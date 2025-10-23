





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 30 septembre 2025

IFRS – Information réglementée – Non auditée

Cegedim : croissance organique de 2,1 % sur 9 mois conforme aux attentes

Chiffre d’affaires de 153,7 millions d’euros au T3 2025, en croissance organique de 0,5 %





Les activités de cloud, de RH, de dématérialisation et d’assurance santé-prévoyance sont les plus dynamiques sur le trimestre

Sur les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 476,1 millions d’euros

Boulogne-Billancourt, France, le 23 octobre 2025 après bourse.

Chiffre d’affaires

Troisième trimestre Variation T3 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1)(2) Logiciels & Services 71,5 75,6 - 5,4 % + 0,0 % Flux 25,3 23,7 + 6,8 % + 7,0 % Data & Marketing 27,7 28,2 - 1,7 % - 2,3 % BPO 19,3 21,6 - 10,7 % - 10,7 % Cloud & Support 9,9 7,7 + 27,6 % + 27,6 % Cegedim 153,7 156,8 - 2,0 % + 0,5 %





9 premiers mois Variation 9M 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1)(3) Logiciels & Services 215,8 227,7 - 5,2 % - 1,0 % Flux 78,7 73,2 + 7,5 % + 7,5 % Data & Marketing 91,1 87,5 + 4,1 % + 3,9 % BPO 62,5 61,5 + 1,5 % + 1,5 % Cloud & Support 28,0 25,8 + 8,5 % + 8,5 % Cegedim 476,1 475,8 + 0,1 % + 2,1 %

Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre de 153,7 millions d’euros, en baisse de 2,0 % en données publiées et en progression de 0,5 %, en données organiques(2), par rapport à la même période de 2024. En cumul à fin septembre, le chiffre d’affaires est ainsi en croissance de 0,1 % en données publiées et de 2,1 % en données organiques par rapport à la même période de 2024. La déconsolidation d’INPS pèse sur la croissance publiée trimestrielle ainsi que sur le cumul à fin septembre. Les activités de Cloud, de RH, de dématérialisation et d’assurance santé-prévoyance affichent une croissance solide sur le trimestre. L’activité de Marketing subit les effets attendus de comparaison liés à un été 2024 fortement stimulé par les Jeux Olympiques.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & Services :

Logiciels & Services Troisième trimestre Var. T3 2025 / 2024 9 premiers mois Var. 9M 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1) 2025 2024 Publiée Organique(1) Cegedim Santé 19,6 20,1 - 2,2 % - 2,2 % 58,0 58,9 - 1,6 % - 4,5 % Assurances, RH, Pharmacies et autres services 42,3 42,7 - 1,1 % - 1,0 % 129,8 129,5 + 0,3 % + 0,3 % Activités internationales 9,6 12,8 - 25,2 % + 7,0 % 28,0 39,3 - 28,6 % 0,1 % Logiciels & Services 71,5 75,6 - 5,4 % 0,0 % 215,8 227,7 - 5,2 % - 1,0 %

Le chiffre d’affaires de Cegedim Santé est en repli de 2,2 % en données publiées et organiques sur le troisième trimestre. Le bon dynamisme affiché par la suite Maiia est occulté par l'arrivée à son terme fin 2024 d'un contrat de fournitures de données, renégocié au cours du deuxième trimestre 2025 sur une base plus réduite.

Les autres filiales françaises connaissent un trimestre contrasté avec un chiffre d’affaires en baisse de 1,1 % par rapport au troisième trimestre 2024. La croissance est très soutenue dans les activités d’assurance santé-prévoyance, dont la dynamique projet se poursuit avec de nouvelles signatures et la mise en production des projets de 2024, ainsi que dans les activités RH, toujours portées par leur stratégie de diversification de clientèle. En revanche, l’activité pharmaciens accuse un repli attendu sur ce trimestre, qui a surtout été consacré au repositionnement des offres et des équipes, dans un contexte estival peu porteur pour les ventes.

Les activités internationales affichent une croissance organique de 7,0 % sur le trimestre. Au Royaume-Uni, l’activité pharmaciens ainsi qu’Activus, filiale d’édition de logiciels en assurance santé et prévoyance à destination des populations expatriées, bénéficient d’une dynamique projets liés à la conquête de nouveaux clients. L’Espagne continue de bien progresser notamment grâce à l’informatisation des médecins affiliés au Conseil Supérieur du Sport.

