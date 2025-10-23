Guerbet : Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025. Retour de la croissance au 3ème trimestre 2025. Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers 2025.

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025

Retour de la croissance au 3ème trimestre 2025

Chiffre d’affaires à 9 mois : 586,5 M€, en retrait de 2,8% à TCC 1 et périmètre comparable 2 , largement dû à la baisse de l’activité en France

et périmètre comparable , largement dû à la baisse de l’activité en France Au troisième trimestre, une hausse de 2,6% à TCC et périmètre comparable, soutenue par l’accélération des ventes d’EluciremTM et la dynamique sur Lipiodol®

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers 2025

Villepinte, le 23 octobre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2025.

Au 30 septembre 2025, les ventes du Groupe s’établissent à 586,5 millions d’euros (M€), en baisse de 5,5%. A taux de change constant (TCC)1, la baisse ressort à 3,1%, intégrant un effet devises défavorable de 14,6 M€, lié essentiellement à la dépréciation des monnaies d’Amérique latine et d’Asie. A TCC et périmètre comparable2, le recul s’établit à 2,8%.

Cette évolution traduit une amélioration séquentielle continue tout au long de l’exercice : après un repli de 7,1% au premier trimestre, puis de 3,9% au deuxième trimestre, l’activité de Guerbet a renoué avec la croissance au troisième trimestre, affichant une progression de +2,6% à TCC et périmètre comparable. Cette accélération, conforme aux anticipations du Groupe, devrait se poursuivre au quatrième trimestre 2025.

3ème trimestre 9 mois En millions d’euros 2024



2025



% var. % var.

à TCC 2024



2025



% var. % var.

à TCC Ventes EMEA 78,2 86,2 +10,2% +10,2% 261,4 255,8 -2,2% -2,3% Ventes Amériques 65,8 58,8 -10,7% -5,7% 190,4 176,5 -7,3% -2,2% Ventes Asie 56,2 53,7 -4,4% +1,5% 164,6 152,4 -7,5% -4,3% Total périmètre

comparable 200,2 198,7 -0,7% +2,6% 616,5 584,7 -5,2% -2,8% Activités cédées* 1,2 0,0 - - 4,0 1,8 - - Total 201,3 198,7 -1,3% +2,0% 620,5 586,5 -5,5% -3,1%

*Activités cédées : Accurate et urologie

L’activité en zone EMEA affiche un chiffre d’affaires de 255,8 M€ au 30 septembre 2025, en repli de 2,3% à TCC et périmètre comparable. Ces neuf premiers mois ont été pénalisés par les ventes en France et la difficulté à regagner les parts de marché perdues lors du passage des mono-doses aux grands flacons, consécutif à la réforme de l’approvisionnement. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 10,2% à TCC et périmètre comparable (+25,7% hors France), bénéficiant de la performance des ventes indirectes (distributeurs).

Sur la zone Amériques, le chiffre d’affaires s’établit à 176,5 M€ au 30 septembre 2025, en repli de 2,2% à TCC et périmètre comparable ; la solide hausse des volumes n’a que partiellement compensée les pressions sur les prix, liées au renforcement du poids des distributeurs dans le mix-clients. Au troisième trimestre 2025, le repli du chiffre d’affaires (-5,7% à TCC et périmètre constant) s’explique notamment par une moindre performance de l’Amérique Latine à la suite de l’incident technique de notre usine de Raleigh.

En Asie, le chiffre d’affaires s’établit à 152,4 M€ au 30 septembre 2025, en retrait de 4,3% à TCC et périmètre comparable, en lien avec la perte d’un client de notre distributeur au Vietnam et l’arrêt des livraisons à l’un de nos distributeurs en Corée du Sud. Sur le seul troisième trimestre, l’évolution a été positive (+1,5%), tirée par des ventes dynamiques au Japon.

3ème trimestre 9 mois En millions d’euros 2024



2025



% var. % var.

à TCC 2024



2025



% var. % var.

à TCC Imagerie Diagnostique 176,5 174,0 -1,4% +1,7% 542,6 508,0 -6,4% -4,0% IRM 60,7 65,0 +7,1% +9,6% 191,9 192,5 +0,3% +2,0% Rayons X 115,7 108,9 -5,9% -2,4% 350,8 315,4 -10,1% -7,3% Imagerie Interventionnelle 23,7 24,8 +4,4% +8,8% 73,9 76,7 +3,8% +6,0% Total périmètre

comparable 200,2 198,7 -0,7% +2,6% 616,5 584,7 -5,2% -2,8% Activités cédées* 1,2 0,0 - - 4,0 1,8 - - Total 201,3 198,7 -1,3% +2,0% 620,5 586,5 -5,5% -3,1%

*Activités cédées : Accurate et urologie

En Imagerie Diagnostique, le chiffre d’affaires s’établit à 508,0 M€ au 30 septembre 2025, en baisse de 4,0% à TCC et périmètre constant, avec sur le seul troisième trimestre un retour à la croissance (+1,7%).

Les ventes à 9 mois du pôle IRM sont en hausse de 2,0% à TCC et périmètre comparable, intégrant une progression de 9,6% au troisième trimestre portée par une accélération de la montée en puissance d’Elucirem TM , tant aux États-Unis qu’en Europe.





sont en hausse de 2,0% à TCC et périmètre comparable, intégrant une progression de 9,6% au troisième trimestre portée par une accélération de la montée en puissance d’Elucirem , tant aux États-Unis qu’en Europe. Les ventes à 9 mois du pôle Rayons X sont en repli de 7,3% à TCC et périmètre comparable

(-2,4% au troisième trimestre), en lien avec la baisse des volumes sur Xenetix® et Optiray®, principalement due à l’activité en France.





En Imagerie Interventionnelle, les ventes atteignent 76,7 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice, soit une progression à TCC et périmètre comparable de 6,0%, dont +8,8% pour le seul troisième trimestre. Une performance alimentée par la solide trajectoire du Lipiodol® (volumes et prix), en particulier sur l’embolisation vasculaire.

Confirmation des objectifs financiers pour 2025

À l’issue de ce troisième trimestre marqué par le retour de la croissance, Guerbet est aujourd’hui confiant quant à la perspective d’une accélération au quatrième trimestre 2025. Cette évolution sera soutenue par la montée en puissance continue d’EluciremTM, la nouvelle accélération attendue sur le Lipiodol® (embolisation vasculaire, Go Direct en Chine), ainsi que par une dynamique favorable sur les ventes indirectes dans plusieurs pays d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie.

Dans ce contexte, Guerbet confirme l’ensemble des objectifs financiers annoncés le 15 septembre dernier. Le Groupe anticipe pour 2025 une légère décroissance de son chiffre d’affaires à TCC et périmètre comparable, autour de -1%, s’accompagnant d’un taux de marge d’EBITDA retraité3 dans une fourchette de 12 à 13%. Par ailleurs, le niveau de free cash-flow est toujours attendu légèrement négatif sur l’exercice.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2025

5 février 2026 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.25-0220 le 3 avril 2025, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com)

1 À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des activités urologie et Accurate (y compris les ventes réalisées en 2025 des stocks de composants et produits finis), cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

