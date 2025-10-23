REITIR: Úthlutun kauprétta

Stjórn Reita fasteignafélags hf. ákvað á fundi sínum í dag að veita kauprétti fyrir allt að 850.000 hlutum í félaginu sem svarar til 0,12% af heildarhlutafé félagsins.
Kaupréttir samkvæmt kaupréttaráætluninni ná til stjórnenda og annarra lykilstarfsmanna Reita og er markmið áætlunarinnar að samtvinna fjárhagslega hagsmuni stjórnenda og lykilstarfsmanna langtímahagsmunum eigenda félagsins. Skilmálar kaupréttarsamninga félagsins eru í samræmi við kaupréttaráætlun, sem samþykkt var á hluthafafundi félagsins þann 16. október 2024.
Nýtingarverð er 123,3 kr. fyrir hvern hlut, þ.e. vegið meðalverð í viðskiptum með hlutabréf félagsins fimm (5) viðskiptadögum fyrir gerð kaupréttarsamningsins, auk 5,5% árlegra vaxta frá gerð kaupréttarsamnings og fram að nýtingardegi.
Í kjölfar framangreindrar úthlutunar og breytinga á fyrri úthlutuðum kaupréttum nemur heildarfjöldi útistandandi kauprétta sem Reitir fasteignafélag hf. hefur veitt stjórnendum og lykilstarfsmönnum sínum samtals 6.436.086 hlutum eða um 0,92% af heildarhlutafé félagsins.
Nánari upplýsingar veitir Guðni Aðalsteinsson forstjóri, gudni@reitir.is