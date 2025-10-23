Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2025

Chiffre d’Affaires Consolidé : 91,2 M€

Croissance Organique (1) : + 13,2 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,1 %

(1) à périmètre constant

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2025 est de 91,2 M€, en progression de + 13,2 % à périmètre constant par rapport au 3ème trimestre 2024.

La marge d’EBITDA est de 12,1 % soit 11,0 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025 est de 267,0 M€, en progression de + 12,4 % à périmètre constant par rapport au 30 septembre 2024.

La marge d’EBITDA quant à elle est de 12,0 % soit 32,0 M€.

Ces chiffres prennent en compte la déconsolidation de Tipik, filiale du Groupe en Belgique, au 01/08/2025, classée en actif destiné à la vente et, l’acquisition de la société Full On Net, société espagnole spécialisée en data science et intelligence artificielle.



COMPTES DU 3ème TRIMESTRE 2025

Q3 | Chiffres non audités M€ 2025 2024 Croissance

Organique (1) Chiffre d’affaires 91,2 81,7 + 13,2 % EBITDA 11,0 9,8 - Marge d’EBITDA 12,1 % 12,0 % -

COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2025

YTD | Chiffres non audités M€ 2025 2024 Croissance

Organique (1) Chiffre d’affaires 267,0 238,6 + 12,4 % EBITDA 32,0 28,7 - Marge d’EBITDA 12,0 % 12,0 % -

(1) à périmètre constant

ANALYSES

Les résultats du troisième trimestre sont en ligne avec nos prévisions budgétaires, illustrant la résilience du modèle de Sword et la qualité de notre positionnement sectoriel. La solidité du backlog et la récurrence de nos activités de services continuent d’assurer une bonne visibilité dans l’environnement des marchés que nous ciblons.



ÉVÉNEMENT DU TRIMESTRE

La société Bubble Go a été intégrée au Groupe au 3ème trimestre 2025. Cette acquisition nous permettra de renforcer nos offres nearshore à destination des clients suisses et européens, et d’élargir notre expertise dans les secteurs à forte valeur ajoutée de la banque privée et du luxe.

Sword a acquis la société Full On Net, une société espagnole experte en data science, intelligence artificielle et analyse des réseaux sociaux. Cette société est consolidée au 1er juillet 2025. Elle augmentera le chiffre d’affaires de Sword en 2026 d’environ 15 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA d’environ 11,5 %.



Au 1er août 2025, la société Tipik, agence spécialisée dans les services de communication pour les institutions européennes, a été classée en actif destiné à la vente et donc déconsolidée. Cette opération s’inscrit dans la gestion active du portefeuille d’activités du Groupe, en cohérence avec notre stratégie de recentrage sur ses expertises clés en IT & Digital.



PERSPECTIVES

Le business plan du Groupe reste inchangé.

Le budget 2026 prévoit une croissance organique à deux chiffres.

Une stratégie d’acquisitions de plus grande envergure sera mise en oeuvre dès 2026.

Agenda

22/01/26 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2025

11/03/26 : Publication du Chiffre d’Affaires Annuel 2025

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

