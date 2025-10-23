HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23. LOKAKUUTA 2025 KLO 18.45

Hiabin taloudelliset tiedotteet vuonna 2026

Hiab Oyj julkaisee vuonna 2026 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2025 torstaina 12.2.2026

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2026 perjantaina 24.4.2026

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026 keskiviikkona 22.7.2026

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2026 perjantaina 23.10.2026

Hiabin vuoden 2025 tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan viikolla 8 osoitteessa www.hiabgroup.com/fi.

Hiab Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.3.2026. Osakkeenomistajan, joka vaatii yhtiökokouksen käsiteltäväksi tiettyä yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle 16.1.2026 mennessä Hiab Oyj, Hallitus, PL 61, 00501 Helsinki.

Lisätietoja:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com