,7 2,2% 316,3 339,4 (6,8%) % des ventes 46,3% 47,5% (1,2ppt) 47,3% 48,0% (0,8ppt)

Détails des ventes du troisième trimestre 2025

Le chiffre d'affaires net du Groupe s'élève à 224,7 millions d'euros, avec une croissance tant en ligne qu’en magasin.

Les ventes en magasin augmentent de 6,4%, et de 8,9% à périmètre comparable, soutenues à la fois par un rebond du trafic (+7%) et une amélioration du taux de conversion (+7%), confirmant l’attractivité de notre offre et l'engagement fort de nos clients envers la marque.

Au cours du trimestre, le Groupe poursuit la transformation de son réseau, avec le transfert de deux magasins vers le modèle d'affiliation et le déploiement du nouveau concept à La Défense (Paris). Un magasin outlet pilote a été ouvert à Corbeil-Essonnes (Paris).

Les ventes en ligne atteignent 61,0 millions d’euros, en légère progression par rapport à l’an dernier (+1,1%). Les performances restent contrastées selon les canaux : les ventes sur le site MdM sont restées stables (-0,5%), tandis que les ventes de la marketplace progressent fortement, tirées notamment par l’Espagne et l’Italie, où l’offre a été significativement enrichie.

Les ventes décoration (+7%) surperforment celles des meubles (+2%), grâce à une meilleure disponibilité des produits et une profondeur de gamme renforcée, une intensité promotionnelle accrue, ainsi qu’un merchandising en magasin amélioré, offrant plus de visibilité et d’espace aux articles de décoration.

Les ventes en France progressent de 2%, tandis que les ventes à l’international augmentent de 8%, confirmant la plus grande résilience de cette zone portée par une forte dynamique en Espagne et en Italie.



Autre

Au troisième trimestre, le Groupe a enregistré son premier trimestre de croissance depuis 2021, ainsi qu’une réduction des stocks conforme aux objectifs. Toutefois, compte tenu de conditions macroéconomiques toujours difficiles en France et du risque d’incertitude prolongée, le Groupe a décidé de poursuivre ses échanges avec ses partenaires bancaires afin d’ajuster le financement de son business plan.





Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Agenda financier

30 janvier 2026 : Ventes du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

10 mars 2026 Résultats de l'exercice 2025

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

WEBCAST AUDIO INVESTISSEURS ET ANALYSTES : 23 octobre 2025 à 18h00 CET /

Connexion Webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/xphy3rb3

Contacts

Relations avec les investisseurs Relations presse Denis Lamoureux



Tél. : (+33) 6 46 35 09 95 Pierre Barbe



Tél. : (+33) 6 23 23 08 51 dlamoureux @maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com





Michelle Kamar

Tél : (+33) 6 09 24 42 42

michelle@source-rp.com

Pièce jointe