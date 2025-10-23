Abcourt annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice terminé le 30 juin 2025

ROUYN-NORANDA, Québec, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB : ABMBF) annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice terminé le 30 juin 2025. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens. Les états financiers et rapport de gestion sont disponibles sur SEDAR+.

Résumé des résultats financiers

(En dollars) Trois mois terminés

les 30 juin Exercices terminés

les 30 juin 2025 2024 2025 2024 Revenus – – – 265 120 Dépenses d’administration 1 157 694 1 104 291 3 657 276 3 762 272 Dépenses d’entretien et maintenance 606 511 662 207 3 350 461 2 702 092 Dépenses d’exploration 3 164 288 639 307 8 322 676 4 682 988 Impôts sur les résultats et impôts miniers différés (338 673) 349 142 (1 611 673) 178 430 Perte nette et résultat global (4 664 039) (2 892 734) (14 421 015) (11 585 571) Perte nette par action de base et diluée (0,00) (0,01) (0,02) (0,02)





(En dollars) 30 juin 2025 30 juin 2024 Trésorerie 2 578 587 757 753 Actif total 21 408 153 14 063 983 Passifs non courants 14 175 891 12 261 315 Capitaux propres (599 534) (6 284 136) Fonds de roulement (mesure non conforme aux IFRS) * 2 952 725 (4 947 411)

* Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux normes IFRS de comptabilité qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Mesure non conforme aux IFRS.

Abcourt améliore de façon significative son fonds de roulement pour l’exercice terminé le 30 juin 2025, soit un fonds de roulement de 2 952 725 $, comparé à un fonds de roulement négatif de 4 947 411 $ au 30 juin 2024.

Les dépenses d’exploration ont augmenté de façon significative suite aux importants travaux effectués sur les propriétés Géant Dormant et Flordin.





Pascal Hamelin, président et chef de la direction, déclare: « L’exercice 2025 a été un exercice important en termes de réalisations au niveau de l’exploration sur nos propriétés Géant Dormant et Flordin. Suite au financement réalisé avec Nebari le 3 juillet 2025, les prochains trimestres démonteront une image différente de la propriété Géant Dormant en passant en mode de développement. Les préparatifs de mise en production ayant commencé en août 2025, la Société continue progressivement le développement de la propriété. »

Mesure non conforme aux IFRS

Le présent communiqué de presse présente le fonds de roulement comme une mesure de rendement financier qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des Normes internationales d’information financières (« IFRS »). La Société estime que cette mesure permet aux investisseurs d'évaluer plus facilement les performances de la Société. Cette mesure de performance peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les mesures de rendement financier non conformes aux normes IFRS doivent être prises en compte conjointement avec d’autres données établies selon les normes IFRS.

La Société détermine le fonds de roulement comme suit : les actifs courants moins les passifs courants.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne développant la mine Géant Dormant et d’exploration pour ses autres propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses opérations.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