Flux

Flux Troisième trimestre Var. T3 2025 / 2024 9 premiers mois Var. 9M 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(2) 2025 2024 Publiée Organique(1) e-business 14,5 13,5 + 7,3 % + 7,6 % 46,6 43,5 + 7,2 % + 7,2 % Tiers payant 10,8 10,2 + 6,2 % + 6,2 % 32,1 29,7 + 7,9 % + 7,9 % Flux 25,3 23,7 + 6,8 % + 7,0 % 78,7 73,2 + 7,5 % + 7,5 %

L’activité e-business, de facturation électronique et d’échange dématérialisé de données, affiche une croissance de 7,3 % sur le troisième trimestre. Cette dynamique traduit notamment une nette reprise des projets à un an du début de la réforme de la facturation électronique fixée à septembre 2026.

L’activité de flux liés au remboursement des dépenses de santé en France (Tiers Payant) réalise un 3ème trimestre en progression de 6,2 % par rapport à la même période un an plus tôt, portée par une bonne dynamique projets et continuant de bénéficier de la forte adhésion à ses dispositifs de détection de fraude et de vérification de la pertinence des garanties pratiquées, notamment en cas d’affections de longue durée.

Data & Marketing

Data & Marketing Troisième trimestre Var. T3 2025 / 2024 9 premiers mois Var. 9M 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1) 2025 2024 Publiée Organique(1) Data 15,4 15,1 + 2,1 % + 1,0 % 44,1 43,1 + 2,4 % + 1,9 % Marketing 12,3 13,1 - 6,1 % - 6,1 % 47,0 44,4 + 5,8 % + 5,8 % Data & Marketing 27,7 28,2 - 1,7 % - 2,3 % 91,1 87,5 + 4,1 % + 3,9 %

Les activités Data réalisent un troisième trimestre en croissance de 2,1 % par rapport à la même période en 2024, et de 2,4 % depuis le début de l’année, portée par la France qui se montre plus dynamique que l’international.

Comme attendu, les activités Marketing affichent une baisse de 6,1 % de leur chiffre d’affaires au troisième trimestre en raison d’un effet de comparaison défavorable lié à la mise en place de campagnes spéciales lors des Jeux Olympiques à l’été 2024. Cependant la croissance est de 5,8 % depuis le début de l’année, résultat d’une dynamique commerciale robuste.

BPO

Data & Marketing Troisième trimestre Var. T3 2025 / 2024 9 premiers mois Var. 9M 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1) 2025 2024 Publiée Organique(1) BPO Assurances 13,9 15,9 - 12,7 % - 12,7 % 45,1 44,6 + 1,1 % + 1,1 % BPO Business Services 5,4 5,7 - 5,0 % - 5,0 % 17,4 16,9 + 2,5 % + 2,5 % BPO 19,3 21,6 - 10,7 % - 10,7 % 62,5 61,5 + 1,5 % + 1,5 %

Le BPO Assurances connait une baisse de 12,7 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024 qui comportait un effet saisonnier lié aux phases de déploiement du contrat Allianz. L’activité 2025 croit modérément, du fait que certains clients aient vu leur portefeuille d’assurés se réduire, mais aussi de la normalisation de la croissance de l’offre de débordement après trois années de forte croissance.

Le BPO Business Services (services RH et dématérialisation) affiche une baisse 5,0 % sur le trimestre par rapport à la même période l’année dernière du fait de privilégier les ventes indirectes via des partenaires et d’un moindre recours à l’offre de compliance. Le chiffre d’affaires reste néanmoins en hausse de 2,5% sur 9 mois.

Cloud & Support

Cloud & Support Troisième trimestre Var. T3 2025 / 2024 9 premiers mois Var. 9M 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(3) 2025 2024 Publiée Organique(1) Cloud & Support 9,9 7,7 + 27,6 % + 27,6 % 28,0 25,8 + 8,5 % + 8,5 %

La division Cloud & Support enregistre une croissance de 27,6 % au troisième trimestre et renoue ainsi avec une croissance solide de 8,5 % sur 9 mois, après un premier semestre qui ressortait quasiment flat. La mise en production des projets clients signés en fin d’année 2024 permet en effet de compenser le non-renouvellement, au deuxième trimestre 2025, d’un contrat important d’outsourcing.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du troisième trimestre 2025 et à la connaissance de la Société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Plan de sauvegarde de l’emploi pour l’activité officinale

Le Groupe a décidé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi qui concerne la suppression d’une centaine de postes dans son activité de logiciels de gestion des officines de pharmacie en France. En repensant son organisation et en la dimensionnant en cohérence avec l’évolution du marché et les besoins de son parc installé, la société ambitionne de retrouver des niveaux de performance garantissant une solidité souhaitable pour son personnel et les meilleures innovations pour ses clients.

Le Groupe a reçu en juillet 2025 l’homologation par la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de l’accord collectif majoritaire négocié avec les instances représentatives du personnel, dont l’impact estimé avait été provisionné dans ses comptes semestriels 2025.

