Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Charenton-le-Pont, le 23 octobre 2025

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Ventes en baisse de -10,5 %1 par rapport au 3ème trimestre 2024, tirées vers le bas par

le Cluster France.

Légère contraction du chiffre d’affaires à l’International dans un contexte de ralentissement

global des marchés

Chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2025 à 127,5 M€, en baisse de -9,2 %1 vs 2024

France : persistance d’un recul significatif des ventes de -19,3% sur 9 mois compte tenu du contexte de négociations commerciales annuelles difficiles avec la Grande Distribution et d’un marché des spiritueux toujours en décroissance. Baisse des ventes de -23,4% au 3 ème trimestre dans la continuité du second. la marque William Peel souffre de déréférencements chez certains distributeurs et de la perte de parts de marché en découlant ; la marque Marie Brizard affiche des ventes en croissance, tirées par les innovations lancées en 2024 ; résistance de la marque Sobieski dans un contexte concurrentiel agressif ; croissance confirmée de l’activité sur le secteur Hors Domicile de + 5,2% au 30 septembre 2025 pour l’ensemble du portefeuille de marques stratégiques, malgré un repli au 3 ème trimestre







International : repli limité des ventes de -1,2% sur 9 mois en raison d’une baisse de l’activité Export des zones Europe de l’Ouest, Afrique et Canada. Repli de -1,1% au 3 ème trimestre. bonne performance en Espagne au 3 ème trimestre 2025 notamment grâce à l’activité de Services Industriels ; bonne performance également en Lituanie au 3 ème trimestre 2025 tirée par l’activité de Services Industriels ainsi que par l’Export notamment en Ukraine; reprise temporaire des rythmes d’expédition aux Etats-Unis au 3 ème trimestre 2025 pour la marque Sobieski dans un contexte très négatif de baisse des stocks chez l’importateur, et progression confirmée des ventes pour la marque Marie Brizard ; recul conjoncturel au 3 ème trimestre 2025 en Bulgarie sur l’activité Export et au Danemark notamment en raison de conditions de marché défavorables ; baisse de l’activité Export malgré la progression de l’activité au Benelux et en Pologne ;



Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2025.

Chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2025

En M€ 30 septembre 2024 Croissance organique Effet de Change 30 septembre 2025 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 61,9 -11,9 - 50,0 -19,3% -19,3% International 78,9 -1,0 -0,4 77,5 -1,2% -1,7% TOTAL GROUPE MBWS 140,8 -12,9 -0,4 127,5 -9,2% -9,5%

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2025

En M€ T3



2024 Croissance organique Effet de Change T3



2025 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 19,3 -4,5 - 14,8 -23,4% -23,4% International 26,5 -0,3 -0,1 26,1 -1,1% -1,6% TOTAL GROUPE MBWS 45,9 -4,8 -0,1 40,9 -10,5% -10,8%

Cluster France

Suite au déréférencement de la marque William Peel chez certains distributeurs, dans le contexte de ralentissement du marché des spiritueux qui persiste, le chiffre d’affaires du Cluster France ressort à 50,0 M€ sur 9 mois au 30 septembre 2025, en baisse de -19,3% par rapport au 30 septembre 2024. Ce déréférencement génère -7,1% en baisse du chiffre d’affaires total Groupe sur 9 mois.

Ce recul est plus marqué au 3ème trimestre 2025 avec une diminution de l’activité de -23,4%, à 14,8 M€.

Sur les deux circuits de distribution (Grande Distribution et Hors Domicile), l’ensemble des marques, en particulier William Peel, est en repli au 3ème trimestre 2025, à l’exception de Marie Brizard qui bénéficie toujours de l’apport des nouveaux référencements d'innovations et d’une très bonne dynamique en Hors Domicile.

Les bonnes performances du secteur Hors Domicile se confirment sur 9 mois pour l’ensemble des marques du portefeuille, mais sont toutefois insuffisantes pour venir compenser la forte réduction des ventes en Grande Distribution.

Cluster International

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 77,5 M€ sur 9 mois 2025, en légère diminution de -1,2% par rapport au 30 septembre 2024.

Les ventes du 3ème trimestre 2025 suivent cette tendance avec une baisse de -1,1% par rapport au 3ème trimestre 2024.

L’activité de MBWS International (Export) enregistre un chiffre d’affaires en recul de -18,8 % au 3ème trimestre qui accentue le repli déjà constaté au 2ème trimestre 2025, avec une évolution contrastée selon les marchés :

- le retour à la hausse des ventes sur certains marchés porteurs, tels que les DOM-TOM et l’Italie, une croissance confirmée en Belgique, mais un ralentissement de l’activité sur d’autres marchés significatifs tels que UK (déstockage sur marque Marie Brizard) et Allemagne ;

- la croissance de l’activité en Pologne à +18,0%, portée notamment par de bons développements sur la marque William Peel ;

- la réduction significative des ventes pour la zone Asie -35,2 % (sur un volume d’activité faible), avec les marchés Corée et Japon en très fort recul (en raison respectivement de déstockage et de changement de Route to Market) et dans une moindre mesure pour l’Australie et Taïwan.

