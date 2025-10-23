Galapagos presenteert in vitro-gegevens tijdens ACR Convergence 2025 die wijzen op differentiatie van GLPG3667 ten opzichte van andere TYK2-remmers

Mechelen, België; 23 oktober 2025, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat het nieuwe in vitro farmacologische gegevens zal presenteren van zijn selectieve TYK2-remmer, GLPG3667, die momenteel in twee fase 3-bepalende studies wordt onderzocht bij dermatomyositis (DM) en systemische lupus erythematodes (SLE), op het American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2025, dat plaatsvindt in Chicago, Illinois, van 24 tot 29 oktober 2025.

Uit de gegevens blijkt dat het in vitro farmacologisch profiel van GLPG3667 wijst op differentiatie ten opzichte van andere TYK2-remmers bij hun hun klinische doseringsregimes.

Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Bij blootstellingsniveaus die overeenkomen met de klinische dosering van 150 mg éénmaal daags, vertoonde GLPG3667 remming van de IFN-α- en IL-23-signaalwegen vergelijkbaar met de verwachte remming door de momenteel goedgekeurde TYK2-remmer bij zijn klinische doseringsregimes, zonder meetbare invloed op TYK2-onafhankelijke signaalwegen.

Remming van de IL-12-signaalweg was sterker voor GLPG3667 dan voor de momenteel goedgekeurde TYK2-remmer. Zasocitinib vertoonde de meest langdurige remming van TYK2-afhankelijke signaalwegen.

GLPG3667 vertoonde geen meetbare remming van door IL-10-gemedieerde signaalwegen tot aan de hoogst geteste concentratie (~10-maal boven klinische concentraties) in monocyten, CD4+ T-cellen en CD19+ B-cellen, terwijl sterke remming werd waargenomen met twee andere TYK2-remmers bij concentraties die overeenkomen met hun respectievelijke klinische doseringsregimes.



Samenvatting abstract:

Titel abstract Auteurs ( presentator ) Presentatiedatum/-tijd Samenvatting van Galapagos’ abstract In vitro farmacologisch profiel van GLPG3667 suggereert differentiatie ten opzichte van de TYK2-remmers deucravacitinib en zasocitinib bij hun klinische doseringsregimes





May-Linda Lepage, Patrick Nolain, Céline Cottereaux, Emilie Lagoutte, Justine Dao, Adrien Cosson, Laetitia Furio, Willem Hettema, Chantal Tasset , Roland Blanqué, Isabelle Parent en René Galien Posterpresentatie nummer: 0653

Datum: 26 oktober 2025

Tijd: 10:30 - 12:30 uur CT

Sessie: Systemische lupus erythematodes – Behandeling Poster I

Locatie: McCormick Place, hal F1

Over GLPG3667, de GALARISSO- (NCT: 05695950) en GALACELA- (NCT: 05856448) studies

GLPG3667 is een experimentele, reversibele en selectieve tyrosinekinase 2 (TYK2) kinasedomeinremmer die momenteel wordt geëvalueerd in twee fase 3-bepalende studies bij systemische lupus erythematodes (SLE) en dermatomyositis (DM).

GALACELA is een fase 3-enabling, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in meerdere centra om de werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van GLPG3667 te evalueren bij volwassenen met actieve SLE. Twee éénmaal daagse orale doseringen van GLPG3667 (75 mg en 150 mg) of placebo worden gedurende 48 weken onderzocht bij volwassen patiënten met SLE. Het primaire eindpunt is het aandeel patiënten met een SLE-responderindex (SRI)-4-respons bij Week 32. Het secundaire werkzaamheidseindpunt is het aandeel patiënten met een SRI-4-respons op Week 48, de British Isles Lupus Assessment Group (BILAG)-gebaseerde Composite Lupus Assessment (BICLA)-respons bij Week 32 en 48, het aandeel patiënten met een vermindering van >=50% in de Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index Activity (CLASI-A)-score bij Week 32 en 48, het aandeel patiënten dat de Lupus Low Disease Activity State (LLDAS) haalt op Week 32 en 48, en de verandering ten opzichte van de uitgangswaarde in de 28-gewrichtstelling voor gevoelige, gezwollen en gevoelige en gezwollen (actieve) gewrichten op Week 32 en 48.

GALARISSO is een fase 3-enabling, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in meerdere centra om de werkzaamheid en veiligheid van GLPG3667 te evalueren. Een dagelijkse orale dosering van GLPG3667 150 mg of placebo wordt gedurende 24 weken onderzocht bij volwassen patiënten met DM. Na Week 24 kunnen deelnemen aan een langetermijnverlenging van 24 weken, waarin iedereen GLPG3667 150 mg per dag zal krijgen. Het primaire eindpunt is de totale verbeteringsscore (Total Improvement Score, TIS) op Week 24, volgens de criteria van het American College of Rheumatology (ACR) en de European League Against Rheumatism (EULAR).

