SAVENCIA : Activité à fin septembre 2025

Jeudi 23 octobre 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE : Activités à fin septembre 2025

Croissance organique de 2,8% du Chiffre d’Affaires dans un contexte économique fragile











Chiffres clés en M€





30/09/25





% CA





30/09/24





% CA





Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique Chiffre d’affaires 5 033

5 082

-1,0 0,3 -4,0 2,8 - Produits Fromagers 2 861 56,9 2 879 56,7 -0,6 0,0 -1,1 0,5 - Autres Produits Laitiers 2 353 46,8 2 380 46,8 -1,2 0,7 -7,4 5,6 - Non Affectés -182 -3,6 -178 -3,5 2,2 0,3 -2,7 4,6

Au 30 septembre 2025, le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy est en léger recul de 1% par rapport à 2024, dû à un effet de change défavorable de 4% principalement en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines. La croissance organique globale du Groupe reste néanmoins résiliente à +2,8%, soutenue par la bonne performance des Autres Produits Laitiers. L’effet de structure de 0,3% résulte de l'intégration de la société Ugalait à compter du 2 juillet 2024.

La croissance organique des Produits Fromagers ralentit au 3ème trimestre pour s’établir à +0,5% en cumulé à fin septembre. Cette progression est majoritairement due à un effet prix favorable, compensant la baisse des volumes, particulièrement en France et Europe.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers a progressé de 5,6% en cumul à fin septembre. Cette croissance est essentiellement attribuable à un effet prix favorable, résultant de l'augmentation du cours de la matière grasse ainsi que de la performance des ingrédients de spécialités.

Dans un environnement géopolitique et économique encore volatil et incertain, l’économie laitière reste marquée par un prix du lait record sur le 3ème trimestre notamment en France et une situation de marché atypique des cotations des produits industriels.

Dans ce contexte, le Groupe Savencia Fromage & Dairy poursuit ses efforts d’adaptation et d’investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers. Dans le respect de ses engagements et de ses valeurs, le Groupe entend ainsi répondre à l’incertitude de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits et l’engagement de toutes ses équipes.

Engagements RSE

Par le dépôt en septembre de sa trajectoire de décarbonation à -1,5° d’ici 2035 et « Net Zero » d’ici 2050 auprès du SBTi, le Groupe Savencia démontre ainsi sa volonté de poursuivre son engagement en matière de décarbonation sur l’ensemble de ses scopes. Les équipes Savencia demeurent pleinement mobilisées pour déployer sur ses sites des projets de sobriété et de conversion énergétique en phase avec des trajectoires définies pour chacun d’entre eux.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