L’Espagne enregistre une progression de ses ventes de +6,0% sur le 3ème trimestre 2025, tirée par l’activité des Services Industriels qui progresse de 10,4%. Cette activité permet de compenser le recul conjoncturel de l’activité des Marques Internationales Stratégiques, après une forte croissance au cours des 2 premiers trimestres de l’année.

Au Danemark, le 3ème trimestre confirme la tendance baissière des ventes constatée au second trimestre 2025, avec un recul de -19,5%.

La Lituanie réalise un chiffre d’affaires en amélioration de + 5,4% au 3ème trimestre 2025, portée par l’activité à l’export notamment en Ukraine, principal marché de cette zone

L’activité est globalement en repli sur le marché domestique (structurellement en déclin) avec une intensité concurrentielle accrue et un impact sur l’élasticité prix lié aux nombreuses augmentations de droits d’accise, en particulier sur les catégories vodka et scotch whisky.

Après un premier semestre en forte croissance, l’activité de Services Industriels affiche une baisse sur le 3ème trimestre par rapport à une activité particulièrement élevée en 2024.

En Bulgarie, les ventes du 3ème trimestre 2025 enregistrent une baisse de -6,4% avec un marché domestique en progression (Marques Stratégiques Internationales - notamment Sobieski et William Peel) et un recul à l’export.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires affiche une amélioration de +26,4% au 3ème trimestre 2025, mais reste en retrait de -33,3 % sur 9 mois, grâce notamment à la hausse du poids des ventes de la marque Marie Brizard et à une reprise temporaire des expéditions de la marque Sobieski qui subissent l’impact de la décision de baisse de stocks prise par notre importateur depuis le 1er semestre. Ce ralentissement des expéditions pour baisse des stocks de l’importateur génère -1,3% de baisse du chiffre d’affaires total Groupe sur 9 mois.

Au Brésil, les ventes du 3ème trimestre 2025 sont en légère hausse de +1,3% (à taux de change constant), la reprise des ventes de la marque Dubar compensant le retrait d’autres marques du portefeuille.

Perspectives

Le Groupe s’attache à créer les conditions d’une croissance rentable et durable de son portefeuille d’activités, et à renforcer sa présence sur ses marchés clés, en s’appuyant sur ses réseaux commerciaux, son outil industriel et ses segments d’activité stratégiques. Il témoigne de sa résilience globale sur ses marques mainstream, en conjuguant des initiatives ciblées, une exécution commerciale agile et une gestion rigoureuse de ses coûts.

La persistance de performances négatives du chiffre d’affaires du 3e trimestre reflète l’impact des tensions commerciales en France, doublées de difficultés accrues sur le marché mondial des vins et spiritueux. Cela est illustré en particulier par le déréférencement de la marque William Peel chez certains distributeurs en France et, depuis juillet dernier, par la confirmation de nouvelles hausses de droits de douane dans les échanges commerciaux avec les Etats-Unis.

Suite à l'inflation significative du coût de revient des liquides en fin de maturation subie par le Groupe, en particulier pour le Scotch Whisky et plus marginalement le Cognac, le Groupe a mis en œuvre des mesures d’atténuation pour préserver au mieux la performance financière de ses activités tant en France que sur des marchés internationaux. Ces dernières concernent à la fois :

- des ajustements tarifaires pour compenser les hausses importantes du prix de revient sans lesquels la performance économique du Cluster France serait encore plus significativement affectée ;

- la mise en place de mesures de protection de la rentabilité par la réduction de certaines dépenses, l’accélération des projets de productivité et des initiatives commerciales adaptées avec des effets positifs à court terme.

Le Groupe continue de déployer tous les efforts nécessaires et maintient un dialogue continu pour atténuer l’impact des tensions commerciales des derniers mois. En particulier, avec certaines enseignes de la Grande Distribution sur le marché français, l’objectif est de parvenir à une reprise d’activité bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et à des conditions commerciales équilibrées et acceptables.

Parallèlement, le Groupe continue de s’appuyer sur l’ensemble de ses leviers stratégiques pour faire face à ces vents contraires, en particulier à travers la diversification de son offre via le développement des Services Industriels et de la distribution de Marques d’Agence, deux segments qui affichent des performances encourageantes et démontrent un réel potentiel de croissance. Le Groupe reste par ailleurs concentré sur sa feuille de route, en particulier les initiatives d’innovation et de transition durable, tout en restant vigilant à l’adaptation de son offre commerciale à l’élasticité de la demande consommateurs.

Enfin, le Groupe poursuit toujours activement l’identification d’opportunités de croissance pertinentes et rentables, tant organiques qu’externes, en mobilisant les initiatives au sein de ses deux clusters, le tout dans une logique de développement à long terme et dans le contexte actuel de consolidation du marché des vins et spiritueux.

Calendrier financier

Publication du Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2025 : 19 février 2026





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

1 Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