Transfert de cotation des titres du Groupe sur le marché Euronext Growth

Le transfert de la cotation des actions CEGEDIM S.A. du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers le marché Euronext Growth Paris a eu lieu le 4 septembre 2025 suite à l’approbation du Comité des admissions d’Euronext le 29 août 2025. Les motifs et conséquences de ce transfert sont décrits dans le communiqué du 13 juin 2025.

Cession du fonds de commerce d’INPS

Le fonds de commerce d’INPS a été cédé en août 2025 à l’entreprise OneAdvanced, fournisseur de services informatiques au Royaume-Uni, par décision de l’administrateur judiciaire chargé de la conduite des affaires depuis le 10 décembre 2024. Suite à cette première étape, les opérations de liquidation de la filiale vont pouvoir débuter. Ces événements ne porteront leurs effets sur les comptes du Groupe qu’à l’issue de la radiation définitive d’INPS, qui devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2026 et pourraient, le cas échéant, se solder par un boni de liquidation pour le Groupe.

Opérations et événements importants post 30 septembre 2025

Il n’y a eu, postérieurement au 30 septembre 2025 et à la connaissance de la Société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(4) de son chiffre d’affaires 2025 dans une fourchette approximative de 2 % à 4 % par rapport à 2024. Le Résultat opérationnel ajusté(5) devrait continuer à progresser significativement.

Ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d’aggravation significative des risques géopolitiques, économiques et monétaires.

www.cegedim.fr/webcast





La présentation du chiffre d’affaires des 3ème trimestre 2025 est disponible :

https://www.cegedim.fr/documentation/Pages/presentation.aspx

Agenda financier

2026 29 janvier après bourse



26 mars après bourse



27 mars à 10h00



23 avril après bourse



12 juin à 9h30



23 juillet après bourse



24 septembre après bourse



25 septembre à 10h00



22 octobre après bourse Chiffre d’affaires 2025



Résultats 2025



Réunion SFAF



Chiffre d’affaires du T1 2026



Assemblée générale des actionnaires



Chiffre d’affaires du premier semestre 2026



Résultats du premier semestre 2026



Réunion SFAF



Chiffre d’affaires du T3 2026

Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx

Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 23 octobre 2025 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 7 avril 2025 sous le numéro D.25- 0233.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT GROWTH : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication

financière



Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre et division

Exercice 2025

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & Services 72,4 72,0 71,5 215,9 Flux 27,6 25,8 25,3 78,7 Data & Marketing 29,9 33,5 27,7 91,1 BPO 21,1 22,1 19,3 62,5 Cloud & Support 10,3 7,8 9,9 28,0 Chiffre d’affaires Groupe 161,3 161,2 153,7 476,1

Exercice 2024

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & Services 74,4 77,8 75,6 80,1 307,8 Flux 25,4 24,2 23,7 27,0 100,3 Data & Marketing 27,0 32,3 28,2 38,4 125,9 BPO 20,2 19,7 21,6 21,2 82,7 Cloud & Support 9,0 9,1 7,7 12,0 37,8 Chiffre d’affaires Groupe 155,9 163,1 156,8 178,7 654,5

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique, devise et division au 30 septembre 2025

en % du chiffre d’affaires consolidé





Zone géographique Devise France EMEA

hors France Amériques Euro GBP Autres Logiciels & Services 87,0 % 12,9 % 0,1 % 90,8 % 7,2 % 2,0 % Flux 91,8 % 8,2 % 0,0 % 94,2 % 5,8 % 0,0 % Data & Marketing 97,2 % 2,8 % 0,0 % 98,1 % 0,0 % 1,9 % BPO 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % Cloud & Support 97,9 % 2,1 % 0,0 % 97,9 % 0,0 % 2,1 % Cegedim 92,1 % 7,8 % 0,1 % 94,4 % 4,2 % 1,4 %





(1) A périmètre et taux de change constants.

(2) L’effet négatif de périmètre de 2,4 % est lié à la déconsolidation de INPS depuis le 10 décembre 2024. L’impact des devises est négatif de 0,1 %, essentiellement lié à la livre sterling.

(3) L’effet négatif de périmètre de 2,0 % est lié à la déconsolidation de INPS depuis le 10 décembre 2024. L’impact des devises est nul.

(1) A périmètre et taux de change constants.

(1) A périmètre et taux de change constants.

(4) A périmètre et taux de change constants.

(5) Le résultat opérationnel « ajusté » est strictement comparable au résultat opérationnel « courant » tel qu’il était calculé jusqu’en 2024, et permet de maintenir une continuité dans les indicateurs historiquement utilisés pour la communication financière du Groupe. Les termes « ajusté » et « courant » sont expliqués dans le Rapport Financier Semestriel 2025 au chapitre 3, point 3.5 Note 2 sur les indicateurs alternatifs de performance.

