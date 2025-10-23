Sword Group : Acquisition de Full On Net, renforçant ainsi son expertise en data science et plateformes digitales

Sword Group a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Full On Net, société de services dont le siège est basé à Madrid, en Espagne, reconnue pour son expertise en data science, intelligence artificielle et analyse des réseaux sociaux.



Fondée en 2001, Full On Net s’est forgée une solide réputation sur les marchés espagnols des télécommunications et de l’assurance. Son équipe d’experts apporte une profonde maîtrise technique ainsi qu’une culture d’agilité et d’innovation qui s’aligne parfaitement avec la vision stratégique de Sword Group.



Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du Groupe, en renforçant ses compétences dans les technologies de données avancées et en élargissant sa présence en Europe du Sud. En intégrant les talents et les solutions de Full On Net, Sword ambitionne d’apporter encore plus de valeur à ses clients et d’accélérer l’innovation au sein de ses offres de services.



Cette acquisition permettra d’accroître en 2026 le chiffre d’affaires de Sword d’environ 15 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA d’environ 11,5 %.



Full On Net est consolidée à compter du 1er juillet 2025.



« Nous sommes ravis d’accueillir Full On Net au sein de Sword. Son expertise et son esprit entrepreneurial seront des atouts précieux alors que nous poursuivons notre croissance dans un environnement numérique en constante évolution » déclare Jacques Mottard, Président- Directeur Général de Sword Group.



Full On Net opérera désormais sous la marque Sword, et ses équipes continueront à accompagner leurs clients avec le même engagement d’excellence, désormais soutenues par les ressources et la portée internationale du Groupe.



Nous souhaitons la bienvenue à David Martinez, actuel Directeur de Full On Net, qui devient Managing Director de Full On Net au sein de Sword Group.

Agenda

22/01/26 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2025

11/03/26 : Publication du Chiffre d’Affaires Annuel 2025

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu





