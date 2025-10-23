Neue Untersuchung von Benevity Impact Labs deckt Vertrauenslücke unter globalen Geldgebern auf

CALGARY, Alberta, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., der globale Anbieter von Social-Impact-Software, gab heute die Veröffentlichung eines erstmals vorgelegten Untersuchungsberichts bekannt, der sich mit dem Stand der unternehmerischen Spendenpraxis weltweit befasst. Dieser neueste Bericht von Benevity Impact Labs, „The Grants Confidence Gap: Uncovering the Hidden Barriers to Effective Corporate Grantmaking“, wurde anhand der Angaben von 120 globalen Unternehmen erstellt.

Laut dem Bericht geben zwar 74 % der Unternehmen an, dass sie bei der Vergabe von Fördermitteln Best Practices anwenden. Allerdings sind nur 51 % davon überzeugt, dass dies auch effektiv ist, was auf einen Mangel an Vertrauen in ihre Arbeit hindeutet. Diese Vertrauenslücke kann für Teams, die unter immer größerem Druck stehen, einen konkreten sozialen und geschäftlichen Mehrwert nachzuweisen, eine Herausforderung darstellen. Gleichzeitig werden aber auch ungenutzte Möglichkeiten aufgezeigt, Förderprogramme in wirklich wirkungsvolle Programme umzusetzen.

„Oft denken wir beim Stichwort Effektivität an Geldbeträge und Ergebnisse. Die Daten zeigen jedoch, dass auch das Vertrauen ein wichtiger Indikator für ein effektives Förderprogramm ist“, so Sona Khosla, Chief Impact Officer bei Benevity. „Wir hoffen, dass es Teams dank dieser neuen Untersuchungsergebnisse möglich sein wird, mit ihren Programmen echte und nachhaltige Veränderungen zu bewirken, indem sie Bereiche identifizieren, in denen sie ihre Vorgehensweisen verbessern können. Allein die Tatsache, dass so viele Unternehmen bereits Best Practices anwenden, beweist, dass die Bereitschaft dazu vorhanden ist. Es geht darum, Spendengeber dabei zu unterstützen, es richtig zu machen.“

Die Untersuchung befasst sich eingehend mit den grundlegenden Praktiken eines erfolgreichen modernen Förderprogramms, den Merkmalen eines erstklassigen Förderprogramms und der Frage, wie Geldgeber ihre Fähigkeit einschätzen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Wichtigste Ergebnisse

Der Bericht „Grants Confidence Gap“ untersucht vier wichtige Bereiche der Förderpraxis und zeigt auf, wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen:

Strategische Ausrichtung und Umsetzung: Fast alle teilnehmenden Unternehmen gaben an, über wichtige Unterstützungsmaßnahmen zu verfügen: Unterstützung der Unternehmensführung, Jahresbudgets und sogar speziell dafür zuständiges Personal. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass Teams, die Fördermittel vergeben, die Wertschätzung von Förderprogrammen durch die Führungskräfte sowohl hinsichtlich der Unterstützung als auch der Budgetmittel als unzureichend empfinden.

Fast alle teilnehmenden Unternehmen gaben an, über wichtige Unterstützungsmaßnahmen zu verfügen: Unterstützung der Unternehmensführung, Jahresbudgets und sogar speziell dafür zuständiges Personal. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass Teams, die Fördermittel vergeben, die Wertschätzung von Förderprogrammen durch die Führungskräfte sowohl hinsichtlich der Unterstützung als auch der Budgetmittel als unzureichend empfinden. Einbindung von Stakeholdern und Effektivität: Die Antworten unter der Überschrift „Einbindung von Stakeholdern und Effektivität“ weisen einige der niedrigsten Selbstbewertungen in Bezug auf eine „gute Umsetzung“ auf. Laut der Studie beziehen viele Unternehmen eine Vielzahl von Stakeholder-Gruppen ein, doch die meisten geben an, dass sie nicht den erwarteten Erfolg erzielen.

Die Antworten unter der Überschrift „Einbindung von Stakeholdern und Effektivität“ weisen einige der niedrigsten Selbstbewertungen in Bezug auf eine „gute Umsetzung“ auf. Laut der Studie beziehen viele Unternehmen eine Vielzahl von Stakeholder-Gruppen ein, doch die meisten geben an, dass sie nicht den erwarteten Erfolg erzielen. Innovation und Anpassungsfähigkeit: Förderer praktizieren viele Grundsätze der vertrauensbasierten Philanthropie, einer Bewegung, die in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen hat. Obwohl weniger Befragte großes Vertrauen in diese Praktiken äußern, lagen die Werte in diesem Abschnitt deutlich über dem Durchschnittswert von 51 % für alle Praktiken im Bericht, die mit „gute Umsetzung“ bewertet wurden.

Förderer praktizieren viele Grundsätze der vertrauensbasierten Philanthropie, einer Bewegung, die in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen hat. Obwohl weniger Befragte großes Vertrauen in diese Praktiken äußern, lagen die Werte in diesem Abschnitt deutlich über dem Durchschnittswert von 51 % für alle Praktiken im Bericht, die mit „gute Umsetzung“ bewertet wurden. Kommunikation: Während 62 % der Unternehmen ihren Mitarbeitern Daten zu den Auswirkungen ihrer Aktivitäten mitteilen, glauben nur 41 %, dass sie dies effektiv tun. Die meisten Unternehmen konzentrieren ihre Kommunikationsbemühungen auf ESG-Berichterstattung und öffentliche Kommunikation, was auf die Möglichkeit hinweist, den Markenwert zu stärken, insbesondere bei den Mitarbeitern.

„Das eigentliche Hindernis ist nicht mangelnde Bereitschaft, sondern vielmehr das Treffen schwieriger Entscheidungen“, so Sona Khosla, Chief Impact Officer bei Benevity. „Die Teams, die Fördermittel vergeben, sind sehr engagiert, aber um Programme und Partnerschaften langfristig auszubauen, müssen Entscheidungen darüber getroffen werden, wo wertvolle Zeit investiert werden soll und wie am besten Vertrauen aufgebaut werden kann. Wenn sich Unternehmen auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, wird die Vertrauenslücke schmaler und es entstehen mehr Möglichkeiten für erfolgreiche Programme, Partnerschaften und positive Auswirkungen.“

Der „Grants Confidence Gap Report“ basiert auf Daten, die über den Benevity Impact Index erhoben wurden, einer umfassenden, proprietären Selbstbewertung, die von CSR- und Fördermittelvergabe-Experten durchgeführt wird und Unternehmen hinsichtlich der Tiefe und Breite ihrer Förderprogramme und Investitionen in acht Schlüsselbereichen bewertet, die als entscheidend für den Erfolg angesehen werden.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren – und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen. Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als 34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die Mobilisierung von Mitarbeitern – unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie auf benevity.com.

Über Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs ist ein Social-Innovation-Lab, das neue Daten, Forschungsergebnisse und Erkenntnisse bereitstellt, um Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen dabei zu unterstützen, ihre Bemühungen für ein wirkungsvolleres Engagement und eine bessere Inklusion zu beschleunigen. Dank seines einzigartigen Zugangs zu den weltweit bekanntesten Marken kombiniert Benevity Impact Labs die fundierten Daten und Erkenntnisse von Benevity mit Forschungsergebnissen von Drittanbietern, um über die wichtigsten Trends zu berichten, die die Unternehmensziele prägen, und um den Wert des sozialen Engagements messbar zu belegen.

Medienkontakt:

Indrani Ray – indrani.ray@benevity.com