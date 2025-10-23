Une nouvelle étude de Benevity Impact Labs révèle un manque de confiance chez les subventionnaires internationaux

CALGARY, Alberta, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., fournisseur mondial de logiciels d’impact social, a annoncé aujourd’hui la publication d’un rapport de recherche unique en son genre qui explore l’état des subventions accordées par les entreprises à travers le monde. Ce tout dernier rapport de Benevity Impact Labs, intitulé The Grants Confidence Gap: Uncovering the Hidden Barriers to Effective Corporate Grantmaking (Manque de confiance envers les subventions : découverte des obstacles méconnus à l’efficacité des subventions accordées par les entreprises) s’appuie sur les réponses de 120 entreprises internationales.

Le rapport révèle que si 74 % des organisations déclarent mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d’octroi de subventions, seules 51 % estiment le faire efficacement, révélant ainsi un manque de confiance dans leur travail. Ce manque de confiance peut poser des défis aux équipes soumises à une pression croissante à démontrer une valeur sociale et commerciale tangible, tout en révélant des opportunités inexploitées pouvant servir à transformer des programmes de subventionnement bien intentionnés en programmes à fort impact.

« La notion d’impact est souvent mentionnée en référence au montant en dollars et aux résultats, mais les données montrent que la confiance est un autre indicateur subtil de l’efficacité d’un programme d’octroi de subventions », a déclaré Sona Khosla, directrice chargée des questions d’impact chez Benevity. « Nous espérons que cette nouvelle étude permettra aux équipes d’identifier les domaines dans lesquels elles peuvent apporter des améliorations et transformer ainsi leurs programmes en plateformes de changement réel et durable. Le fait que tant d’entreprises adoptent déjà les meilleures pratiques prouve que la volonté est là. L’opportunité consiste à aider les subventionnaires à le faire efficacement. »

L’étude examine de manière approfondie les pratiques fondamentales d’un programme de subventionnement moderne et efficace, les caractéristiques d’un programme de subventionnement de premier ordre et la façon dont les subventionnaires perçoivent leur capacité à fournir d’excellents résultats.

Principales conclusions

Le rapport « Grants Confidence Gap » examine quatre domaines clés de pratiques et met en évidence les opportunités disponibles :

Orientation stratégique et exécution : Presque toutes les organisations participant à l’auto-évaluation ont déclaré disposer de soutiens essentiels : adhésion de la direction, budgets annuels et même du personnel dédié. Cependant, une analyse plus approfondie révèle un décalage dans la confiance que les équipes chargées des subventions accordent à la valeur que les dirigeants attribuent aux programmes d’octroi de subventions, tant en termes d’adhésion que de soutien budgétaire.

Engagement des parties prenantes et impact : Les réponses relevant de cette rubrique montrent certaines des notes les plus faibles pour l'auto-évaluation de la qualité du travail de subventionnement effectué. L'étude révèle que de nombreuses organisations s'engagent de manière extensive auprès de nombreux groupes de parties prenantes, mais la plupart d'entre elles déclarent ne pas obtenir les résultats escomptés.

Innovation et adaptabilité : Les subventionnaires mettent en pratique bon nombre des principes de la philanthropie basée sur la confiance, un mouvement de plus en plus populaire ces dernières années. Bien que peu des organisations sondées expriment une confiance importante dans ces pratiques, les scores obtenus dans cette section sont nettement supérieurs à la moyenne de 51 % obtenue pour l'ensemble des pratiques du rapport.

Communication : Si 62 % des organisations communiquent à leurs collaborateurs des données sur leur impact, seules 41 % estiment le faire efficacement. La plupart des organisations concentrent leurs efforts de communication sur les rapports ESG et la communication destinée au public, indiquant ainsi une opportunité de renforcer la valeur de la marque, en particulier auprès de leurs collaborateurs.

« Le véritable obstacle n’est pas l’effort en lui-même, mais le fait de faire des choix difficiles », a souligné Sona Khosla, directrice chargée des questions d’impact chez Benevity. « Les équipes chargées de l’octroi de subventions ont à cœur de bien faire, mais pour développer les programmes et les partenariats au fil du temps, il faut prendre des décisions notamment sur la meilleure façon d’utiliser le temps disponible et d’instaurer la confiance. Lorsque les organisations alignent leurs actions sur les éléments qui comptent vraiment, le manque de confiance s’estompe, ce qui crée davantage d’opportunités pour les programmes, les partenariats et leur impact. »

Le rapport « Grants Confidence Gap » est basé sur les données recueillies par le Benevity Impact Index, auto-évaluation complète et exclusive réalisée par des professionnels de la RSE et de l’octroi de subventions et qui évalue les entreprises en fonction de l’étendue et de la diversité de leurs programmes d’impact et de leurs investissements dans huit domaines clés considérés comme essentiels à leur réussite.

À propos de Benevity

Benevity, une entreprise certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’impact social pour les entreprises. La plateforme complète de Benevity permet aux sociétés les plus engagées dans le monde d’intégrer de manière transparente la responsabilité sociale des entreprises au cœur de leur stratégie, générant ainsi un impact mesurable, évolutif et durable. Depuis 2008, Benevity a apporté un soutien financier de plus de 34,5 milliards de dollars à plus de 500 000 organisations à but non lucratif et a permis à plus de 8,5 millions d’acteurs du changement à travers le monde de renforcer la confiance, d’impliquer les collaborateurs, de favoriser la fidélisation du personnel et de stimuler l’innovation. Sa plateforme intégrée soutient les dons, le bénévolat, les subventions et la mobilisation des collaborateurs, grâce à des informations pertinentes et une infrastructure mondiale sécurisée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : benevity.com.

À propos de Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs est un espace d’innovation sociale qui fournit de nouvelles données, recherches et perspectives afin d’aider les entreprises, les organisations à but non lucratif et les particuliers à accentuer leurs efforts en matière d’impact et d’inclusion. Grâce à son accès inégalé aux marques les plus emblématiques au monde, Benevity Impact Labs combine les données et les informations fiables de Benevity avec des recherches menées par des tiers afin de rendre compte des principales tendances qui façonnent les objectifs des entreprises et de fournir des preuves mesurables de la valeur de l’impact social.

